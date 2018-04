Philips 162 - jednoduchý, levný, elegantní

Philips připravil nástupce svých modelů nejnižší třídy Fisio 120 respektive 121, jehož zásadní inovací je barevný displej. Výbava nového modelu 162 je pouze základní a je poplatná kategorii, do které nový Philips spadá. Telefon nedisponuje fotoaparátem (ten se k telefonu nedá ani externě připojit jako u některých modelů výrobce) a ani nenabízí podporu multimediálních zpráv MMS. I ostatní výbava postrádá některé funkce běžné u telefonů vyšších kategorií. Nový Philips 162 je tak ideální telefon pro starší uživatele nebo pro mobilní začátečníky.

Novinku Philipsu je třeba hodnotit především s ohledem na jeho nízkou cenu. Telefon by měl ve volném prodeji stát 2 000 Kč, což je velmi slušná cena.

Vzhled - dvoubarevná krychlička

Design Philipsu 162 nepřináší do své třídy nic nového. Jednduché tvary a linky vyznávají hrany se zaoblenými rohy definují design telefonu. Čelu telefonu dominuje mimo displeje přehledně seřazená alfanumerická klávesnice vyrobená z pěnového plastu. