Philips 350 – levnější, přitom velmi dobrý (recenze)

Mobilních telefonů se značkou Philips v poslední době přibývá. Philips jakoby nabral druhý dech, čehož je důkazem i množství novinek pro letošní rok, které představil na veletrhu v Cannes a na CeBITu. Tyto modely se ale do prodeje dostanou později, dnes je čas na model 350, který byl představen již v loňském roce.

Philips 350 je momentálně nejjednodušším a nejlevnějším modelem značky spolu s véčkem Philips 330. Nejedná se ale o super levný telefon s chudou výbavou. Tuto kategorii Philips opustil, a jelikož po starším modelu Fisio 120/121 žádný podobný nepředstavil, stává se základním modelem právě Philips 350.

Philips 350 je low-end střední třídy, jehož cena se pohybuje okolo 4 000 Kč včetně daně za nedotovaný telefon. Má solidní výbavu, zajímavý design a není o moc horší než některé vyšší modely značky. Během následujících týdnů Philips uvede na trh jeho přímého sourozence, model 355. Ten vypadá na první pohled skoro stejně, ale má navíc integrovaný fotoaparát.

Výbava Philipsu 350 odpovídá až na detaily výbavě již delší dobu prodávaného modelu 530, proto vám doporučujeme jeho podrobnou recenzi. Pokud bychom v dnešním článku na nějaký údaj zapomněli, najdete ho právě v recenzi modelu 530.

Vzhled - netradiční, ale povedený

Philips se orientuje na mladé zákazníky a tomu také přizpůsobuje vzhled svých telefonů. Slušných úspěchů se dočkala jak obě první véčka výrobce (330 a 630), tak i klasicky koncipovaný model 530. Dnes recenzovaný Philips 350 se ani jednomu z předchozích modelů nepodobá, přesto si drží mladistvý vzhled a nápadný design. Philips ustoupil od oblých tvarů u telefonů předchozí generace, dnešní modely mají ostřeji řezané rysy a to je i případ modelu 350.

Philips 350 je klasicky koncipovaný telefon. Je o něco širší, než je běžné, naopak je tenčí než většina konkurentů. Rozměry telefonu jsou 105 x 47 x 18 mm a jeho hmotnost je 83 gramů. Horní a spodní část je vytvarována do oblouku, přechodové hrany do boků telefonu jsou ale ostré. Přední i zadní část je na všech krajích zešikmena, což je i hlavní designérský prvek telefonu spolu s tvarem alfanumerické klávesnice a barevným provedením.

Philips telefon nabízí v mnoha barevných variantách. Na našem trhu jsou k dispozici čtyři varianty: celostříbrná, stříbrná s černým předním a zadním panelem, celočerné provedení a námi testované světle modré s hnědým metalizovaným panelem. Okolo celého telefonu je na bocích ještě bílá linka, kterou ale může překrývat velmi netradiční poutko, které obepíná celý telefon. Telefonu to sluší ve všech barevných variantách, která je nejhezčí, můžete posoudit sami z obrázků.

Námi testovaná varianta je úplně vpravo.

Philips nevyužívá jen barevných kontrastů, ale i různých materiálů. Boky telefonů jsou hladké a lesklé, zadní panel je matnější, přední je opět lesklý. Velmi netradiční je alfanumerická klávesnice, která má tlačítka těsně vedle sebe a vypadají jako plástev. Zpracování telefonu můžeme pochválit, zadní kryt baterie sedí velmi dobře, výtku máme jen k gumové krytce spodních konektorů. Ta je sice napevno spojena s telefonem, ale u testovaného vzorku nedoléhala úplně přesně. Nutno podotknout, že jsme měli k dispozici předprodejní vzorek. Velmi zvláštní je šňůrka pro pověšení telefonu na krk. Protahuje se každým rohem telefonu a je vyrobena z gumičky. Její délku lze nastavit. Provedení je velmi neobvyklé a nás příliš nezaujalo. Použít ale lze jakoukoliv šňůrku.

