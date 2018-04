Philips 535 – Multimedia za drobný příplatek (recenze)

Philips 535 si na pultech prodejen leckdo splete se starším modelem 530. Oba telefony totiž vypadají skoro stejně. Pomineme-li různé barevné varianty krytů, kterých je u obou modelů hned několik, liší se oba modely na pohled jen v zadní části. Tam totiž má novinka čočku fotoaparátu a zrcátko, což u modelu 530 nenajdeme.

Oba Philipsy si jsou velmi podobné i po stránce výbavy. Každý má něco navíc, základ je ale stejný. Výbavou s nimi může soupeřit i levnější model 350. Ten má o něco horší displej a několik funkcí mu chybí. Je však zhruba o 2 000 Kč levnější, než nový model 535 a jen o něco méně, oproti modelu 530. Ten totiž dnes stojí zhruba 5 500 Kč, novinka by měla stát zhruba 6 500 Kč. Všechny ceny jsou s DPH.

Philips 535 nenahrazuje model 530, ač by se to na první pohled mohlo zdát. Oba modely se budou nabízet zároveň, každý může zaujmout jinou cílovou skupinu zákazníků. Recenzi modelu 530 najdete zde.

Vzhled - techno podruhé

Philips 535 se může pochlubit zajímavým designem, který osloví především mladší zákazníky. Telefon se nabízí v několika barevných kombinacích: červené, modré, stříbrné a černé. My jsme měli možnost vyzkoušet červenou a černou variantu. Kryty jsou výměnné, takže vzhled telefonu lze i později změnit. Teoreticky na nový model 535 pasují i kryty z modelu 530. Při jejich použití ale bude zakrytý objektiv fotoaparátu. Obráceně to samozřejmě jde také. Všechny kryty modelu 535 jsou neprůhledné, na rozdíl od některých krytů modelu 530. Ten totiž při některých funkcích může divoce blikat. To novinka neumí, respektive blikají jen dvě horní tlačítka nad displejem.

Tvar telefonu je poměrně jednoduchý, jedná se o kvádr se zaoblenou horní a spodní stranou. Stříbrný je rám telefonu, přední část a kryt baterie mají jednu z výše uvedených barev. Světle šedivé jsou všechny funkční klávesy. Chromované okénko rámuje klávesu „5“, pod kterou se skrývá reproduktor. Zbylé alfanumerické klávesy tvoří okolo tlačítka „5“ jakoby kruh. Na zadní straně telefonu vynikne logo výrobce a označení modelu. Nad tímto nápisem je výrazně orámovaná čočka fotoaparátu a zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Kvalita zpracování je velmi dobrá, kryty sedí na telefonu přesně a nemají žádnou vůli. Přední strana telefonu a část krytu baterie jsou pravděpodobně vyrobeny z hliníku, nebo jiného kovu. Telefon má rozměry 101 x 44 x 19 milimetrů a jeho hmotnost je 85 gramů.

Červenou verzi telefonu si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

Baterie - velmi slušná výdrž

Philips je považován za rekordmana ve výdrži baterie. Rekordů dosahovaných dřívějším modelem Xenium sice nový Philips 535 nedosahuje, přesto je námi dosažený výsledek přes šest dnů na jedno nabití baterie velmi dobrý. K tomuto času ještě musíme připočítat asi hodinu hovoru a několik odeslaných SMS. Výrobce udává výdrž až dvojnásobnou, to je ale nadnesený údaj. Baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 720 mAh. Jedná se o stejný článek, jako u modelu 530.

Displej - velmi dobrý

Philips 535 má stejný displej, jako model 530. Jedná se o aktivní displej (TFT) s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Displej umí zobrazit 65 000 barev a je velmi detailní. Částečně čitelný je i nepodsvícený, čehož výrobce využívá pro střídání statických spořičů displeje.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde vám nabízíme detailní fotografie displeje, fotky pořízené fotoaparátem a další obrázky.

