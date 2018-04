Philips 330 - stylové véčko hladké jako zrcadlo (recenze)

Véčka jsou v módě. Mohou za to Asiaté, které rozevírací telefony milují. Z této véčkové mánie těží Motorola, která tento typ telefonu vymyslela, Samsung, který pomalu ani jiné telefony nevyrábí, a i většina dalších asijských výrobců má ve své nabídce převážně právě véčkové telefony. Trendu se snaží přizpůsobit i výrobci, kteří nad véčky ještě nedávno ohrnovali nos. Sagem jich má v nabídce několik, Siemens si na model CL50 rozhodně nemůže stěžovat a Sony Ericsson chystá hned několik véčkových modelů. Do véčkové party se nyní přidal i Philips, a to rovnou se dvěma modely: 330 a 630. První vám dnes představíme, ten druhý, vybavený barevným displejem, se u nás oficiálně prodávat nebude. Oba modely Philips představil na veletrhu CeBIT a slibuje si od nich slušné prodejní úspěchy.

Vzhled - v jednoduchosti je krása

Philips 330 je malý a lehký telefon. Jeho hmotnost je pouhých 72 gramů a i díky rozměrům 79 x 43 x 18,5 milimetru patří k nejmenším véčkům na našem trhu. Telefon má tvar kvádru, ze kterého vystupuje jen anténa. V našem barevném provedení - lesklé stříbrné barvy - byste si jej lehce mohli splést třeba s tabatěrkou. Design přístroje je velmi strohý, o to ale elegantnější. Zpracování je příkladné, zde musíme Philips pochválit, použil kvalitní plasty, takže nikde nic neskřípe a kloub telefonu nemá prakticky vůbec žádnou vůli.

Místo zrcadla

Celý telefon je vyroben ze světle šedého plastu, pouze přední plocha má jinou barvu (červená a bílá varianta mají ve své barvě provedený i zadní kryt baterie); vedle zrcadlové stříbrné máte na výběr ještě bílou nebo červenou. Modré provedení se na našem trhu prodávat nebude. Zrcadlové provedení je velmi efektní, telefonu sluší a doplňují je ve stejném materiálu provedená funkční tlačítka a okolí displeje. Nevýhodou je zanechání otisků prstů na tomto povrchu, k telefonu se vám bude hodit jemný flanelový hadřík. Naopak dámy, pro které je tento telefon určen především, ocení možnost prohlížení a kontroly svého make-upu na telefonu, přední část slouží jako velmi solidní zrcátko.

Displej - jen jeden

Philips 330 má jen jeden displej, vnější mu chybí. To je nevýhoda, kterou konkurence netrpí. Těžko říci, jestli displej chybí z důvodu úspory výrobních nákladů, nebo jestli jej zavrhli designéři. První možnost se zdá být pravděpodobnější, bez vnějšího displeje to ale na druhou stranu telefonu sluší víc, než kdyby jej měl.

Hlavní displej Philipsu 330 je poměrně veliký, má úhlopříčku téměř čtyři centimetry (aktivní plocha je ale zhruba o půl centimetru menší), přesto se v horní části flipu trochu ztrácí. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o stejný displej, který výrobce použil i u modelu Fisio 625. Rozlišení displeje je 110 x 80 obrazových bodů a na displej se vejde až šest řádků textu. Díky jasnému podsvícení, o kterém podrobněji v dalším odstavci, a možnosti nastavení jeho intenzity a kontrastu, je displej velmi dobře čitelný a to na přímém slunci i v tmavé místnosti. Není ale barevný, jak diktují současné trendy, ale jen monochromatický.

Svítí a svítí a svítí

Osvětlený není jen displej a klávesnice, ale i tři hrany horní části telefonu a za pozornost stojí i informační dioda na předním panelu telefonu. Ta svítí třemi barvami - červenou, zelenou a oranžovou, a to buď při příchozím hovoru, nebo při příchozí SMS. Má tvar trojlístku, klasického to symbolu mobilů Philips. Podsvícení displeje, klávesnice a hran horní části telefonu je bílé a velmi intenzivní. Zajímavé je hlavně podsvícení okraje horního flipu. Svítí při otevřeném telefonu, při příchozím hovoru, nebo SMS. Je to velmi efektní, ale ne kýčovité, Philips dobře zvolil bílou barvu podsvícení.

