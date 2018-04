Philips 639 – kouzelný displej za zrcátkem (recenze)

Philips se dal téměř výhradně na véčka. Z letošních modelů jsou jen tři klasické koncepce – již prodávané modely 355, 535 a nový Philips 755 s dotykovým displejem. U chystaných modelů jsou zatím všechny představené jen véčkové koncepce. V příštím roce by se ale minimálně jeden klasicky koncipovaný model na trhu objevit měl. Dnes se tedy podíváme na jedno z nových véček výrobce – model 639. Ten by měl být nástupcem populárního modelu 330.

O Philipsu 639 se neoficiálně vědělo již na začátku roku, veřejnosti byl poprvé představen v únoru na veletrhu v Cannes. Tento telefon ještě vychází z předchozí platformy Philipsu, má tedy stále karuselové menu. To již další modely mít nebudou, přejdou na menu maticové. Příkladem budiž modely 755 a 855, které jsme vám již podrobněji představili a které se u nás začnou prodávat ještě letos.

Philips 639 je především stylový telefon, jeho výbava ale není vůbec špatná. Telefon se na našem trhu již prodává a doporučená maloobchodní cena je 6 490 Kč včetně daně. Již nyní jej ale bez problémů seženete levněji. Na internetu se cena běžně pohybuje okolo 5 800 Kč. A to je s ohledem na vlastnosti telefonu vcelku slušná nabídka. Philips 639 je ale především stylový mobil a tak je také nutné na něj nahlížet.

Vzhled – jednoduše elegantní

Philips 639 je menší véčko jednoduchých tvarů. Telefon má tvar krychle. Všechny strany jsou rovné a všechny hrany jsou mírně zaoblené. Díky tomu se telefon nepodobá běžnému tvaru asijských véček, které u nás nabízí především Samsung a LG. Telefon bohužel nemá integrovanou anténu. Až na tuto drobnost ale lze design telefonu hodnotit kladně.

Jelikož je zrcátko na přední straně telefonu hodně náchylné k ušpinění, respektive k zaznamenání všech otisků prstů, dodává výrobce s telefonem zajímavé poutko s miniaturním hadříkem pro rychlé a snadné přeleštění. Hadřík se bude hodit i pro přeleštění hlavního displeje a jeho okolí, které se také snadno ušpiní.

Nové véčko Philipsu se vyrábí v několika barevných variantách. U nás ale bude v prodeji pravděpodobně jen šedá varianta. Dále jsme již měli možnost vidět telefon zelený, perleťový, červený a oranžový. Barevná je z vnějšku jen malá část přední strany nad a pod zrcátkem, v některých případech je zabarvené i zrcátko. V případě námi testované tmavě šedé varianty je zrcátko standardní – bez zabarvení. Barevná je i vnitřní část telefonu okolo hlavního displeje.

Design telefonu doplňují chromové linky okolo celé horní vnitřní části telefonu a taktéž po vnitřních bocích části dolní. Použité materiály jsou docela kvalitní, ale zpracování by mohlo být lepší. Kloub telefonu totiž trochu vrže. Nezdá se ale, že by to mělo být na závadu jeho životnosti.

Displej – kouzla pod zrcátkem

Nový Philips má dva displeje, ale na první pohled to vůbec není poznat. Vnější je totiž schovaný pod zrcátkem a když nesvítí, tak není vůbec vidět. O to větší je ale překvapení, když se displej rozsvítí. Jeho obraz je totiž velmi výrazný – jasný a ostrý. Displej je monochromatický typu OLED s rozlišením 80 x 48 bodů a obraz je jasně žlutý. Jelikož vůbec není vidět obrys displeje, ale jen text či obrázky, je displej velmi efektní.

Standardně displej zobrazuje čas, sílu signálu a stav baterie. Při příchozím hovoru samozřejmě ukáže jméno či číslo volajícího, nebo upozorní na příchozí SMS zprávu. Dále displej může zobrazit jednu z pěti animací, ty ale lze aktivovat jen ručně, podržením horní boční klávesy. K dispozici jsou i animované hodiny, které mohou velmi výrazně vyrušit po čtvrthodině, půlhodině, nebo každou celou hodinu.

Fotogalerii hlavního displeje najdete v druhé části recenze.

Vnější displej nesvítí pořád. Svítí zhruba 15 sekund a pak se ztratí za zrcadlem. Aktuální čas pak lze zjistit krátkým podržením dolní boční klávesy.

