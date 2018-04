Philips 630 - atraktivní véčko s rádiem (recenze)

Philips představil svá dvě véčka na jaře tohoto roku a k vidění byly poprvé na letošním CeBITu. Jedná se o modely Philips 330 a Philips 630. První z nich, low-endové véčko 330, se již prodává i u nás a za zhruba 4 000 Kč se jedná o populární telefon. Druhý model, Philips 630, se původně na našem trhu prodávat neměl, naštěstí si to výrobce rozmyslel a i toto véčko se u nás prodávat bude. Stane se tak v nejbližších dnech a cena by se měla pohybovat okolo 6 500 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. Další aktuální modely Philipsu (530, Fisio 822/825, 350) jsou klasické koncepce.

Philips 630 pravděpodobně není vlastním modelem Philipsu. Pochází z dílen společnosti CellOn, která je ale s Philipsem velmi úzce spjatá. Telefon nezapře svůj asijský původ, ale to vůbec není na škodu, někdy dokonce naopak. Menu je ale odlišné než u jiných modelů výrobce a trochu jiné je i ovládání.

Vzhled - luxus za málo peněz

Philips 630 je véčko se dvěma displeji průměrných rozměrů a hmotnosti. Telefon je zhruba stejně velký jako konkurence, je ale o něco silnější v pase. Nepatří mezi miniaturní modely, není to ale ani žádná přerostlá obluda. Rozměry telefonu jsou 83 x 43 x 24 mm a jeho hmotnost je 89 gramů (naměřené parametry).

Telefon se vyrábí ve třech barevných variantách: modré, červené (obě v temných odstínech) a stříbrné. My jsme měli možnost vyzkoušet variantu červenou. S barvou telefonu ladí i standardně dodávaná osobní stereo HF sada, kterou budete potřebovat při poslechu integrovaného rádia. Stříbrná varianta je celá stříbrná, u červené a modré varianty jsou boky telefonu a vnitřní část stříbrné. Zbytek je vyveden v jedné ze dvou barev. Barevnou kombinaci doplňuje světle stříbrná ploška okolo vnějšího displeje, orámovaná chromovaným rámečkem. Chromovaná jsou i boční tlačítka, panty kloubu a vršek antény.

Čistým designem se může pochlubit i vnitřek telefonu. U alfanumerické klávesnice ale zvítězil design nad ergonomií, tlačítka jsou příliš utopená a hůř se mačkají. Celkové zpracování telefonu je perfektní, u červené a modré varianty je kryt metalizovaný s perleťovým efektem. Vypadá to velmi dobře, na krytu pak ale zůstávají otisky prstů. Stříbrná varianta má kryt matný. Na designu je zřejmé, že má telefon asijský původ. Není to ale nedostatek, telefon není nikterak extravagantní, naopak si z asijských trendů vzal perfektní zpracování a kvalitní materiály.

Baterie - slušný průměr

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 560 mAh. Podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 10 dnů. To je samozřejmě poněkud nadnesený výsledek, v reálném provozu vydrží telefon na příjmu přibližně pět dnů, při častém poslechu rádia se ale výdrž zkracuje. Samotná baterie je součástí zadního krytu telefonu a drží na něm velmi dobře.

Displej - perfektní hlavní, svítící vnější

Philips 630 má dva displeje - hlavní barevný a vnější monochromatický. Začněme vnějším displejem. Je poměrně velký, má rozlišení 80 x 48 obrazových bodů a úhlopříčku 24 milimetrů. Displej je dobře čitelný a umí zobrazit poměrně hodně informací. Pomocí vnějšího displeje a bočních kláves lze ovládat rádio i u zavřeného telefonu a lze tak použít i stopky. Vnější displej se může pochlubit i mnohobarevným podsvícením. Na výběr je sedm barev, všechny jasné a výrazné. Při příchozím hovoru pak telefon poblikává všemi odstíny střídavě a to ještě do rytmu vyzváněcí melodie.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde si můžete prohlédnou detailní obrázky barevného displeje Philipsu 630.

Vnitřní displej je barevný, umí zobrazit 4 096 barev a jedná se o pasivní (STN) displej. Jeho kvalita je velmi vysoká, mezi displeji stejných parametrů (STN, 4 096 barev) patří mezi absolutní špičku. Je jasný a velmi dobře čitelný. Rozlišení displeje je 128 x 128 obrazových bodů a úhlopříčka je přibližně 38 milimetrů. Na displej se vejde osm řádek, k práci je jich k dispozici maximálně šest. Horní řádka je totiž vyhrazena stavovým informacím a spodní nápovědě kontextových kláves. Při čtení SMS se na displej vejde pět řádků textu, při psaní o jeden víc. Šest řádků mají i všechna textová menu telefonu.

