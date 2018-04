Philips 350 - low-end s barevným displejem a přídavným fotoaparátem (první informace)

Philips uvede tento týden na veletrhu IFA minimálně dva nové telefony. O modelu 530 jsme vás již podrobně informovali v tomto článku, dnes vám představíme ještě levnější model 350. Ten bude mít velmi podobnou výbavu jako vyšší model 530, chybět by mu měla jen funkce DJ a bude mít horší barevný displej. Ten má model 530 aktivní se schopností zobrazit 65 000 barev. Model 350 zobrazí jen 4 096 barev a je pravděpodobné, že displej bude pasivní, identický s displeji u modelů Fisio 822/825.

Klávesnice jako plástev

Nový Philips 350 bude velmi lehký a malý. Rozměry telefonu jsou 106 x 46 x 17 mm a jeho hmotnost by měla být 75 gramů. Na výšku tak bude o něco vyšší než model 530, bude však tenčí a také lehčí. Novinka zaujme horní a spodní částí telefonu a netradiční klávesnicí, na které jsou klávesy do sebe spojeny jako včelí plástev. Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách, zatím je ale k dispozici jen obrázek černé varianty.

Zatím jediná dostupná fotografie telefonu. Další by měly být k dispozici příští týden.

MMS, GPRS a přídavný fotoaparát

Výbava telefonu bude až na detaily stejná s modelem 530. Horší displej jsme již zmínili, jedinou chybějící funkcí oproti modelu 530 by měl být hudební editor pod názvem DJ. Potvrzen nemáme integrovaný radiopřijímač, kterým model 530 disponuje. Naopak víme, že nový Philips bude podporovat MMS, bude možné k němu připojit fotoaparát, a to na stejném principu, jako k modelu 530 - tedy pomocí běžného konektoru typu Jack a fotoaparát tak bude otočný. Telefon bude podporovat i Java aplikace, a to ve verzi MIDP 2.0. Celkovou paměť novinky neznáme, kontaktů se do ní vejde 300 vícepoložkových, SMS rovná stovka. Telefon bude vybaven i GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty.

Očekáváme příznivou cenu

Nový Philips by se měl začít prodávat přibližně v říjnu tohoto roku. Cena zatím oficiálně nebyla stanovena, s ohledem na předpokládanou cenu modelu 530 a pozici novinky na trhu odhadujeme cenu na přibližně 4 500 Kč. Za tuto sumu by se jednalo o velmi zajímavý telefon. Model 530 nás velmi potěšil, novinka umí skoro to samé, jen displej, který je u modelu 530 vynikající, bude u modelu 350 horší. Ve své cenové kategorii ale bude plně konkurenceschopný. Jakmile budeme znát další informace o tomto telefonu, neprodleně vás budeme informovat.