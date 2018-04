Philips 530 - extravagance pro mladé (první dojmy)

Chcete výborně vybavený a atraktivní telefon do šesti až sedmi tisíc? Počkejte si do podzimu na Philips 530, budete mile překvapeni. Philips tento model vcelku nenápadně představil teprve před pár dny a o něco později jsme si jej při prezentaci v Polsku mohli krátce vyzkoušet. Všechny předběžné pochvaly směřující na tento telefon musíme potvrdit, tento přístroj se výrobci opravdu povedl a bude patřit mezi absolutní špičku ve své třídě.

Mid-Range tak, jak se patří

Philips 530 (nová řada modelů Philipsu se již nebude jmenovat Fisio, jako současné modely) je primárně určen mládeži, a proto má také speciálně pro ně připravenou výbavu. V té nechybí asi vůbec nic, co si lze v současné době od telefonu přát, a přidává ještě něco navíc. Je však nutné podotknout, že Philips 530 je telefon cenové kategorie do sedmi tisíc korun (možná ještě níže), takže jej nemá cenu srovnávat s telefony high-end kategorie, které stojí o několik tisíc více. Sice se jim v mnoha směrech vyrovná, ale přece jen, především v manažerských funkcích na absolutní špičku nemá. To se ale v jeho kategorii (všeobecně označovaná jako Mid-Range / střední třída) neočekává a jeho výbava by jistě uspokojila právě i zákazníky, kteří se jinak poohlížejí jen po těch nejlepších a nejdražších telefonech.

Extravagantní mobil pro mladé

Design telefonu je jasně směrován na mladé zákazníky. Těm by se měla líbit stříbrno-modrá kombinace, popřípadě by je měla uspokojit možnost kompletní výměny krytu za jiný, v jiném barevném provedení. Stříbrné plochy telefonu jsou neprůhledné, modré boky a horní zadní část přístroje jsou z částečně průhledného plastu. Toho telefon také využívá, má totiž v dolní části obou boků po dvou diodách, které při příchozím hovoru střídavě blikají modrým světlem. Něco podobného, ale více výrazného, nabízí i Siemens u modelu M55. Telefon má tvar vzdáleně podobný jedné verzi Motoroly C330, není ale prohnutý, je v bocích rovný. Nepatří sice k úplně nejmenším telefonům, ale padne velmi dobře do ruky a i klávesnice má optimální velikost tlačítek. Rozměry telefonu jsou 98 x 44 x 18 mm (jde o námi změřené rozměry, výrobce zatím tyto parametry neuvádí) a jeho hmotnost je 85 gramů. Standardní baterie bude Li-Ion, její kapacitu ale neznáme a výrobce zatím neudává ani pohotovostní dobu na jedno nabití.

Nové ovládání - krok správným směrem

Rozmístění kláves je, dle dobrého zvyku Philipsu, poněkud netradiční. Ovládání je ale úplně jiné než u současných modelů Fisio 820, 822 a 825. To je bezesporu dobře a navíc je ovládání Philipsu 530 velmi jednoduché a pohodlné. Hlavním ovládacím prvkem je pětisměrný joystick pod displejem, kterému sekunduje šest funkčních kláves. Pokud při letmém pohledu na obrázku vidíte jen klávesy čtyři, tak vám poradíme, abyste se podívali i nad displej, kde jsou další dvě. Ty jsou určeny pro přímý vstup k rádiu a mixážnímu programu pro úpravu melodií. Levá spodní funkční klávesa pak slouží pro přímý vstup do menu MMS, a když ji dlouze podržíte, aktivujete fotoaparát, pokud jej samozřejmě budete mít připojený. Hlavní menu má pro Philips tradiční karuselový systém, díky výbornému joysticku se v něm velmi dobře orientuje a ovládání je tak podstatně snadnější než u současných modelů.

Vynikající displej

Jedním z hlavních lákadel nového Philipsu je jeho barevný displej. Jedná se o aktivní (TFT) displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Zde musíme Philips pochválit. Je to nejlepší barevný displej od evropského výrobce a plně se vyrovná displejům korejských a japonských značek. Jas, kontrast a barvy jsou perfektní a především u fotoaparátu oceníte až nevídanou ostrost snímaného obrazu. V tomto případě si dovolíme tvrdit, že nic lepšího jsme zatím neviděli. Fotoaparát je přídavný a velmi malý. Přesné technické parametry neznáme, při krátkém zkoušení jsme odhalili maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, popřípadě dvě menší rozlišení. Fotoaparát má několik efektů, ale na podrobnější zkoumání nebyl čas. Nevíme ani, jak vypadá výsledná fotografie na monitoru počítače, na displeji telefonu vypadala ale nadmíru dobře. Pochvalu zaslouží i jednoduchá a vtipná konstrukce připojení fotoaparátu k telefonu. Děje se tak pomocí konektoru, který vypadá jako běžný konektor typu Jack a který se zasunuje do stejného vstupu jako osobní HF sada / sluchátka. Díky tomu lze fotoaparát jednoduše natáčet o 360 stupňů a lze tak snímat okolí i sebe sama.