V druhé části článku si můžete prohlédnou detailní obrázky obou displejů Philipsu 630.

Ovládání - všechno trochu jinak

Jak již bylo uvedeno, Philips 630 má původ v Asii a nejedná se o pravověrný Philips. S tím souvisí i poněkud pozměněné ovládání. Telefon nemá karuselové menu známé z jiných Philipsů, ale menu ikonové, kde jsou všechny hlavní položky na jedné obrazovce. Další položky menu jsou již jen textové, jednoduchosti ovládání a hlavně rychlosti to ale vůbec není na závadu, spíš naopak.

Klávesnice Philipsu 630 je přehledná a má optimální počet kláves. S funkčními klávesami problémy nejsou, naopak ovládací kříž se ovládá velmi pohodlně. Horší je to s alfanumerickou klávesnicí. Tlačítka jsou relativně malá a jsou zapuštěná na úroveň krytu. Hůř se tak mačkají, i když po mechanické stránce k nim nemáme žádné výhrady.

Klávesnice telefonu má dvě kontextové klávesy, čtyřsměrný ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed, korekční klávesu, která s ovládacím křížem přímo sousedí, a dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Do hlavního menu rychle vstoupíte buď levou kontextovou klávesou, nebo potvrzovacím tlačítkem. Hlavní menu je ikonové a lze jím procházet všemi směry. Všechny další položky jsou textové a vcelku logicky seřazené.

Ovládání telefonu si může usnadnit nastavením osmi klávesových zkratek (tlačítka 2 až 9), klávesa 0 je u Philipsu tradičně vyhrazena nastavení jazyka a jednička je vyhrazena hlasové schránce. Rychlý přístup k SMS, seznamu hovorů, telefonnímu seznamu a k rádiu je u všech směrů ovládacího kříže, pravá kontextová klávesa je vyhrazena menu telefonního seznamu. Na rozdíl od jiných telefonů Philips nabízí 630 možnost vracení o úroveň zpět téměř ve všech případech, pomocí červeného tlačítka. Menu je poměrně přehledné, ovládání jednoduché. K dispozici je i hlasové ovládání vybraných položek menu.

Telefonování - slušný seznam, profily a skupiny

Philips 630 disponuje vnitřním telefonním seznamem pro 300 záznamů. Každý z nich může být vícepoložkový, k jednomu jménu lze přiřadit až pět čísel a jedno z nich lze nastavit jako výchozí. Telefon umí zobrazovat najednou seznam v přístroji a na SIM, pouze při ukládání si musíte nastavit, kam se budou záznamy ukládat. Kontakty lze třídit do šesti skupin volajících, u kterých můžete zvolit vlastní melodii a také jeden z šestatřiceti obrázků. Telefon má také VIP seznam a Černou listinu - koho do ní uložíte, ten se nedovolá (záleží na dalším nastavení).

Stejně jako jiné Philipsy, i model 630 má vyzváněcí profily. Je jich pět a všechny lze velmi detailně nastavit. Přepínat je pak můžete rychle pomocí klávesových zkratek. Profil sluchátka se aktivuje automaticky po zapojení osobní HF. Reprodukovaný zvuk je bezproblémový, a to platí i při použití dodávané osobní HF. Telefon ale nemá hlasitý odposlech, jako jiné telefony značky Philips.

Na příchozí hovor vás upozorní buď polyfonní melodie, vibrační vyzvánění, nebo blikání vnějšího displeje. Co konkrétně to bude, záleží jen na vás, vybírat můžete libovolnou kombinaci všech tří možností. Polyfonní melodie jsou dvaatřicetihlasé a velmi kvalitní, patří mezi špičku - může za to i speciální reproduktor na vrchní straně telefonu. Můžete si stáhnout i vlastní melodie, a to buď pomocí WAPu, nebo z počítače. Zajímavé je i blikání vnějšího displeje, střídá se v něm všech sedm barev a je velmi intenzivní. U příchozího hovoru lze ztlumit vyzvánění stiskem jakéhokoliv bočního tlačítka. Odmítnout hovor ale takto nelze.

SMS - 100 míst v paměti, jinak nic moc

Dalším důkazem, že se nejedná o pravověrný Philips, je paměť na textové zprávy. Ta má sice stejnou kapacitu - 100 míst -, ale telefon zprávy přímo ukládá do paměti, není nutné je ručně přesouvat do archivu jako u jiných současných telefonů Philips (kam se zprávy budou ukládat, si můžete zvolit v menu). Při psaní je k dispozici slovník T9, který používá diakritiku a tak i zprávu odesílá. Ještě větším nedostatkem je ale nemožnost psát dlouhé zprávy. To je dnes již na pováženou, omluvou je snad jen asijský původ telefonu, kde se textovky tolik nepoužívají.

