Philips 650 - véčko s velkou výdrží

Philips v poslední době vsází hlavně na telefony véčkové koncepce. Před nedávnem sice oznámil příchod nového modelu klasické koncepce 568 a v současné době se začíná prodávat telefon klasické koncepce s dotykovým displejem 755, véčka však mají prim. Mimo testovaného modelu 650 výrobce nabízí o 180 stupňů otevíratelné véčko 855 a véčko 639 s přední stranou tvořenou efektním zrcátkem. Zanedlouho začne Philips prodávat véčko s integrovaným fotoaparátem na zádech 659 nebo zaoblené véčko 655. V záloze je ještě model 636, což je jiná varianta modelu 639 a model 859. Dnes testovaný model vyčnívá z řady deklarovanou dlouhou výdrží, která by se měla podle údajů výrobce rovnat jednomu měsíci.

Vzhled - moderní a elegantní

Design nového Philipsu 650 je moderní. Vzhled postrádá jakékoliv výstřelky a v námi testované barevné kombinaci působil telefon elegantně. V zavřeném stavu upoutá vnější OLED displej ukrytý pod tmavým sklíčkem. Přední část zavřeného telefonu kombinuje stříbrný okraj s modrým středem. Záda zavřeného telefonu jsou stříbrná s výjimkou modré plochy s plastickým logem výrobce. V pravém horním rohu na zádech telefonu je očko pro připoutání poutka, na pravém boku se nachází okénko infračerveného portu. Na levém boku je tlačítko regulace hlasitosti a níže na boku konektor napájení. Ve spodní části se nachází gumovou krytkou zakrytý konektor sluchátka, který slouží zároveň pro připojení externího fotoaparátu.

Po rozevření telefonu se naskýtá pohled na elegantně řešenou klávesnici. Alfanumerická klávesnice je tvořena stejně barevně, jako obruba celého telefonu. Funkční a navigační klávesy mají stříbrnou barvu.

U nového Philipsu 650 pouze překvapí trochu křehce zpracovaný kloub, který ke zbytku telefonu moc nepatří. Nevýhodou také je špatné vyvážení telefonu. Rozevřený telefon na stole přepadává na vrchní část s displejem. Jinak je ale zpracování telefonu na velmi dobré úrovni. Nevrže ani kryt baterie, který svým zpracování docela dobře imituje hliník. Jedná se však o plast, ze kterého je vyroben celý telefon. Telefon se mimo námi testovaného barevného provedení bude vyrábět ještě ve dvou dalších barevných variantách.

Displej - OLED a TFT

Philips 650 má stejný hlavní displej jako ostatní nová véčka výrobce. Displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 65 536 barev. Hlavní displej je pravděpodobně aktivní (TFT). Výrobce však o jeho typu neinformuje. Testovaný telefon má také vnější displej, ten je pouze monochromatický – modrozelené písmo na černém pozadí. Vnější displej je vyroben technologií OLED a má rozlišení 80 x 48 obrazových bodů.

Vnější OLED displej.

Philips 650 Ve druhé časti recenze si můžete prohlédnout fotogalerii displejů.

Hlavní displej nabízí poměrně kvalitní zobrazení s jemným rastrem, má však trochu vybledlé barvy. Kvalita displeje neoslní při připojení externího fotoaparátu, kde je překreslování i zobrazení problematické. Na hlavní displej je možné uložit tapetu, vlastní obrázek nebo pořízenou fotografii (pořízenou externím fotoaparátem). Tapeta pak prosvěcuje i pod jednotlivými menu telefonu. V telefonu je možné zvolit také zobrazení dvou časů zároveň. Pak se v klidovém stavu na úvodním displeji objeví specifická tapeta s popisem dvou vybraných destinací. Při psaní textových zpráv se na displej vejde šest řádků textu, při čtení sedm.

Venkovní displej je skvěle čitelný za jakýchkoliv podmínek. V klidovém stavu zobrazuje hodiny a to buď v přehlednějším digitálním zobrazení, nebo v zobrazení ručičkových analogových hodin. Přepnutí z jednoho zobrazení na druhé je závislé na zobrazení hodin na hlavním vnitřním displeji. Obě dvě zobrazení se pro oba displeje přepínají současně.

Baterie - měsíc nevydrží

Philips 650 výrobce označuje za rekordmana ve výdrži na jedno nabití baterie. Telefon používá Li-Ion baterii s vysokou kapacitou 1100 mAh. Výrobce udává hodnoty až jednoho měsíce výdrže v pohotovostním stavu nebo osm a půl dne hovorového času. V našem testu při běžném používání telefonu vydržel Philips 650 pouze něco málo přes 14 dní. Při šetrnějším zacházení by jeho výdrž pravděpodobně stoupla, ale z časových důvodů jsme nemohli provést kontrolní test. Z výše uvedeného vyplývá, že za ideálních podmínek může být výdrž Philipsu 650 opravdu velká, tomu odpovídá námi naměřená hodnota, která je, na mobilní telefon vcelku běžných tvarů a přijatelné hmotnosti, slušná.

