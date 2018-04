Philips 568 – fotomobil pro začátečníky

Philips 568 je jediným novým modelem výrobce klasické konstrukce. Jinak totiž Philips nabízí jen véčka, kterých má v současné době v portfoliu obrovské množství. Množstvím véček ve svém portfoliu se Philips zařadil za tradiční výrobce takto koncipovaných telefonů: Motorolu, Samsung a LG.

Vedle modelu 568 prodává Philips ještě starší modely klasické koncepce 535 a 355. Klasickou koncepci má také Philips 755 s velkým dotykovým displejem. Ten ale byl představen již před rokem. Pravděpodobně v Cannes bude mít oficiální premiéru nový super low-end Philips 162.

Philips 568 svojí výbavou patří zhruba mezi modely 355 a 535 a tomu bude odpovídat i jeho cena. Novinka pravděpodobně není vlastním produktem Philipsu, je to model vyráběný na zakázku některou asijskou společností (pravděpodobně společností Quanta). Philips stejný postup využil i u modelu 630. Podle některých zdrojů měl model 568 být nabízen i pod značkou Siemens, nakonec ale nebyl realizován. Spolupráci Siemensu a Philipsu však dokazuje dvojice identických modelů Siemens SF65 a Philips 760.

Vzhled - decentní klasika

Kdo si potrpí na telefony klasické koncepce, bude s novým Philipsem spokojen. Telefon má decentní vzhled, nezdobí ho žádné zbytečné výstřelky. Na první pohled působí hranatým dojmem, při bližším pohledu vyniknou zaoblené hrany a především zaoblená dolní část, která se zužuje. Námi testovaný vzorek byl vyveden v kombinaci stříbrné a černé barvy, v prodeji ale budou asi i jiné barevné varianty. Černé jsou boky telefonu a pruh táhnoucí se okolo displeje až na zadní část telefonu. Boky jsou pogumované, čímž se telefon dobře drží, neklouže v ruce.

Zpracování je perfektní, na danou cenovou třídu nadprůměrné. Kvalitní jsou i použité materiály, díky nimž telefon vypadá dražší, než ve skutečnosti je. Pochválit můžeme i gumovou krytku na spodní straně telefonu, která je k němu připevněna. Rozměry telefonu jsou 98 x 43 x 18 milimetrů a jeho hmotnost je 87 gramů.

Baterie - na Philips podprůměr

Standardní baterie dodávaná s Philipsem 568 má kapacitu 900 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Není to rekordman ve výdrži, jako jiné modely výrobce, přesto je výdrž telefonu nadprůměrná. Philips 568 vydržel v našem testu na příjmu přes tři dny a to včetně zhruba 30 minut hovoru.

Displej - velký ale pasivní

Displej Philipsu 568 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Jedná se o displej pasivní se schopností zobrazit 65 000 barev. Kvalita displeje je slušná, nad průměrem displejů u telefonů této kategorie. Jas a kontrast je velmi dobrý, navíc lze oba parametry nastavit. Horší je to při fotografování, displej má hrubý rastr a právě při fotografování to je patrné.

Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout fotografie displejů, pořízené fotografie a můžete zde i porovnat nový Philips s konkurenty.

Displej dokáže zobrazit osm řádků textu a k tomu dva řádky stavové. Použít lze libovolné obrázky z paměti telefonu jako spořič, případně lze nastavit jako spořič digitální hodiny. V tomto případě ale displej zhasne velmi rychle, již asi po osmi sekundách. V případě spořiče s obrázky je prodleva delší, displej pohasne asi po třiceti sekundách. Spořič s hodinami je čitelný i bez podsvícení displeje.