Displej testovaného vzorku se nám zdál ještě o trochu lepší, než displej u modelu 530, ačkoliv by se mělo jednat o displeje identické. Měl sytější barvy a lepší kontrast. Na displej se vejde až sedm řádků textu, pro práci jich je ale určených maximálně pět, při psaní SMS o jeden méně. Displej lze vylepšit tapetou, která pak prosvítá ve většině položek menu. Běžný font telefonu je dobře čitelný, pouze v aplikaci BeDJ je písmo velmi malé, na displeji se totiž současně zobrazuje velké množství informací.

Ovládání - kolotoč od Philipsu

Ovládání Philipsu 535 je identické s ovládáním modelu 530 a vlastně i některých dalších modelů výrobce (350). Jedná se o karuselový typ menu, kde se ve většině úrovní menu položky točí jako na kolotoči. Pouze některá menu jsou vertikálně řazená, jak je tomu u mnoha konkurenčních značek. Položky v hlavních menu jsou ikonové, vždy ale s textovým popisem. Philips od nových modelů, které se začnou prodávat na podzim, přejde k maticovému menu, což je trend u všech značek na trhu, pravděpodobně pod diktátem operátorů. Na druhou stranu právě toto maticové menu je nejpřehlednější, na jeden displej se vejdou všechny hlavní položky.

Hlavním ovládacím prvkem Philipsu 535 je pětisměrný joystick. Je velmi přesný, takže ho můžeme jen a jen pochválit. Ostatní klávesy již tak perfektní nejsou, i když ty alfanumerické stále patří k lepšímu průměru. Moc se nám nelíbily funkční klávesy pod a nad displejem. Jsou z tvrdého plastu a nemají nejpřesnější zdvih. Hlavně při výměně krytu je nutné dát pozor, aby horní klávesy přesně dosedly do krytu. Jinak se vzpříčí a nebude je možné mačkat.

Menu telefonu je sice na první pohled hodně netradiční, ale jde si na něj vcelku rychle zvyknout. Je docela přehledné, jen je pomalejší, než by bylo třeba. Hlavně na některé akce se čeká velmi dlouho, především na editor MMS. Ten má vyhrazené speciální tlačítko nad displejem, druhé na tomto místě je určené pro rychlý přístup k funkci BeDJ. Pod displejem je dvojice obvyklých kláves pro příjem a ukončení hovoru a pod nimi na levé straně tlačítko pro přístup k menu MMS a na druhé straně korekční klávesa. Tu je pro návrat do pohotovostního režimu nutné dlouze podržet, jinak umožňuje návrat jen o položku zpět. Červené tlačítko nelze pro návrat v menu použít. Ještě dodejme, že na levém boku jsou dvě klávesy pro regulaci hlasitosti a vyzvánění. Jejich použití je ale netradiční. Umožňují nastavení tří variant hlasitosti vyzvánění a nebo postupně se zvyšující hlasitost vyzvánění. Telefon lze ovládat i pomocí hlasových povelů, nebo klávesových zkratek.

Telefonování - kvalitní hlasitý odposlech

Philips 535 umí telefonovat pěkně nahlas. Má integrovaný reproduktor, který telefon používá jak pro hlasitý odposlech, tak pro vyzváněcí melodie. Reproduktor je skrytý pod klávesou „5“ a je velmi kvalitní. Při hlasitém odposlechu hovoru je zvuk dostatečně hlasitý, jasný a čistý. Druhá strana pak ocení citlivý mikrofon. Telefonovat lze samozřejmě i s telefonem u ucha, nebo s pomocí osobní HF sady. Ta se ale s telefonem nedodává. I v těchto případech je zvuk čistý a případně i dostatečně hlasitý.

Telefonní seznam je vícepoložkový, celkem se do něj vejde 1 500 záznamů, tak to alespoň tvrdí výrobce. V testovaném telefonu šlo ke každému jménu přiřadit šest čísel, e-mailovou adresu a poznámku. To je solidní nabídka, dále ale již budeme telefonní seznam spíš kritizovat. Telefon totiž neumí pracovat zároveň s pamětí na SIM a v telefonu a při vyhledávání je možné hledat jen podle prvního písmene. A to je málo. Na druhou stranu je docela přehledné, když telefon při listování seznamem ukazuje jen jména a u každého v malém okénku nabízí, jaké telefonní číslo se má rychle použít. Dále lze jednoduše kontakty kopírovat, odesílat přes IrDA, nebo na číslo rychle odeslat SMS. K dispozici je i 20 skupin volajících, do kterých lze kontakty třídit. U skupin lze nastavit vyzváněcí melodii a také obrázek, nebo i vlastnoručně pořízenou fotografii. K dispozici je i hlasové vytáčení a šest vyzváněcích profilů, až na jeden ale jen pevně přednastavené.

