Philips 530 - premiant své třídy (recenze)

Philips v posledních letech poněkud ustoupil v produkci mobilních telefonů do ústraní. Na lepší časy se začalo blýskat před rokem, s příchodem modelu Fisio 820, který se dokázal konkurenci postavit čelem. Jelikož se jednalo o velmi úspěšný telefon, nedaly na sebe dlouho čekat inovované varianty Fisio 822 a 825. Nástupcem této populární série je model 530, kterého dnes podrobíme testování.

Philips od poloviny roku obměňuje své portfolio mobilních telefonů. Vedle modelu 530 se bude jednat o low-end s barevným displejem 350 a v nabídce najdeme i dvě véčka, modely 330 a 630. První z nich je velmi úspěšné, to druhé se začne prodávat na našem trhu zanedlouho, i když se s ním u nás původně nepočítalo. Stěžejním modelem výrobce je ale právě model 530.

Vzhled - techno design se světýlky

Philips sází u modelu 530 na mladé zákazníky, takže i vzhled telefonu je uzpůsoben jejich vkusu. Můžeme jej směle nazvat „technoidním“, hodně moderním. Kdo má raději střídmou klasiku, tak si asi nový Philips nevybere. Telefon má obdélníkový tvar se zaoblenou spodní a horní stranou. Základní barva telefonu je vždy stříbrná. Doplňkových barev je šest: bílá, modrá, oranžová, zelená, černá a titanová. Prvních pět je částečně průhledných, poslední je neprůhledná. To je vcelku podstatná informace, neboť s průhledností krytu souvisí mohutné světelné efekty telefonu.

Telefon totiž nemá podsvícenou jen klávesnici a displej, jak je běžné, ale i spodní část boků a dvě diody jsou i nad displejem u sluchátka. U černého a stříbrného krytu nejsou světelné efekty příliš výrazné, u ostatních je tomu naopak. Světla ale lze v menu telefonu vypnout. Naopak kdo by po nich toužil a získal jednu ze dvou neprůhledných variant, nemusí hořekovat. Telefon má výměnné kryty - a to úplnou přední i zadní část. Telefon tak můžete jednoduše převléct.

Zpracování telefonu je velmi dobré, kryty drží dobře a i použité materiály jsou kvalitní. Stříbrná část krytů je pravděpodobně hliníková a zajímavé jsou i některé detaily, jako plastické logo výrobce na zadní straně telefonu, nebo gumová krytka konektoru, která na telefonu drží. Zajímavý design mají i všechny klávesy, o těch podrobněji ale až v kapitole ovládání. Telefon má rozměry 101 x 44 x 19 milimetrů a jeho hmotnost je 85 gramů.

Displej - TFT a 120 bodů na palec

Model 530 se může pochlubit prvním TFT displejem použitým u telefonů značky Philips. Nejdříve jeho technické parametry. Displej je aktivní (TFT), má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů při úhlopříčce přibližně 38 milimetrů. Výrobce se chlubí, že displej má rozlišení 120 bodů na palec (120 dpi) a že umí zobrazit 65 000 barev. Pravdou je, že displej patří k současné špičce, má jasný a ostrý obraz a je čitelný i bez podsvícení. Stejně jako Motorola V300, umí nový Philips zobrazovat tapetu displeje i v menu telefonu pod aktuálními ikonami.

V druhé části článku si můžete prohlédnout 55 detailních fotografií nového Philipsu 530.

Na displej se vejdou při psaní SMS zpráv čtyři řádky textu a dva stavové a při čtení zpráv pět řádků textu. Font je poměrně veliký a velmi dobře čitelný. S čitelností nebudete mít problémy ani v menu telefonu, ale v případě fotoaparátu a funkce BeDJ uvidíte na displeji opravdové blechy.

Baterie

Standardně dodávaná baterie má kapacitu 720 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce s ní telefon vydrží na příjmu až 12 dnů, popřípadě šest hodin hovoru. V našem testu se těchto hodnot nepodařilo dosáhnout, ale výsledných šest dnů s přibližně půl hodinou hovoru je velmi slušný výsledek. Zapnutý telefon je, se standardně dodávanou nabíječkou, plně nabitý zhruba za dvě hodiny.