Hlavní displej je barevný, umí zobrazit 65 000 barev a jedná se o displej aktivní (TFT). Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a jeho úhlopříčka je přibližně 38 milimetrů. Displej je kvalitní, kontrast je dostatečný, o něco silnější by ale mohl být jeho jas. Ani jeden z těchto parametrů však nelze nastavit, lze jen vybrat tapetu, spořič a určit, jak dlouhé má být jeho podsvícení.

Baterie – nechce se jí ven

Baterie v novém véčku Philipsu je typu Li-Ion a má kapacitu 600 mAh. Podle výrobce by s ní měl telefon vydržet na příjmu na jedno nabití až 400 hodin. To je ale nadnesený údaj, v našem testu jsme museli nabíjet každých pět dnů nepřetržitého provozu se zhruba půl hodinou hovoru k tomu. Pochvalu si rozhodně nezaslouží uložení baterie v telefonu. Drží tam až moc dobře, její vyndání je zkouškou trpělivosti a zručnosti.

Ovládání – Naposled na kolotoči?

Philips 639 je pravděpodobně poslední model výrobce, který používá karuselové menu. To je menu, kde se v několika úrovních ikony zobrazují v kruhu a při listování se natáčejí směrem dopředu. Listovat lze oběma směry a všechny položky menu jsou ikonové, případně i animované. Některá hlouběji zanořená menu jsou již jen textová a jsou vertikálně řazená. Tento karuselový typ menu není složitý, je ale potřeba si na něj zvyknout.

Hlavním ovládacím prvkem telefonu je čtyřsměrný ovládací kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Oproti jiným současným telefonům zcela chybí kontextové klávesy, na vše stačí kříž s potvrzovací klávesou a korekční tlačítko „C“. Místo kontextových kláves má telefon dvě speciální klávesy. Jedna je určena pro rychlý přístup do menu MMS, druhá k funkci BeDJ. Funkční klávesy jsou bezproblémové, nejhorší není ani alfanumerická klávesnice. V jejím případě bychom ale ocenili, aby klávesy byly více vystouplé. Telefon nabízí i hlasové ovládání a vybrané funkce lze přiřadit i alfanumerickým klávesám 2 až 9.

Telefonování – slušný seznam

Do telefonního seznamu Philipsu 639 se vejde 500 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit šest čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Kontakty pak lze třídit do dvaceti skupin volajících. U těch je pak možné vybrat melodii a obrázek. Jako obrázek lze použít i fotografii, která se pak bude zobrazovat při příchozím hovoru, ale jen na hlavním displeji. Telefon nabízí i hlasové vytáčení, které je spolehlivé.

Podle výrobce by měl telefon mít hlasitý odposlech, v testovaném vzorku se nám jej ale aktivovat nepodařilo. Musíme ale připomenout, že jsme měli předprodejní verzi telefonu. Ve sluchátku je zvuk čistý a dostatečně hlasitý. Pochvalu zaslouží polyfonní melodie, které jsou dvaatřicetihlasé. Melodie jsou sice stejné, jako ve starších modelech výrobce, jejich kvalita je však nadprůměrná. Kdyby se vám žádná melodie nelíbila, můžete si vlastní melodii složit v aplikaci BeDJ. Aplikaci BeDJ najdete nejenom v telefonu, ale i na internetu. Česká verze je zde, písničku si pak můžete nahrát do telefonu.

Zprávy – od SMS až k e-mailu

Nové véčko Philipsu umí všechny druhy textových zpráv. Začněme u zpráv SMS. U nich telefon nabízí doručenky nebo automatický podpis. Při psaní zpráv musíte postupovat rychle, po chvíli nečinnosti se totiž telefon přepne do pohotovostního režimu. O zprávu ale nepřijdete, telefon si jí zapamatuje. Při psaní SMS je k dispozici český prediktivní slovník T9 s poměrně slušnou slovní zásobou. Nová slova ale do slovníku přidávat nelze. Na displeji píše telefon v případě T9 s diakritikou, před odesláním ale čárky a háčky odstraní, takže zprávy odesílá bez diakritiky.

Do telefonu se vejde 100 SMS, které se ukládají do archivu. Kdo již měl někdy tu čest s telefonem od Philipsu, jistě se nebude divit, že při psaní SMS je nutné nejdříve vybrat příjemce až pak začít zprávu psát. Tradiční je i funkce rychlá zpráva, při které se příchozí SMS objeví přímo na displeji a stiskem tlačítka na ní lze rovnou odpovědět. Telefon podporuje dlouhé zprávy, bohužel při psaní neodečítá znaky a o počtu odesílaných zpráv telefon informuje až těsně před odesláním.