Baterie - až šestnáct dní na příjmu

Telefony Philips patří mezi rekordmany výdrže na jedno nabití baterie. V tomto směru legendární model Xenium 9@9 vydržel na příjmu až 14 dnů a jeho současná varianta - model 9@9++ - by měl vydržet na příjmu skoro celý měsíc. První údaj můžeme potvrdit z osobní zkušenosti, ten druhý nikoliv, tento model se v Evropě prodávat nebude (vyjma Ruska). Véčko Philips 330 si ambice na měsíční provoz na jedno nabití dělat nebude, na to je příliš malé a má malou baterii, ale 14 dnů výrobce slibuje i u tohoto modelu. Tak dlouho jsme čekat nemohli, ale sedm dnů nám model 330 na jedno nabití vydržel, a to jsme jej využívali poměrně intenzivně (nový telefon na první nabití). Za velkou výdrž nemůže až tak Li-Ion baterie, ta má jen průměrnou kapacitu 600 mAh, ale spíš energetický management telefonu, který umí s energií velmi dobře šetřit. Dodejme, že maximální hovorová doba je podle výrobce až 240 minut.

Ovládání - pohodlné a svižné

Kdo si stěžoval na poněkud krkolomné ovládání „barevných“ modelů Philipsu - Fisio 820, 822 a 825 -, tak si může oddechnout, u nového véčka je vše při starém. Ovládání odpovídá zhruba modelům Fisio 620 a 625, jako hlavní ovládací prvek ale nebyl použit joystick, ale kurzorový kříž s potvrzovací klávesou uprostřed. To je velmi dobré řešení, klávesy jsou přiměřeně velké, mají solidní zdvih, pouze si je nutné zvyknout, že k návratu z menu je častěji nutné mačkat korekční klávesu než tlačítko s červeným telefonkem. Občas ale funguje i tento způsob.

Poslouchá na slovo

Telefon nabízí i několik kláves pro přímou volbu, jedna je určené pro nastavení vyzváněcích melodií, druhá pro menu zpráv, směrová klávesa směrem nahoru zpřístupní registr hovorů (ten je ale i klasicky pod „zelenou“ klávesou), směrem dolů pak rychle vstoupíte do telefonního seznamu. Ovládání telefonu si ale můžete usnadnit pomocí hlasových povelů, u kterých můžete vybírat z 26 předem definovaných funkcí telefonu a využít můžete i rychlou volbu osmi funkcí pod jednotlivými alfanumerickými tlačítky (klávesy 0 a 1 jsou nastaveny od výrobce). Hlasových povelů může být celkem 15, a to včetně povelů hlasového vytáčení.

Jako na kolotoči

Samotné menu telefonu se drží tradice výrobce a představuje kolotoč, na kterém vám defilují jednotlivé položky menu (animované ikony). Tak tomu je u hlavního menu a některých hlouběji zanořených menu, ty další jsou pak již jen textová a vertikálně řazená. Kdo toto menu nikdy neviděl, asi bude ze začátku tápat, ale rychle si zvykne, hlavně pokud využije některé výše zmíněné možnosti, jak si usnadnit obsluhu telefonu. Musíme pochválit rychlost telefonu, procházení menu je velmi svižné a to samé platí třeba i při psaní SMS, pouze přístup k záznamům na SIM kartě je pomalejší. Výtky v tomto ohledu směřované k modelům Philipsu s barevným displejem se novinky v žádném případě netýkají.

Telefonování - slušná paměť

Do telefonního seznamu telefonu se vejde 300 kontaktů, které mohou být vícepoložkové. Ke každému jménu můžete přidat až pět záznamů - telefonní čísla, e-mailovou adresu a poznámku. Telefon bohužel nespolupracuje zároveň s pamětí telefonu a simkarty, dokonce nedokáže obě paměti zobrazit zároveň. Naopak čísla můžete třídit do deseti skupin volajících, u kterých lze volit jejich jméno, vyzváněcí melodii a obrázek na displej. Až patnáct jmen můžete vytáčet pomocí hlasového příkazu, záleží ale, jestli z oné patnáctky nevyužijete některé pozice pro hlasové ovládání funkcí telefonu.

Telefon nabízí sedm vyzváněcích profilů, šest jich je částečně předdefinovaných, jeden si můžete upravit dle své libosti - jedná se o aktuální nastavení všech parametrů v menu telefonu. V případě vyzváněcích profilů ale vřele doporučujeme nevyhýbat se manuálu, jinak budete u některých profilů zjišťovat jejich nastavení až v praxi. V menu profilů se totiž žádné nastavení neukazuje. Pro snadnější ovládání můžete profily zařadit i pod klávesové zkratky, nebo je aktivovat pomocí hlasových příkazů.