Philips nabízí polyfonní vyzvánění a to i v kombinaci s vibracemi. Kvalita vyzvánění je perfektní, třeba skladby ve formátu MIDI asi přehrává nejlépe ze všech telefonů na trhu. Další možností, jak si jednoduše připravit vyzváněcí melodii, je funkce BeDJ. Tu najdete přímo v telefonu, popřípadě její obdobu i na internetu. Existuje i v české verzi na těchto stránkách, aplikace ale vyžaduje instalaci Java konsole (pokud nemáte v PC, její velikost je cca 8 MB). Vše proběhne automaticky a výsledný hudební mix, který lze vytvořit velmi snadno, stačí odeslat na e-mailovou adresu a pak nahrát přes IrDA do telefonu. Ani k tomu není potřeba synchronizační software.

SMS, MMS, e-mail

Hned na začátek této kapitoly jednu dobrou zprávu. Ačkoliv při psaní zpráv pomocí slovníku T9 telefon píše hezky česky s čárkami a háčky, tak při odesílání je ze zprávy odstraní a ta tak odejde bez nich. Diakritiku telefon odstraní i když zprávu neodešlete a jen uložíte. Naopak špatnou zprávou je, že telefon stále neodpočítává znaky při psaní a i o počtu odesílaných zpráv informuje až těsně před odesláním. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv, musíte je ale do archivu ručně přesunout.

I Philips 535 nabízí několik specialit při psaní zpráv. Pokud je aktivní funkce „Rychlá zpráva“, telefon příchozí SMS ihned zobrazí na displeji a jedním stiskem joysticku na ní lze okamžitě odpovědět. Další specialitou je rolování při čtení zpráv a také způsob práce s SMS. Nejdříve je totiž nutné zadat příjemce a až pak se můžete pustit do samotné zprávy. Pokud při psaní SMS na chvíli telefon opustíte, ten se sám přepne do pohotovostního režimu. Zprávu pak ale najdete pod položkou poslední zpráva – nepřijdete o ní. Naopak výhodou je možnost odesílání zpráv přímo z telefonního seznamu. Telefon podporuje i vkládání obrázků a melodií, tedy zprávy EMS a také umí doručenky.

Editor MMS je stejný, jako u modelu 530 nebo 350. Bohužel stejně dlouhé je i čekání na jeho aktivaci. V tomto směru je telefon hodně pomalý, i když následně je již práce s MMS editorem vcelku rychlá a bezproblémová. Jedna zpráva může mít zhruba maximálně 50 KB a pokud dodržíte tento limit, tak neomezený počet stránek. Vkládat lze obrázky, melodie, fotografie i hlasové poznámky. Přímo z editoru nelze použít fotoaparát, ale lze pořídit hlasovou poznámku.

Telefon nabízí i dva e-mailové účty. Podporovány jsou protokoly POP3 a SMTP. Telefon e-maily nenahrává do přístroje, vždy je stahuje ze serveru k přečtení. Nejdříve stahuje hlavičky, pak případně celé zprávy. Pokud je u e-mailu podporovaná příloha, lze ji do telefonu uložit. Editor e-mailů je pohodlný, k dispozici je prediktivní slovník T9 s češtinou.

Připojení k počítači - infraport šlape jako hodinky

Philips 535 lze připojit k počítači. Jde to pomocí infraportu a telefon pak může sloužit jako modem, nebo jej lze pomocí softwaru Phone Tools s počítačem synchronizovat (více o softwaru Phone Tools zde). Software by měl být standardní součástí balení. Pro přesunutí fotografií z telefonu do počítače, nebo pro nahrání melodií do telefonu ale není nutné software instalovat, jde to i bez něj. Připojit telefon k počítači se nám podařilo na poprvé, bez nejmenších problémů.