Baterie - nadprůměrný standard

Baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 720 mAh. Výdrž telefonu na jedno nabití je velmi dobrá. V našem testu jsme museli znovu telefon nabít až po necelých šesti dnech. Během nich jsme provolali asi půl hodinu, poslali několik SMS a telefon mnohokrát zkoušeli. Telefony Philips jsou ale svou nadprůměrnou výdrží pověstné.

Displej - nejlepší ve své třídě

Philips 350 má barevný displej, takže momentálně jediným a asi i posledním modelem s monochromatickým displejem je véčko Philips 330. Displej Philipsu 350 je velmi dobrý, přitom je horší, než mají další modely značky. Jedná se o pasivní displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který umí zobrazit 4 096 barev. To se na první pohled ani nechce věřit. Jedná se o jeden z nejlepších displejů ve své třídě. Má výborný kontrast, jemný rastr, jen barvy by mohly být ještě o trochu sytější. Displej je slabě čitelný i bez podsvícení a Philips toho využívá při neustálém střídání tapet.

Na displej se vejde až sedm řádků textu, pro práci jich k dispozici ale je jen maximálně pět. To platí pro menu a i pro čtení zpráv, při jejich psaní jsou k dispozici jen čtyři řádky textu. Klávesnice telefonu je podsvícena jasným oranžovým světlem ,a pokud zůstanete někde v menu telefonu, displej a klávesnice zůstanou podsvícené neustále.

V druhé části článku si můžete prohlédnout 35 detailních fotografií displeje Philipsu 350.

Právě displej jedním z hlavních rozlišovacích prvků, které odlišují Philips 350 od vyšších modelů 530 nebo 535. Ty totiž mají displej aktivní (TFT) a dokáží zobrazit 65 000 barev. Nám se ale rozdíl nezdál tak velký. Pasivní displej Philipsu 350 je nadprůměrný.

Ovládání - originální kolečko

Zhruba od podzimu, kdy se začnou prodávat modely představené na jarních veletrzích, bude mít i Philips maticové hlavní menu. Zatím tomu tak není a i model 350 má, pro Philips klasické, karuselové menu. Menu se tak točí v kruhu a tak jak to hlavní, tak i ta hlouběji zanořená.

Pokud jste nikdy neměli telefon značky Philips v ruce, asi budete v jeho menu chvíli tápat. Lze si ale zvyknout. Asi hlavní nevýhodou menu je jeho relativní pomalost, ale to je slabina většiny telefonů od Philipsu. Není to ale nic tragického, konkurenční značky však mají menu rychlejší.

Výhodou Philipsu je možnost přiřazení zkratek pro klávesy 2 až 9. Klávesa jedna je pevně spoutaná s přístupem k hlasové schránce a klávesa nula je tradičně připravená pro rychlou změnu jazyka menu telefonu. Philips nabízí i hlasové povely, které lze využít jak pro vytáčení čísel, tak i pro ovládání telefonu. Hlasové příkazy pracují spolehlivě.

Klávesnice je jedním z nejzajímavějších designérských prvků telefonu. Její kvalita je ale rozporuplná. Pochvalu zaslouží přesný joystick a špatná není ani alfanumerická klávesnice. Horší to ale je s funkčními klávesami. Ty jsou titěrné a mají hodně tvrdý stisk. To pak částečně platí i o alfanumerické klávesnici.

Telefonování - bez hlasitého odposlechu

Dalším rozdílem mezi Philipsem 350 a „vyšším“ modelem 530 je absence hlasitého odposlechu u novinky. Telefonovat tak lze jen s telefonem u ucha, nebo s pomocí osobní HF sady. Při aktivním hovoru je k dispozici poznámkový blok, hlasový zápisník, který nahrává hovor, kalendář a samozřejmě telefonní seznam. Zajímavostí je funkce ekvalizér. Výraznější rozdíly jsme ale při nastavování nezaznamenali.