Ovládání - pochvalme joystick

U telefonů značky Philips je ovládání poněkud odlišné od většiny ostatních značek. Základem je kruhové menu - Philipsem nazývané jako karuselové. Vyznat se v něm není složité, pro rychlou orientaci ale asi budete potřebovat trochu cviku. Než se ale vrhneme na menu telefonu, podíváme se na ovládací prvky.

Philips 530 má pětisměrný joystick, který musíme jen a jen pochválit. Je velmi přesný, určitě jeden z nejlepších joysticků, co lze u mobilních telefonů najít. Výrobci o tohoto ovládacího prvku pomalu ustupují, v tomto případě by to ale byla škoda. Joysticku sekunduje čtveřice funkčních kláves. Hned pod displejem jsou tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Mimo vstupu do seznamu posledních volaných čísel a příjmu či ukončení hovoru, jsou k ničemu. V menu vám nepomohou. Tam spíš oceníte korekční tlačítko C, jehož dlouhým podržením zamknete či odemknete klávesnici. Tato klávesa je vpravo dole od joysticku, zrcadlově vlevo je klávesa pro rychlý přístup k MMS a při dlouhém podržení jím aktivujete fotoaparát, pokud jej tedy máte připojený.

To ale nejsou všechny funkční klávesy. Další dvě jsou nenápadně ukryté vedle sluchátka nad displejem. Na první pohled je asi přehlédnete. Pravá slouží pro rychlý přístup k mixovacímu programu BeDJ, levá k aktivaci rádia, opět jen když jsou připojena sluchátka. Na levém boku telefonu jsou dvě klávesy pro regulaci hlasitosti, na pravé straně je okénko infraportu a konektory nabíječky a příslušenství jsou pod pevně uchycenou krytkou na spodu telefonu.

Reproduktor pod pětkou

Hned na první pohled vás jistě zaujme výrazně orámovaná klávesa 5, na alfanumerické klávesnici. Není to jen designový výstřelek, pod klávesou se totiž ukrývá reproduktor pro hlasitý odposlech a také pro hlasitý poslech rádia.

Jak již bylo řečeno, menu je kruhového typu a je ikonové. Nejenom hlavní menu, ale i všechna další menu vyjma výběru konkrétní volby (SMS, melodie, obrázek). Pak už jsou všechny položky textové a vertikálně řazené. Pokud se menu nechcete prokousávat, můžete klávesám 2 až 9 přiřadit některou funkci jako rychlou volbu a nebo můžete využít i možnosti hlasového ovládání telefonu. I díky tomu si s Philipsem porozumíte vcelku rychle, vadit by vám mohlo jen o něco pomalejší menu a to především v případě vstupu do menu MMS.

Telefonování

Při telefonování s Philipsem 530 si můžete vybrat, jestli budete mít telefon tradičně u ucha, nebo jestli použijete osobní HF sadu (je stereofonní, ale při hovoru je aktivní jen jedno sluchátko), či si položíte telefon na stůl a využijete vestavěné hlasité handsfree. Ve všech třech případech nebudete mít žádné problémy, zvuk je čistý a jasný, v případě hlasitého HF i dostatečně hlasitý. K dispozici je i nastavení parametrů zvuku - k dispozici je ekvalizér. Rozdíly v nastavení ale nejsou příliš markantní. Praktická je i možnost nahrávání hovoru. Telefon nabízí i vyzváněcí profily, až na jeden jsou ale všechny pevně definované bez možnosti úpravy.