Snad všechny myslitelné formáty zpráv

Fotografie pořízené fotoaparátem lze samozřejmě použít do MMS, telefon tuto funkci bez problémů zvládá, stejně jako SMS, obrázkové textovky (zřejmě formát Smart Messaging od Nokie), nabízí i vestavěný e-mailový klient (nejedná se o Java aplikaci) a v menu telefonu jsme objevili i položku instant messaging, tedy způsob komunikace podobné dobře známému ICQ. Na detaily si ještě budeme muset počkat, telefon bude oficiálně představen veřejnosti koncem léta na veletrhu IFA v Berlíně.

Stereo rádio a výborná polyfonie

Chválu zaslouží i polyfonní melodie. Mají velmi čistý zvuk a vyrovnají se polyfonním melodiím asijských telefonů, což se zatím většině evropských výrobců nedaří. Navíc Philips 530 bude nabízet speciální program, ve kterém si melodii budete moci libovolně upravit - jde o podobný program, jako je Motomixer v nových modelech Motoroly. Philips chystá pro model 530 promo akci ve spolupráci s hudební stanicí MTV, takže v nabídce melodií budou hity známých a slavných DJ, jako je třeba Carl Cox. Pár jich v testovaném telefonu bylo a musíme uznat, že zněly velmi dobře. Mládež se má rozhodně na co těšit, a to i proto, že Philips 530 má integrované FM stereo rádio. To lze poslouchat buď ve stereofonním režimu přes dodávaná sluchátka, nebo v monofonním režimu přes hlasitý reproduktor telefonu. Ten je schován pod klávesou s číslem „5“, což osvětluje dohady, jestli se tato klávesa nebude používat k ovládání telefonu ve stylu současných modelů Fisio 820 až 825. Nebude, je to jen maskování hlasitého odposlechu.

Java a infraport

V menu telefonu jsme si ještě všimli, že paměť přístroje na obrázky, hudbu a Java aplikace bude necelý 1 MB. Javu bude telefon podporovat asi již ve standardu 2.0, ale tuto informaci zatím nemáme od výrobce potvrzenu. Do sdílené paměti by se neměly ukládat kontakty a SMS, ty mají vyhrazenu samostatnou paměť. Vícepoložkových kontaktů by se do ní mělo vejít 300 a SMS rovná stovka. Telefon má hlasový zápisník, nabízí vytáčení hlasem a pomocí hlasových povelů lze i ovládat některé funkce telefonu. V přístroji nechybí ani další běžné funkce, jako je kalendář, budík, kalkulačka a jedna vestavěná hra - tradiční rozbíjení zdi míčkem. Telefon má také infraport.

Etalon třídy

Na detailní specifikaci telefonu si budeme muset ještě pár týdnů počkat, oficiální premiéra bud až koncem léta. Testovaný telefon byl jen betaverzí, takže ne vše fungovalo tak, jak bude u prodejních verzí. I tak se nám nový Philips velmi líbil. Je to atraktivní telefon za přijatelnou cenu, lze předpokládat, že při zahájení prodeje by se měl vejít do sedmi tisíc korun, a to asi i s přídavným fotoaparátem. Displej telefonu je špičkový, velmi kvalitní jsou i polyfonní melodie a dobrým zvukem se může pochlubit i vestavěné FM rádio. Telefon dále nabízí širokou paletu funkcí, která musí i ty nejnáročnější teenagery uspokojit. Uvidíme, jak bude vypadat konkurence na podzim tohoto roku, z dnešního pohledu se jedná o jeden z nejlepších mobilů své kategorie, ne-li o ten vůbec nejlepší. Ke konci roku se ale situace na trhu přiostří a začne předvánoční boj o zákazníka. Kdo z výrobců zaspí a nenabídne podobné parametry, jako má Philips 530, bude ze hry venku.

V současné době můžeme za přímé konkurenty považovat, dnes již výprodejové, Nokie 7210 a 6610, Sony Ericsson T300/T310, Motorolu T720(i), jistě i Samsung C100 a Siemens M55, z přístrojů do deseti tisíc i Sagem X6. Za dva tři měsíce ale bude konkurence o mnoho širší, na trh se chystají nové Motoroly, Alcately, Nokia 3100 a mnohé další. Vítr v evropských vodách jistě budou chtít zvednout i asijští hráči, Samsung a LG z Jižní Koreje a minimálně i japonský Panasonic.