Zvuk telefonu je velmi dobrý a i dostatečně hlasitý. Subjektivně jsme byli spokojeni i s citlivostí na signál, v tomto směru si telefony značky Philips dlouhodobě drží pověst „lapačů“ signálu.

Do telefonního seznamu přístroje se vejde 300 vícepoložkových záznamů. Ke každému z nich lze přiřadit pět čísel, e-mailovou adresu a textovou poznámku. Kontakty lze třídit do 20 skupin volajících, u každé s možností pojmenování a přiřazení obrázku a melodie. Obrázkem může být i fotografie pořízená přídavným fotoaparátem. Výrobce v tomto případě hovoří o možnosti zobrazení fotografie volaného, k samotnému číslu v telefonním seznamu se nám ji ale přiřadit nepodařilo, jen k jedné ze skupin. Nevýhodou telefonního seznamu Philipsu je vyhledávání jen podle prvního písmena a neschopnost telefonu pracovat zároveň s pamětí v přístroji a na simkartě. Kopírovat kontakty však lze.

Za pozornost stojí vyzváněcí melodie. Jsou polyfonní, dvaatřicetihlasé. Jejich kvalita je perfektní, patří k absolutní špičce. Většina melodií je zaměřena na mladší zákazníky, takže mezi nimi nenajdeme klasické melodie jako u většiny asijských mobilů. Mezi melodiemi je hodně nasamplovaných zvuků, které se výborně hodí k funkci BeDJ, ve které si můžete namixovat melodii vlastní. Telefon nabízí i šest profilů, ale v testovaném telefonu nešel ani jeden nastavit.

SMS, MMS a e-mail

Dobrou zprávou je, že ačkoliv na displeji píše Philips 350 s háčky a čárky, tak zprávu odesílá bez nich. To samozřejmě platí pro český slovník T9. Telefon podporuje i dlouhé zprávy, ale neumí odečítat znaky a počet odesílaných zpráv ukáže až těsně před odesláním. Při psaní SMS jsou k dispozici čtyři řádky, při čtení o jeden víc. Paměť telefonu pojme 100 zpráv, ale je nutné je do ní ručně přesouvat. Primárně ukládá telefon zprávy na simkartu. Do zpráv lze vkládat jak obrázky, tak melodie – telefon podporuje zprávy EMS.

Zajímavou funkcí je takzvaná rychlá zpráva. Příchozí zpráva je po přijetí okamžitě zobrazena na displeji a stisknutím joystick na ni lze přímo odpovědět. Pokud na delší dobu opustíte editor zpráv, telefon se po chvíli přepne do pohotovostního režimu. Zprávu lze opětovně vyvolat volbou poslední zpráva. Při psaní SMS je nutné si zvyknout na specialitu Philipsu, kdy se nejdříve vybírá příjemce a až pak se začne psát zpráva. Naopak přímo z telefonního seznamu lze odeslat na požadované číslo SMS, ale i MMS. Philips při čtení SMS zprávu automaticky roluje, což se nemusí každému líbit.

Editor MMS má vyhrazeno speciální tlačítko, které je nalevo od joysticku. Krátkým stiskem se aktivuje editor MMS, dlouhým, pokud je připojen, tak fotoaparát. Editor MMS je přehledný, ale než se aktivuje, tak je dost času na lehké občerstvení. V tomto směru si Philips pochvalu rozhodně nezaslouží. Pokud si ale na editor počkáte, budete s jeho řešením spokojeni. Je přehledný a všechny funkce jsou stále vidět na displeji. Do zprávy lze vkládat všechny možné přílohy: obrázky, fotografie, zvuky, hlasové poznámky a samozřejmě také text. Velikost jedné zprávy je omezena zhruba na 50 KB.