Ovládání - není Philips jako Philips

Jak již bylo uvedeno, Philips 568 je ODM produkt. Tudíž i menu telefonu je poněkud odlišné od menu jiných Philipsů na našem trhu. Vstup do menu je možný jen po stisku joysticku, který má horní plošku silikonovou, aby po něm neklouzaly prsty. Dvě kontextové klávesy slouží v pohotovostním režimu pro přímý vstup ke dvěma funkcím menu. Tyto položky lze změnit, funguje to úplně stejně jako u telefonů značky Siemens. Mimo těchto ovládacích prvků jsou na telefonu již jen dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru a kompletní sestava dvanácti alfanumerických kláves.

Hlavní menu telefonu připomíná tradiční menu telefonů Philips nejvíce. Devět ikon v matici 3 x 3 má klasický design. Chybí jen kruhové zobrazení, to nám ale při ovládání telefonu nikterak nechybělo, spíš naopak. V telefonu jsou i tradiční položky, jako je například prohlídka menu bez nutnosti mít v přístroji kartu SIM. Hlouběji zanořené položky menu jsou textové a vertikálně řazené. Jejich grafické zobrazení není nikterak efektní, je ale docela přehledné. Díky velkému displeji není nutné ve většině menu položkami rolovat. V některých položkách nastavení jednotlivých funkcí jsme si připadali jako při testování telefonů značky Siemens. I to potvrzuje výše uvedenou domněnku o přípravě tohoto modelu pro německého výrobce.

Ovládání telefonu je poměrně snadné a přehledné. K joysticku nemáme závažnější výhrady. Jen dodejme, že telefon disponuje automatickým zámkem klávesnice. Jen potvrzování položek pravou kontextovou klávesou jde proti většině současných mobilů.

Telefonování - podrobný seznam

Přesně podle tradic značky neumí ani model 568 zobrazit zároveň paměť telefonu a paměť na kartě SIM. Na rozdíl od jiných modelů je ale přepínání mezi paměťmi vcelku snadné, stačí posunout joystick při prohlížení kontaktů horizontálním směrem. Do telefonního seznamu přístroje se vejde 255 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit velké množství údajů: 4 čísla, jméno firmy, e-mail, ulici, PSČ, město, zemi, URL, fotku a melodii. Kontakty lze pak třídit do pěti skupin volajících, u kterých lze opět zvolit melodii a obrázek.

Telefon disponuje hlasitým odposlechem, ten se ale jako hlasitý jen jmenuje. V praxi je totiž spíš tichý. Při telefonování s přístrojem u ucha však nemáme žádné výhrady, zvuk je čistý a i dostatečně hlasitý. Telefon disponuje vibračním a hlasitým vyzváněním. Melodie jsou polyfonní ve formátu SMAF, ale přednastavených jich je v telefonu jen velmi málo a nejsou příliš nápadité. Telefon nabízí tichý režim a také možnost nastavení melodií pro SMS/MMS a další funkce telefonu. K dispozici je i polyfonní skladatel melodií. Nejedná se ale o aplikaci BeDJ, běžnou v jiných telefonech značky, ale o skladání melodií pomocí notového zápisu. Jedna melodie může mít 16 stop, každou je možné upravit samostatně.

SMS, MMS a e-mail - bez slovníku bos

Philips 568 má vnitřní paměť na 50 SMS. Pro ukládání e-mailů a MMS je k dispozici sdílená paměť telefonu, která pojme 3,4 MB – přehled zaplnění je detailní pro jednotlivé položky.

Při psaní SMS telefon přímo nepočítá znaky ani počet již napsaných zpráv. Obě informace ale lze kdykoliv získat v nabídce funkcí editoru SMS. Není to pohodlné, ale stále lepší, než u jiných modelů výrobce, kteří neukazují vůbec nic. Jedna SMS může mít až 1520 znaků. Testovaný telefon, ač jinak plně lokalizovaný, neměl český prediktivní slovník T9, nevíme tedy, jestli bude používat diakritiku nebo ne. Do zprávy lze vložit předpřipravený text, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Editor MMS je jednoduchý. Do zprávy lze vložit všechna multimédia které telefon podporuje. Vytvořit je ale musíte dopředu, přímo z editoru MMS nelze pořídit ani fotku, ani videonahrávku. Telefon informuje o velikosti zprávy, ale také disponuje jednou velkou nectností – neumí vložit jméno příjemce MMS z telefonního seznamu. Doufejme, že je to jen vlastnost předprodejního testovaného vzorku. E-mailový klient nabízí pět účtů, při stahování si lze vybrat, jestli budou staženy jen hlavičky nebo celé zprávy. E-mailový klient podporuje všechny multimediální soubory, s kterými si rozumí telefon.