Spuštění editoru MMS je hodně zdlouhavé, práce s ním je pak ale již bezproblémová. Do MMS lze vložit libovolný počet stránek, pokud nepřekročíte velikost jedné zprávy, která je zhruba 50 KB. Do zprávy lze vkládat obrázky, melodie, hlasové poznámky a i fotografie. Přímo z editoru zpráv ale fotografie pořizovat nelze.

Dva e-mailové účty, které telefon nabízí, podporují protokoly POP3 a SMTP. E-maily se nenahrávají do přístroje, vždy se stahují do telefonu jen k přečtení. Buď rovnou celé zprávy, nebo nejdříve jen hlavičky. Podporované přílohy lze uložit do telefonu. V editoru e-mailů lze použít českou T9.

Další funkce – přikoupíte fotoaparát?

Nový Philips nabízí GPRS třídy 10 a to jak pro Wap (1.2.1), tak i pro datové přenosy – telefon má integrovaný modem. Bohužel, telefonu chybí infraport a tak jej lze spojit s počítačem jen pomocí datového kabelu. A ten jsme v průběhu testu neměli k dispozici. Kabel by ale měl být stejný, jako u starších modelů výrobce. Konektor telefonu je alespoň na pohled stejný. Wapový prohlížeč je jednoduchý ale přehledný.

K telefonu lze připojit přídavný fotoaparát. Konektor pro něj je umístěn v dolní části pravého boku telefonu. Díky tomu, že je fotoaparát v konektoru otočný, lze pořizovat i autoportréty s kontrolou obrazu na displeji. Fotoaparát by měl být stejný, jako je ten, co se dodává k modelům 530, nebo 350. Ten jsme také zkoušeli, jiný jsme ani neměli k dispozici. U testovaného vzorku byl ale obraz na displeji hodně nekvalitní. Možná za to mohl předprodejní vzorek telefonu. Do paměti telefonu se vejde slušné množství fotografií, kterými lze pohodlně listovat. Celková paměť telefonu jsou necelé 2 MB. Fotoaparát se ale s telefonem nedodává, lze jej přikoupit jen jako příslušenství.

Philips 639 je asi posledním modelem výrobce bez Javy. Tu má třeba již low-endový model 355 a budou ji mít i všechny novější modely výrobce, možná jedině s výjimkou některých převzatých modelů. Bez Javy tak má Philips 639 jen jednu tradiční hru a tou je rozbíjení cihel míčkem. Dále je v menu her a aplikací ještě nastavení animací vnějšího displeje, o kterých ale píšeme výše.

Telefonu nechybí přehledný kalendář s denním, týdenním a měsíčním náhledem. Týden začíná korektně pondělkem a u zadávání poznámek lze vybírat mezi schůzkami, poznámkami a záznamy o dovelených. Budík je jen jednoduchý, stejně jako kalkulačka. Telefon disponuje i hlasovým zápisníkem, který lze použít i pro záznam hovoru.

Sečteno a podtrženo

Philips 639 je stylový mobil s dobrou základní výbavou. Ve výbavě chybí z běžných funkcí jen Java, fotoaparát asi většina zákazníků oželí, případně si zakoupí fotoaparát přídavný. Ovládání telefonu je ještě staré – karuselové, ale je svižné a vážnějších výhrad jsme neměli ani k ovládacím prvkům.

Porovnání: druhé části recenze můžete porovnat nový Philips s jinými véčky na trhu.

Vzhled telefonu se povedl. Je jednoduchý a atraktivní. „Vychytávkou“, která se jen tak nevidí, je vnější OLED displej skrytý pod zrcátkem, které jinak kryje skoro celou přední část telefonu. Zrcátko je náchylné k upatlání otisky prstů, výrobce tak k telefonu dodává praktickou utěrku v podobě poutka. Trochu lepší by mohly být materiály a zpracování, kloub telefonu trochu vrže.

Philips 639 by si měl své zákazník najít. Na trhu jsou véčka v podobné cenové relaci, třeba Motorola V220 i s integrovaným fotoaparátem. Mezi konkurenty musíme počítat i Motorolu V180, Siemens CF62, nebo Samsung X450. Mnohá další véčka jsou dražší, většinou ale mají i integrovaný fotoaparát a bohatší výbavu. Sám výrobce předpokládá, že telefon osloví především ženy. Čas ukáže, jestli se mu to podaří stejně úspěšně, jako u loňského modelu 330.