Telefon nabízí i dva e-mailové účty. Podporovány jsou účty POP3 a SMTP. Telefon zprávy neukládá do telefonu, ale vždy je stahuje znovu. Postupuje od nejnovějších k nejstarším a nejdříve stahuje hlavičky, pak až případně celé zprávy. Práce s e-maily je docela pohodlná, editor je přehledný, k dispozici je i prediktivní slovník. Podporované přílohy je pak možné uložit i do telefonu.

Další funkce - koupíte si fotoaparát?

Philips 350 by mělo být možné připojit k počítači, ale vyzkoušet jsme to nemohli, kabel jsme neměli k dispozici. Telefon nemá ani infraport, ani Bluetooth, takže jinak než přes kabel to nepůjde. Kabel bude zajímavý, telefon má jediný konektor, který univerzálně slouží pro sluchátka, přídavný fotoaparát a pravděpodobně právě i pro připojení telefonu k počítači. V tomto režimu je ale k dispozici jen synchronizace telefonu s počítačem, datové přenosy nejsou k dispozici. Přitom telefon podporuje GPRS třídy 10, ale k využití jen pro Wap, e-mail a MMS. Synchronizační software by měl být stejný jako u modelu 530. Prohlédnout si jej můžete v tomto článku.

K telefonu lze připojit přídavný fotoaparát, který je známý již z modelu 530. Fotoaparát je otočný, jeho konektor je totiž velmi podobný běžnému mini jacku. Kvalita snímků je průměrná, stejná jako u modelu 530. Práce v režimu fotoaparátu není nejsvižnější. Obraz z fotoaparátu je možné on-line sledovat na displeji. Ale právě u fotoaparátu je patrný rozdíl mezi aktivním displejem modelu 530 a pasivním displejem u Philipsu 350. Maximální rozlišení fotoaparátu je 640 x 480 obrazových bodů.

Philips 350 nemá, na rozdíl od modelu 530, integrované rádio. Nemá ani Javu, ale to platí i o Philipsu 530. Pro zábavu je v telefonu jen jedna hra, kterou je rozbíjení zdi míčkem, což je poněkud málo. Více zábavy si jistě užijete s aplikací BeDJ, ve které můžete velmi pohodlně mixovat melodie. Program je povedený a výsledky nejsou vůbec špatné. V telefonu je i hlasový zápisník, jednoduchý budík, kalkulačka s převodníkem měn a kalendář. Ten nabízí denní, týdenní i měsíční náhled. Týden začíná standardně pondělkem a všechny události je možné kontrolovat v přehledném seznamu.

Sečteno a podtrženo

Philips 350 je jednodušším sourozencem modelu 530. Nemá integrované rádio, infraport a ani hlasitý odposlech. Jinak se jedná o identické telefony, které se dále liší jen vzhledem. Model 350 nezapře, že patří mezi low-endy, takže je celý vyroben z plastu. Jeho zpracování je ale dobré a design velmi nápaditý, i když každému se asi líbit nebude.

Za necelé 4 000 Kč se jedná o velmi zajímavou nabídku. Telefon toho umí, na svou kategorii, opravdu hodně. V této třídě stěží pořídíte něco lepšího. Budete se ale muset smířit s „originálním“ ovládáním a několika drobnějšími nedostatky. Běžné práci nevadí, spíš ji nedělají pohodlnější.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze, kde vám nabízíme detailní fotografie displeje, nebo fotografie, na kterých můžete nový Philips porovnat s konkurencí.

Konkurence je v této cenové kategorii velmi silná. Patří mezi ní celá plejáda modelů od Siemensu, Alcatel OT535, postarší Nokia 3510i a i další telefony. Philips se svým soupeřům plně vyrovná a v mnohém je předčí. Značka ale hraje ve výběru telefonu podstatnou roli a zde ještě musí Philips trochu přidat. Model 350 najdeme jen ve volném prodeji, u operátorů se pravděpodobně ukáže až jeho nástupce, model 355, který má navíc integrovaný fotoaparát.