Polyfonní vyhrávání

Philips 330 disponuje dvaatřicetihlasými polyfonními melodiemi, které jsou vcelku povedené a ční nad běžný průměr evropských producentů mobilů. Na své asijské soupeře ale stále mírně ztrácí. Do telefonu by mělo jít další melodie nahrávat, nám se to ale nepodařilo přes WAP a datový kabel jsme neměli k dispozici. Hlasitost vyzvánění je dostačující, výhodou je i samostatný reproduktor pro vyzvánění na horní části telefonu. Melodie samozřejmě lze kombinovat i s vibracemi.

SMS a EMS - česká T9 a slušná paměť

Do Philipsu 330 můžete uložit až 100 textových zpráv (zprávy se nejdříve ukládají na SIM a až pak je musíte ručně přesunout do archivu, se zaplněnou pamětí SIM další zprávu nepřijmete). Vedle solidní paměti budoucí majitele tohoto véčka jistě potěší i český prediktivní slovník T9, který píše bez háčků a čárek a bohužel jej nemůžete naučit nová slova. Telefon podporuje doručenky a do zprávy lze přidávat obrázky, animace a melodie - vše, co lze vkládat do zpráv typu EMS.

Data, WAP, e-mail a připojení k počítači

Philips 330 nepodporuje GPRS a neumí ani klasické datové spojení. Majitelé si tak budou muset vystačit s Wapem s klasickým vytáčeným přístupem. Wapový prohlížeč nabízí velmi širokou paletu funkcí a nastavení, na monochromatickém displeji to však není ono, pro výrobce naštěstí, že Wap téměř nikdo nepotřebuje a jen málokdo jej používá.

Philips 330 by měl jít připojit k počítači pomocí datového kabelu. Ten jsme ale neměli k dispozici, takže tuto funkci nemůžeme potvrdit, ani vyvrátit. Naopak musíme pochválit e-mailový klient se dvěma účty. Telefon podporuje běžné standardy POP3 a SMTP, umí přijímat e-maily s přílohou (pouze JPEG) a umí zobrazit českou diakritiku.

Další funkce - jedna hra a kalendář

Philips 330 nabízí jen jednu hru, a to tu samou, jako jeho o mnoho let starší předchůdci. Jedná se o graficky velmi jednoduchou variantu rozbíjení zdi míčkem. Naopak kalendář nabízí denní, týdenní a měsíční náhled a všechny události si můžete prohlédnout najednou v přehledném seznamu. Telefon nabízí i jednoduchý budík, kalkulačku a i složku pro obrázky a animace. Celková paměť telefonu je 254 Kb.

Jaký je?

Philips 330 je ryze stylové véčko, které má atraktivní vzhled. Tvůrcům vyšla sázka na jednoduché tvary a mnohým zákazníkům se jistě bude líbit i atraktivní osvětlení celého telefonu. Telefon působí mnohem dražším dojmem, než ve skutečnosti stojí. Philips s touto novinkou zažívá slušné úspěchy na tradičních „véčkařských“ trzích, jako je Čína, země jižní Evropy a třeba také v Rusku. I na našem trhu by tento pohledný telefon mohl zaznamenat solidní úspěch. Rozhodovat o něm by měla příznivá cena, telefon je k dostání v balíčku s malou Go kartou, ale neblokovaný, za cenu 4 995 Kč včetně DPH.

Konkurenci novému Philipsu budou dělat především véčka Motoroly a Samsungu. Mezi nimi má Philips nejnižší cenu, nepočítaje výprodejovou Motorolu V50 (nutno srovnávat cenu za nedotované telefony určené pro tuzemský trh s plnou zárukou). Nový Philips se vyrovná modelům Samsungu co do vzhledu, nezaostává ani v kvalitě zpracování, jen výbava je o něco chudší. Srovnání s véčky Motoroly je v této chvíli obtížné, Motorola chystá nové modely až na podzim, takže v této chvíli je největším soupeřem Philipsu Motorola V66(i), která také nemá vnější displej a naopak má bohatší výbavu. Design Philipsu je ale zajímavější, naopak jeho výbava je jen průměrná.