Naopak pochvalu zaslouží předdefinované zprávy. Těch je v telefonu velké množství a ukládat můžete i vlastní. Jsou rozdělené do šesti tematických skupin, v každé je po deseti zprávách. Dále telefon umí doručenky a hromadné odesílání zpráv, naopak nelze vkládat obrázky a melodie - EMS telefon totiž neumí.

GPRS, WAP a připojení k počítači

Telefon disponuje GPRS třídy 10, a to jak pro Wap, tak pro datové přenosy. K počítači jej ale připojíte jen pomocí kabelu, infraport nebo Bluetooth telefon nemá. Vyzkoušet jsme to ale nemohli, protože telefon má jiný systémový konektor než ostatní Philipsy a originální kabel jsme neměli k dispozici (nebude součástí standardní dodávky, pouze jako příslušenství). WAP je ve standardu 1.1 a nabízí tři profily připojení, pět záložek a přímé zadávání adresy.

Další funkce - tahákem je rádio

Nejzajímavější nadstandardní funkcí Philipsu 630 je integrované FM stereo rádio. Spustit jej můžete v menu telefonu, nebo levým tlačítkem ovládacího kříže. Jde to i u zavřeného telefonu, stačí stisknout kulaté boční tlačítko a zvolit FM rádio - výběr stanic v paměti pak provedete bočními klávesami. Jedinou podmínkou je připojení dodávaných stereo sluchátek. Ty jsou velmi povedené. Jsou vždy v barvě telefonu a jedná se zároveň o šňůrku na krk s poutkem na telefon. Sluchátka lze použít i jako osobní HF, pak si jedno ze sluchátek uložíte do magnetického držáku. Provedení perfektní, zvuk průměrný.

Samotné FM stereo rádio pracuje na frekvencích 87,5 až 108 MHz. Ladění stanic probíhá jen automaticky, citlivost rádia je však dostatečná (běžně najde všechny dostupné lokální stanice). Do paměti telefonu můžete uložit až 32 stanic a každou pojmenovat. V paměti pak lze listovat. Zvuk rádia je slušný, ale ne tak dobrý jako u Philipsu 530 - zvuku chybí basy. Oproti modelu 530 má ale lepší příjem.

Ze zábavných funkcí telefonu nechybí tři hry: Boxman (přesouvání předmětů v bludišti), Jackpot (výherní automat) a klasický Tetris. Graficky nepříliš povedené, hry jsou jen zhruba na třetině displeje a tudíž velmi titěrné. Někoho asi více zaujmou biorytmy. Stačí zadat datum narození a telefon vám prozradí, jak na tom jste dnes nebo v jakýkoliv libovolný den. František Koudelka by asi byl nadšený.

Naopak kalendář je přehledný, nabízí měsíční a týdenní náhled a do paměti se vejde 30 záznamů. Povedený je i budík, který nabízí tři samostatné budíky, u každého s možností výběru, zda chcete vzbudit jen jednou, nebo každý den, či jen ve všedních dnech, nebo naopak jen o víkendu. K dispozici je i kalkulačka, stopky (lze je aktivovat i u zavřeného telefonu stejným postupem jako u rádia, jen není nutné zapojovat sluchátka), odpočítávač a světový čas, který zná i Prahu.

Jaký je?

Philips 630 je stylové véčko se slušnou výbavou. Výtky máme jen k práci s SMS. Česká T9 s diakritikou se asi moc líbit nebude, stejně jako nemožnost psát dlouhé SMS. Naopak absence EMS asi nikomu moc vadit nebude. Naopak přednostmi telefonu jsou design a výborné zpracování, kvalitní barevný displej, integrované FM rádio, velká paměť na kontakty a SMS a také slušně propracované profily. Ovládání telefonu je jednoduché, možná přehlednější než u jiných modelů výrobce.

V druhé části článku můžete porovnat Philips 630 s jeho konkurenty.

Philips 630 moc konkurentů na našem trhu nemá. S cenou okolo 6 500 Kč je to nejlevnější véčko s barevným displejem. Levnější jsou jen starší modely s monochromatickým displejem (Samsung A800, Motorola V60 a V66) a také sourozenec Philips 330. Další véčka jsou dražší (ale i lépe vybavená), snad jen některé Maxony mají obdobnou cenu jako Philips 630. I z tohoto pohledu je Philips 630 atraktivní telefon, který stojí za pozornost.