Ovládání - ikonové menu a ovládání hlasem

Ovládací prvky nového Philipsu jsou, až na výjimku boční dvousměrné klávesy pro regulaci hlasitosti, dostupné až po rozevření telefonu. Philips 650 používá čtyřsměrnou navigační klávesu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Kontextové klávesy úplně chybí. Ty nahrazuje zmiňované potvrzovací tlačítko a pod navigační klávesou umístěná klávesa C pro mázání a návrat. Kontextové klávesy nahradila tlačítka pro rychlý přístup k přednastaveným položkám. Položky přiřazené k těmto klávesám nelze změnit. Vlevo od navigační klávesy se nachází tlačítko pro aktivaci editoru MMS zpráv, dlouhý stisk aktivuje externí fotoaparát - pokud je ovšem připojený. Napravo od navigační klávesy se nachází tlačítko pro rychlý přístup do menu textových zpráv, dlouhý stisk tohoto tlačítka aktivuje hlasový záznamník.

Rychlý přístup k jednotlivým položkám telefonu řeší také přednastavené funkce při stisku navigační klávesy v klidovém stavu. Stisk nahoru slouží pro vstup do zobrazení provedených a zmeškaných hovorů, stisk dolů pro vstup do telefonního seznamu, stisk vpravo aktivuje menu kalendáře a stisk vlevo aktivuje kalkulačku. Jednotlivé funkce přiřazené k směrům navigační klávesy není možné změnit. Všechny funkční klávesy mají optimální stisk i zdvih a v případě navigační klávesy nedochází k nežádoucím přehmatům. Alfanumerická klávesnice testovaného Philipsu má optimálně velké klávesy s jistým stiskem a dobrým zdvihem. Odezva telefonu na stisk kláves je dobrá.

Narozdíl od předešlých telefonů výrobce, nemá už model 650 nepřehledné karuselové menu, ale menu ikonové s maticí 3 x 3 ikony. Maticová jsou i menu jednotlivých funkcí. Některé položky, jako například seznamy, mají listové menu. V menu telefonu se není možné pohybovat pomocí klávesových zkratek logicky přiřazených alfanumerické klávesnici. V klidovém stavu však fungují klávesové zkratky pro klávesy 2 až 9. Nechybí hlasové ovládání.

Telefonování - 1000 vícepoložkových kontaktů

Philips 650 nabízí telefonní seznam s kapacitou 1000 vícepoložkových záznamů. Ke kontaktu je možné vedle příjmení a jména přiřadit tři telefonní čísla (domů, práce, mobil), faxové číslo, číslo na pager, e-mailovou adresu a poznámku. U kontaktů s více záznamy je možné vyvolat v telefonním seznamu potřebné číslo výběrem doleva nebo doprava pomocí navigační klávesy.

Ke kontaktu není možné přiřadit obrázek ani specifickou vyzváněcí melodii. Kontakty je však možné řadit do 20 skupin volajících, u kterých je možné změnit název a přidat specifické vyzvánění a obrázek. Telefon neumí najednou zobrazit telefonní seznam ze SIM karty a z paměti telefonu. Vyhledávání v telefonní seznamu je možné podle prvního písmene, nebo zvolením položky Hledat, ve které je možné vyhledávat postupným zadáváním znaků. Funguje i klávesová zkratka pro hledání po stisknutí klávesy s mřížkou.

Telefon nabízí hlasitý odposlech, který je dostatečně hlasitý. V průběhu hovoru je možné aktivovat diář a zápisník a je možné vstoupit do telefonního seznamu nebo vstoupit do menu textových zpráv. Nechybí, pro telefony Philips typický, ekvalizér, jehož funkčnost však nemá velký význam. Telefonní hovor je možné nahrát. Profilů je šest a jejich nastavení není možné upravovat. Telefon nabízí hlasové vytáčení, to se aktivuje tlačítkem ve středu navigační klávesy. Telefon má třicetidvouhlasé polyfonní vyzvánění, které nevyniká kvalitou, které nabízejí korejské telefony, ale na druhou stranu použité vyzváněcí melodie neurazí svým hudebním zpracováním.

Zprávy - SMS, EMS, MMS a E-mailový klient

Philips 650 Ve druhé časti recenze si můžete prohlédnout fotogalerii displejů.