Nahlas nebo diskrétně

Telefonní seznam Philipsu pojme 300 jmen - u každého až s pěti čísly. Zadávat můžete telefonní čísla (pevná, mobil, práce, fax atd.), e-mailovou adresu a i textovou poznámku. Celkem se tedy do telefonu vejde 1 500 čísel. Vyhledávat lze jen podle prvního písmene, což je nevýhoda. Při listování v seznamu (vertikální směr), uvidíte u každého kontaktu ikonu a vedle ní šipky. Ikona ukazuje, o jaké číslo (mobil, pevná, fax….) se jedná. Horizontálním listováním pak můžete přímo zvolit požadované číslo. To ale v seznamu vidět není. Potvrzením čísla se dostanete do dalšího menu. První položkou je volání, další je hovor s HF sadou, můžete si prohlédnout detaily kontaktu, přímo odeslat vizitku, SMS a můžete zařadit kontakt do skupiny volajících. Skupin je 20 a můžete u nich měnit jméno, melodii a obrázek. Obrázkem může být i vlastnoručně pořízená fotografie. Ke kontaktu se nám jí ale přiřadit nepodařilo. Telefon neumí spolupracovat zároveň s pamětí telefonu a s pamětí SIM. Naopak umí kontakty kopírovat. Telefon nabízí i hlasové vytáčení.

Melodie stojí za poslech

Na hovor vás Philips 530 upozorní mnoha způsoby. Může jen vibrovat, může zvonit a vibrovat a nebo může jen blikat. Melodie jsou perfektní a velmi dobře reprodukované, tento Philips patří v tomto směru k současné špičce. Melodie jsou buď ve formátu MID, nebo ADP - dvaatřicetihlasé polyfonní. Melodie můžete upravovat, i když zde se sluší spíš označení mixovat, v aplikaci BeDJ. Možnosti jsou obrovské, ale o BeDJ až za chvíli. Vše doplňuje různorodé blikání boků, klávesnice a okolí sluchátka. Blikání ale lze vypnout a u každé melodie je trochu jiné.

SMS, EMS, MMS a e-mail - prostě umí všechno

Philips 530 nabízí všechny druhy textové komunikace, přesto jej nemůžeme označit jako ideálního partnera pro tento způsob komunikace. Několik detailů se totiž nepovedlo. Chybí totiž odpočítávání znaků ve zprávě a telefon ukazuje, kolik zpráv posíláte, až když je zpráva napsána a těsně před odesláním (telefon podporuje dlouhé zprávy). Nikoliv nevýhoda, ale netradiční řešení, je způsob psaní zpráv. Nejdřív totiž vybíráte příjemce, pak jestli chcete psát novou zprávu, předešlou zprávu nebo přednastavenou zprávu a až poté se můžete do samotné zprávy pustit. K dispozici budete mít český prediktivní slovník T9, který píše bez háčků a čárek. Do textovky můžete vkládat EMS obrázky a melodie, text můžete formátovat. K dispozici jsou i doručenky a možnost vložení automatického podpisu. Zajímavou funkcí pak je Rychlá zpráva. Pokud si jí aktivujete, tak při příchozí SMS se automaticky zpráva zobrazí na displeji a potvrzením joysticku můžete na SMS okamžitě odepsat. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv, ale musíte je tam ručně přesunout. Automaticky telefon ukládá zprávy na kartu SIM.

Pomalý ale přehledný

V případě MMS je k dispozici přehledný editor, akorát na jeho aktivaci budete chvíli čekat. Zpráva může obsahovat samozřejmě obrázky, fotky, zvuky. Zpráva může mít několik stránek, limitem je její velikost - těsně nad 50 KB. Editor sice vypadá jinak, než při psaní SMS, ale princip je stejný. Nejdřív vyberete příjemce, až pak můžete zprávu začít editovat. Jestliže na aktivaci editoru MMS musíte chvíli čekat, tak samotná práce s ním je již rychlá a bezproblémová.

