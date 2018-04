Philips 355 - ambiciózní low-end s fotoaparátem (dojmy)

Philips 355 je nástupcem modelu 350, který se začíná v těchto dnech prodávat. Kdy se tak stane v případě novinky, zatím nevíme, ale taktéž by to mělo být brzy. Odhadujeme konec prvního pololetí letošního roku. Pro potenciální zákazníky tak vyvstává otázka, jestli má cenu čekat na novinku, nebo jestli si pořídit již model 350. Pokusíme se vám tuto otázku zodpovědět.

Na první pohled, zpředu, se Philips 355 od modelu 350 nikterak neliší. Tvar telefonu je stejný, stejný je i netradiční tvar klávesnice, jen barevné kombinace jsou u novinky trochu jiné, barevně méně výstřední. Jiná je samozřejmě zadní část telefonu, kde je u modelu 355 umístěn integrovaný fotoaparát. Telefon má horní a spodní část výrazně zaoblenou, opticky jej zeštihlují i zužující se boky. Telefonu to sluší, má nápaditý design, i když pro někoho možná až příliš nápadný.

Klávesnice telefonu má velká alfanumerická tlačítka, která jsou ale vyrobena z tvrdého plastu, takže se neovládají nejlépe. To platí jak pro Philips 355, tak pro model 350. Hodnotíme ale klávesnici předprodejního vzorku, u produkčních kusů to může být lepší. Naopak pochvalu zaslouží joystick, který je přesný.

Jedním z dvou hlavních rozdílů mezi Philipsy 350 a 355 je barevný displej. Novější model 355 jej má aktivní (TFT), jednodušší model 350 jen pasivní. Rozdíl je i v počtu zobrazených barev. Novinka jich umí 65 000, Philips 350 jen 4 096. Oba displeje jsou ve svých kategoriích nadprůměrné, lepší je ale logicky displej modelu 355. Ten asi bude patřit mezi to úplně nejlepší, co bude možné letos mezi low-endy pořídit. Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a je pravděpodobně stejný, jaký najdeme i v vyšších modelech výrobce 530, 535 a 639.

Druhým podstatným rozdílem mezi modely 350 a 355, je integrovaný fotoaparát u druhého z nich. Fotografovat ale můžeme i s jednodušším modelem, ale jen pomocí přídavného fotoaparátu, který používá i již prodávaný Philips 530. Kvalita snímků by měla být v obou případech obdobná. Alespoň při srovnání snímků z modelů 530 a 535 jsme žádné podstatné rozdíly nezaznamenali. Přitom právě v obou dvojicích telefonů není mnoho rozdílů a mají fotoaparáty stejné.

Philips 355 je low-end, který by měl stát zhruba 5 500 Kč, z počátku možná o několik stokorun více. Philips 350 by se pak s svojí cenou měl vejít pod 5 000 Kč, spíš však ještě o trochu méně. Za integrovaný fotoaparát se bude v případě modelu 355 připlácet asi 1 000 Kč. Oba Philipsy tak budou patřit mezi dražší low-endy, tomu ale odpovídá jejich poměrně bohatá vábava.

Samozřejmostí je podpora MMS, o fotoaparátech a displejích jsme se pak již zmiňovali. Dále Philips 355, ale i model 350, nabídne hlasové vytáčení a ovládání, hlasový zápisník, velmi kvalitní polyfonní melodie (32 hlasů) včetně mixážního programu BeDJ, tři hry, prediktivní slovník T9 a dlouhé SMS, GPRS třídy 10, telefonní seznam na 1 500 záznamů, organizér včetně synchronizace s počítačem a další funkce. Na low-end je to velmi slušná výbava, která se vlastně příliš neliší od výbavy o něco dražších modelů 530 a 535. U modelu 530 je navíc integrované rádio a u obou pak ještě infraport.

Philips 355 je zajímavý mobil s bohatou výbavou, který by měl u zákazníků uspět. Jeho cena sice není nejnižší, pokud se však dostane do nabídky některého z operátorů, mohla by být jeho cena výhodnější.

Jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám jeho recenzi.