Paměť nového Philipsu pojme 300 textových zpráv. Philips 650 mimo klasických textových zpráv podporuje zprávy EMS a multimediální zprávy MMS. Nechybí e-mailový klient. Při psaní zpráv je potřeba nejdříve zadat příjemce až pak se může začít psát samotná zpráva. To je stejné jako u ostatních modelů výrobce. Při psaní textové zprávy telefon neukazuje kolik zbývá znaků do konce jedné zprávy, pouze před odesláním oznámí počet odesílaných zpráv. Námi testovaný vzorek telefonu nenabízel prediktivní vkládání textu v češtině a tak nevíme zda zprávy zkracuje diakritikou.

Při psaní zpráv se nabízí možnost použít přednastavenou zprávu nebo otevřít naposledy psanou zprávu. Nechybí doručenky a možnost přidat automaticky podpis. Došlá textová zpráva po otevření po displeji po řádcích roluje. Specialitou mobilních telefonů značky Philips je možnost zapnutí takzvané okamžité zprávy, která se zobrazí rovnou na displeji v klidovém stavu bez nutnosti potvrzování. Na takto došlou zprávu je možné přímo odpovědět.

Editor multimediálních zpráv MMS je stejný jako v ostatních nových modelech výrobce. Editor je intuitivní a přehledný. Editoru sice chvíli trvá než naběhne, při porovnání se staršími modely výrobce je však rychlost otevření akceptovatelná. Paměť telefonu pojme 20 MMS zpráv. Do MMS zprávy je možné vkládat melodie a obrázky nebo fotografie z paměti telefonu, případně přímo z editoru pořizovat zvukové záznamy. Telefon podporuje vícestránkové MMS zprávy.

Porovnání s Philipsem 535.

E-mailový klient nabízí dva účty. Do e-mailu je možné přidat melodii z paměti telefonu, pořízený zvukový záznam však ne. Do e-mailu je také možné přidat obrázek z paměti telefonu nebo fotografii pořízenou externím fotoaparátem. Nechybí SMTP autentifikace. E-maily se neukládají do telefonu, zůstávají na severu.

Porovnání s Philipsem 639.

Data

Philips 650 nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Ty je možné využít pro wapový prohlížeč (ve verzi 1.2.1) nebo pro použití telefonu jako modemu k přístupu na internet na osobním počítači. Připojení na internet jsme však nevyzkoušeli z důvodů předprodejního vzorku telefonu. Telefon je možné připojit pomocí USB datového kabelu nebo pomocí infračerveného portu. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu něco málo přes 7 MB.

K Philipsu 650 je možné připojit externí fotoaparát.

Další funkce

Ve výbavě Philipsu 650 nechybí kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Do kalendáře je možné zadávat tři typy událostí: dovolená, schůzka a úkol. U události dovolená je možné zvolit datum začátku a konce, u události schůzka je možné mimo data začátku a konce zvolit i čas. U události úkol je možné zvolit datum a čas. Události je možné opakovat v denním, týdenní, měsíčním nebo ročním cyklu. U událostí schůzka a úkol je možné nastavit upozornění pět minut před, 10 minut před, hodinu před, jeden den předem, nebo jeden týden dopředu.

Porovnání se Siemensem CF62.

Dále v telefonu nechybí budík s možností nastavení tří časů. Budík může být opakovaný a to denně nebo týdně. Jako vyzvánění je možné použít jakoukoliv melodii nebo vlastní zvukovou nahrávku. Nechybí možnost upozornění pouze pomocí vibračního vyzvánění. V telefonu se nachází jednoduchá kalkulačka, hlasový záznamník (telefon pojme 15 záznamů po jedné minutě) a nechybí jednoduchá hra cihly známá i z ostatních modelů výrobce. Philips 650 podporuje Javu MIDP 2.0 a v telefonu jsou předinstalované tři hry: Battlefield, Race a Helicopter. V prostředí Java aplikací je možné použít dvě tlačítka pro rychlý přístup, umístěné pod displejem jako kontextové.

Porovnání se Siemensem CFX65.

V telefonu jsou dále mezinárodní hodiny, u kterých je možné nastavit dvě časová pásma. K Philipsu 650 je možné připojit externí fotoaparát s rozlišením VGA. Telefon je také možné připojit pomocí speciálního kabelu TV Link k normálnímu televiznímu přijímači, na kterém je možné prohlížet obrázky a fotografie z paměti telefonu. Telefon je možné automaticky zapnout a vypnout.

Sečteno podtrženo

Philips 650 je elegantní véčko, které nabízí slušnou užitnou hodnotu. Jedním z hlavních taháků tohoto modelu by měla být velká výdrž. Ta pravděpodobně ani v ideálních podmínkách nedosáhne hodnoty slibované výrobcem, ale dva až tři týdny na jedno nabití je slušná výdrž. Philips 650 by se měl začít nabízet ještě před Vánoci za cenu okolo 7 000 Kč s DPH za nedotovaný telefon.