Dva účty pro vaší poštu

E-mailový klient nabízí dva účty a podporu POP3 a SMTP protokolů. Při psaní zpráv máte k dispozici prediktivní slovník, můžete e-mail posílat na více adres najednou a výhodou je i jednoduché a přehledné nastavení. U příchozích e-mailů Philips 530 zprávy neukládá, ale vždy opět stahuje ze serveru. Nejdříve hlavičky, následně celé zprávy a to vždy po pěti na stránce a to od nejnovějších k nejstarším. U e-mailů s přílohami je možné přílohy v podporovaných formátech uložit do paměti telefonu - až po uložení je možné je zobrazit. V případě e-mailů představuje Philips 530 lepší průměr.

Fotoaparát - jak je to jednoduché

Philips 530 nabízí jako první model výrobce podporu přídavného fotoaparátu. Integrovaný fotoaparát bude mít až nástupce, model 535, který by se měl začít prodávat až příští rok, zhruba v únoru. Přídavný fotoaparát se k Philipsu 530 nebude dodávat přímo, ale bude k dispozici jako příslušenství. Cenu odhadujeme na 1 000 až 1 200 Kč včetně DPH.

Stačí malý jack

Philips u přídavného fotoaparátu ukázal, jak jednoduché to může být. Fotoaparát se připojuje do stejného konektoru, jako osobní HF. Konektor fotoaparátu je totiž jen mírně modifikovaný mini jack. Díky tomu je fotoaparát otočný o 360 stupňů, takže vidíte na displeji jak okolí, tak sebe - to podle toho, co právě fotografujete. Fotoaparát je velmi malý a lehký. Připojením se fotoaparát automaticky aktivuje, případně jej můžete následně aktivovat (fotoaparát musí být připojený) dlouhým podržením tlačítka MMS.

V třetí části článku si můžete prohlédnou fotografie pořízené přídavným fotoaparátem Philipsu 530. Stačí kliknout na obrázek.

Výslednou kvalitu fotografií můžete posoudit v třetí části článku. Na displeji telefonu vypadají fotografie dobře, v počítači to již taková sláva není - jedná se o průměr. Konkurence na tom ale není většinou o mnoho lépe. Fotoaparát nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, zoom je tvořen jen výřezem. Nastavit můžete kvalitu snímku, jeho rozlišení, samospoušť a čtyři efekty.

Data, Wap a připojení k počítači

Philips 530 nabízí Wapový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Vedle vytáčeného připojení můžete využít i GPRS a to třídy 10 (4+2 timeseloty). GPRS pak můžete použít i pro datové přenosy. Telefon lze s počítačem připojit jen pomocí infraportu. Bluetooth telefon nemá a také neexistuje možnost připojit telefon kabelem. Philips 530 totiž ani nemá systémový konektor. Pod zadním krytem je sice servisní konektor, na ten ale výrobce se stoprocentní jistotou kabel dodávat nebude. Připojení přes infraport je bezproblémové, ve většině případů telefon přímo nabízí odeslání jednotlivých položek, jako je kontakt nebo fotografie. Fotky (po jedné) tak můžete přímo stáhnout do počítače bez nutnosti instalace softwaru (testováno na Windows XP).

Kliknutím na obrázek se dostanete do třetí části článku, kde se dozvíte podrobnosti o synchronizačním softwaru pro Philips 530.

K telefonu bude dodáván standardně i komunikační software, zajímavé je, že je od stejné firmy, jako software pro nové Motoroly - PhoneTools. Motorola si za něj ale nechává platit. Více se o softwaru dozvíte v třetí části článku.

Další funkce

Java původně v novém Philipsu měla být, nakonec v něm ale není. To je nepříjemná informace, ale další výbava telefonu to poměrně úspěšně vynahrazuje. Java bude až v modelu 535, který se začne prodávat příští rok. V modelu 530 by ještě měl být systém In-Fusio, v testovaném vzorku tomu ale nic nenasvědčovalo. Je možné, že tento systém se bude dodávat jen pro vybrané trhy, u nás jej operátoři stejně nepodporují.