Philips 535 má GPRS třídy 10 (4+2 timesloty), použitelné jak pro Wap a MMS, tak pro přenos dat.

Fotoaparát - nyní integrovaný

Nejdůležitější inovací u modelu 535 je integrovaný fotoaparát. Ten předchozí model 530 nemá, podporuje jen přídavný fotoaparát. Jak již bylo uvedeno, fotoaparát je na zadní straně telefonu a aktivuje se speciálním tlačítkem pod displejem, nebo přes menu. Fotoaparát nabízí maximálně VGA rozlišení (640 x 480 obrazových bodů). K dispozici jsou i tři menší formáty, dva z nich pak sám telefon aktivuje, když použijete dvoustupňový zoom. Na výběr jsou i tři úrovně kvality fotografií.

Fotografie pořízené telefonem si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

Fotoaparát dále nabízí noční režim, čtyři barevné efekty a samospoušť. Noční režim byl u testovaného telefonu použitelný jedině téměř v naprosté tmě, v alespoň trochu osvětlené místnosti stačilo použít běžný režim. Ovládání funkcí fotoaparátu lze pohodlně přes klávesové zkratky, které jsou na displeji jasně vyznačené. Všechny funkce jsou ale také ještě v menu telefonu. Kvalita fotografií je průměrná, výsledky si můžete prohlédnout v druhé části článku. Celková paměť telefonu je necelé 2 MB, což sice není mnoho, na běžnou práci to ale stačí.

Další funkce - ubylo rádio

Philips 535 má oproti modelu 530 fotoaparát, chybí mu ale integrované rádio. Kdo tedy dává raději přednost hudbě před obrazem, vybere pravděpodobně model 530, kdo rádio nepotřebuje, tomu doporučujeme novější model. Na druhou stranu, přídavný fotoaparát lze k modelu 530 připojit.

Ani Philips 535 se nedočkal Javy, ač to původně výrobce sliboval. Proč, to netušíme. Další modely by ale již Javu mít měly. V telefonu je tak jen jedna hra – již letité rozbíjení cihel. Dále telefon nabízí jednoduchý budík, kalkulačku a kalendář. Ten nabízí denní, týdenní a měsíční náhled a týden u něj začíná standardně pondělkem. Záznamy mohou být rozdělené na schůzky, poznámky a dovolené. Vše s upozorněním ve zvoleném čase. K dispozici je i hlasový zápisník, který umí nahrávat i hovor. A to je vše, víc funkcí již telefon nenabízí.

Sečteno a podtrženo

Philips 535 je povedený telefon, který nabízí slušnou porci funkcí, atraktivní design a to vše za slušnou cenu. Ta by se měla pohybovat okolo 6 500 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon a to včetně DPH, případně za podobnou částku by měl být Philips 535 dostupný i v předplacené sadě jednoho z tuzemských operátorů. Konkurenci má novinka Philipsu silnou i ve vlastních řadách. O víc jak třetinu levnější model 350 umí to samé, chybí mu ale infraport, integrovaný fotoaparát a hlasitý odposlech. Téměř identickému modelu 530 pak chybí fotoaparát, navíc ale umí bláznivě blikat a má integrované rádio. Philips 530 dnes stojí zhruba 5 500 Kč, fotoaparát u modelu 535 je tedy za zhruba tisícikorunový příplatek. A to je přibližně stejná suma, kolik stojí přídavný fotoaparát pro model 530. Ve své třídě má Philips mnoho dalších konkurentů, nad nimiž nikterak výrazně nevyčnívá, ale ani nikterak neztrácí.

V druhé části recenze vám nabízíme fotografie, na kterých můžete Philips 535 porovnat s dalšími modely výrobce.

Má výborný displej, asi nejlepší zvuk a velké možnosti editace melodií. Další nabídka funkcí je také slušná, chybí nám jen Java a výhrady máme i k pomalejšímu menu telefonu. Philips 535 můžeme případným zájemcům doporučit.

Druhou část recenze Philipsu 535 najdete zde.