Foto a video - videonahrávky jen pro parádu

Objektiv fotoaparátu je na zadní straně přístroje. Nemá krytku a krycí sklíčko není příliš zapuštěno, takže jistě bude hrozit riziko jeho odření. Vedle objektivu je malé zrcátko pro pořizování autoportrétů. Fotoaparát nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, případně pak ještě dva menší formáty 320 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů. Nastavit lze i jednu ze tří úrovní kvality, jas v rozsahu +2/-2 a k dispozici jsou i tři efekty: modrý, sépie a monochromatický. Telefon nedisponuje bleskem, jen nabízí noční režim snímání. Obraz na displeji není příliš kvalitní a to především v interiéru.

Při pořizování videozáznamů toho moc nastavit nelze, telefon jen nabízí nastavení rychlosti obrázků (vysoké/střední/nízké). Maximální délka videonahrávky je 10 sekund, takže se sice bez problémů vejde do MMS, jinak je ale tato funkce spíš jen symbolická. Paměť telefonu by jistě unesla i delší záznam. Pro fotografie a videa je k dispozici sdílená paměť o velikosti 3,4 MB. Videonahrávky lze použít jako spořič displeje.

Další funkce - klackem na myši

Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout fotografie displejů, pořízené fotografie a můžete zde i porovnat nový Philips s konkurenty.

Kalendář nabízí měsíční a týdenní náhled, týden zde začíná korektně pondělkem. Upomínkám lze nastavit opakování a telefon i ukazuje zmeškané záznamy. Budík má opakování a je u něj možné nastavit libovolné dny v týdnu, kdy vás vyruší ze spánku. Další funkcí telefonu je odpočítávání, světový čas a možnost automatického vypnutí telefonu. Kalkulačka je velmi jednoduchá a k dispozici je i hlasový zápisník, u které je možné nastavit kompresi záznamu, rozdíl ale není slyšitelný. Maximální délka záznamu je zhruba 35 sekund, bohužel nelze nahrávat telefonní hovor.

V telefonu jsou předinstalované tři hry: Happy Face, Mouse a Tetris. Happy Face je překlápění smajlíků, v Mouse mlátíte myši vylézající z děr klackem po hlavě, tedy nikterak mírumilovná hra, a Tetris netřeba představovat. Telefon disponuje i Javou MIDP 1.0, v testovaném telefonu ale nebyla přednastavena žádná hra a novou se nám do přístroje nahrát nepodařilo.

Sečteno a podtrženo

Philips 568 je elegantní mobil se slušnou výbavou, poplatnou třídě kam patří. Je to mobil low-endové kategorie, měl by stát pod 5 000 Kč s DPH, přesnou cenu ale zatím neznáme, ještě nebyla stanovena. Ovládání telefonu je docela snadné, displej je ve své třídě nadprůměrný a výhrady nemáme ani ke klávesnici. Trochu nezvyklé je menu, některé položky nejsou graficky hezky provedené. Výtku rozhodně zaslouží nemožnost vložení telefonního čísla do odesílané MMS zprávy z paměti telefonu, nemožnost nahrávání konverzace a také nepoužitelné hands free.

O úspěchu telefonu rozhodne jeho prodejní cena. Konkurence je v tomto segmentu trhu velmi silná, vzpomeňme Samsung X100, Siemens CX65, nebo Motorolu C650. Pokud bude Philips levnější než uvedené telefony, má šanci uspět, jinak to asi bude mít těžké.