Rádio - dobré, ale hodně citlivé

První z nadstandardních funkcí je integrované stereo FM rádio. To je možné aktivovat speciálním tlačítkem nad displejem, ale pouze když jsou připojená sluchátka. Ta totiž fungují i jako anténa. Rádio přitom přes sluchátka poslouchat nemusíte, můžete jej poslouchat i přes hlasitý odposlech, v tomto režimu ale jen monofonně. Příjem rádia je trochu rozporuplný. Rádio je velmi citlivé, takže rozdíl mezi výborným příjmem a nepříjemným šumem je třeba jen v natočení hlavy se sluchátky. Zvuk je přitom velmi dobrý, asi nejlepší mezi rádii v mobilních telefonech. Přeci jen je znát, že Philips se audio výrobky živí. Rádio umí automatické ladění a devět stanic si můžete uložit do paměti a pojmenovat. Zajímavostí je i možnost nahrávání záznamu z rádia, který následně můžete použít třeba jako vyzváněcí melodii.

BeDJ - miláček hudebních nadšenců

BeDJ je stěžejní funkce nového Philipsu. Jedná se o mixážní program, v kterém můžete mixovat jakékoliv melodie a to buď jen decentně, nebo téměř k nepoznání. Mixer je polyfonní, nabízí devět kanálů. Možností je velké množství, můžete vybírat nástroje, efekty, rytmus, hlasitost a to zvlášť pro každý kanál. Vše se děje v reálném čase a výslednou melodii si můžete nahrát a třeba pak odeslat pomocí infraportu, nebo MMS. Hudební fanoušci budou nadšeni, žádný jiný hudební software v mobilním telefonu nenabízí tolik možností, jako právě BeDJ a i výsledná kvalita melodie je velmi vysoká. Motomixer u Motorol a Cubasis u Siemensu M55 na BeDJ v Philipsu nestačí.

Kancelář a jedna hra

Z kancelářských funkcí nechybí Philipsu Kalendář s měsíčním týdenním a denním náhledem, jednoduchý budík a nechybí ani kalkulačka a převodník měn. O možnostech hlasových povelů pro ovládání funkcí telefonu a vytáčení jsme se již zmiňovali, stejně jako o možnostech hlasového zápisníku. Ten umí nahrávat i hovor nebo dokonce rádio. V telefonu najdete i jednu hru, pro Philips již legendární cihly, tedy rozbíjení zdi míčkem.

Povedený mobil pro hudební fanoušky

Philips 530 je atraktivní telefon především pro mladé zákazníky a také pro ty, kteří mají rádi hudbu. Ve výbavě telefonu chybí vlastně jen ona nakonec nepodporovaná Java, jinak novému Philipsu můžeme vytknout jen pár systémových drobností (nikoliv chyb ale vlastností) a trochu pomalejší přístup k některým položkám menu.

Pochválit musíme zajímavý vzhled, který se především mládeži bude líbit a také velmi bohatou výbavu. Málokterý mobil v cenové relaci okolo 6 000 Kč toho nabízí tolik, jako nový Philips. Většina zákazníků by tak měla být spokojena. Můžeme doporučit i koupi přídavného fotoaparátu. Výsledná kvalita fotografií je sice jen průměrná, ale vtipné řešení připojení fotoaparátu je velmi praktické.

Porovnat Philips 530 s konkurencí můžete ve druhé části článku. Stačí kliknout na obrázek.

Konkurenci novému Philipsu 530 budou dělat především dva asijští soupeři, Samsung X100 a LG G5300i. Oba mají sice Javu, naopak nepodporují přídavný fotoaparát. Philips má navíc rádio a zajímavou funkci BeDJ. Konkurence je ale v této kategorii velmi silná a Philips bude muset počítat i s dalšími konkurenty od Alcatelu, Nokie a Siemensu. Philips 530 se bude prodávat od začátku prosince letošního roku a to buď ve volném prodeji, nebo v nabídce Eurotelu. Nedotovaný bude stát 6 500 Kč, dotovaný pak 1 495 Kč, ovšem k tomu musíte ještě připočítat aktivační poplatek.

V druhé části recenze na vás čeká 55 detailních fotografií displeje

V třetí části recenze si můžete prohlédnout fotografie pořízené přídavným fotoaparátem