Philips 639 - kouzla s vnějším displejem (dojmy)

Když výrobce zveřejnil první fotografie Philipsu 639, zdálo se, že telefon nemá vnější displej. Výrobce ale ve specifikaci telefonu tvrdil pravý opak. Spekulovalo se, že specifikace není finální a nebo že není něco vpořádku s obrázky. Nakonec je ale vše tak, jak výrobce uváděl hned od počátku. Telefon vnější displej má, ale ten není na první pohled vůbec vidět.

Skrývá se totiž pod zrcadlovým vnějším panelem a pokud není aktivní není vůbec vidět. Vnější displej nemá žádné kontury, na předním panelu jej nelze ani odtušit. Jakmile je ale displej aktivní, stačí k tomu podržet boční klávesu, je perfektně čitelný. Jedná se totiž o OLED (respektive PolyLED) displej s rozlišením 80 x 48 obrazových bodů. Displej je sice jednobarevný, ale to vůbec nevadí, když svítí, je perfektně čitelný. Barva displeje je žlutozelená.

Na vnější displej se vejdou všechny podstatné údaje a může i ukazovat analogové hodiny, nebo i animace (na výběr jich je pět. Celkově lze vnější displej telefonu pochválit, jedná se o velmi zajímavé řešení, i když spíš po stránce estetické, než praktické. Komu vadí, že vnější displej nesvítí stále, bude zklamán, komu je to jedno, bude potěšen velmi netradičním řešením.

Celkový design telefonu je zajímavý právě zrcadlovým předním panelem, jinak se totiž jedná o vcelku nenápadné véčko přísně obdelníkového profilu jen s mírně zaoblenými hranami. Mimo předního panelu a okraje vnitřního displeje, které mohou být vyvedené ve třech barvách, je zbytek telefonu plastový a šedostříbrný. Telefon je poměrně malý a lehký, jeho přesné rozměry a hmotnost ale neznáme. Zpracování je precizní, někomu však může vadit poměrně dlouhá vnější anténa, u zatím stále běžná součást véček.

Zajímavý není jen vnější displej, ale i displej vnitřní. Ten má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a jedná se o TFT displej schopný zobrazit 65 000 barev. Výrobce se chlubí, že displej má rozlišení 120 bodů na palec, tedy 120 dpi. Displej je kvalitní a je stejný, jako u modelu Philips 530, který se u nás již prodává. S tímto modelem má nové véčko Philipsu vůbec hodně společného, jsou to nejbližší příbuzní.

Výbava telefonu totiž až na detaily odpovídá výbavě modelu Philps 530, chybí jen vestavěné rádio. Stejně jako u Philipsu 530 chybí Java, naopak si telefon rozumí s MMS a lze k němu připojit stejný otočný fotoaparát, jako k modelu 530. U véčka se ale připojuje z boku a ne zespodu. Fotoaparát má maximálně VGA rozlišení a nabízí i noční režim. Zajímavou funkcí je mixážní program BeDJ, v kterém lze s překvapivě dobrými výsledky vcelku lehce mixovat vyzváněcí melodie. Telefon podporuje dvaatřicetihlasou polyfonii.

Výrobce se chlubí tradičně velkou výdrží telefonu na jedno nabití, uvádí až 400 hodin, tedy asi 16 dnů výdrže v pohotovostním režimu. Philips 639 by se měl začít prodávat již v první polovině roku a jeho cena by měla být zhruba deset procent nad cenou modelu 530, tedy zhruba 7 000 Kč za nedotovaný telefon. Telefon by měl být dostupný i u nás. Jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám podrobnou recenzi.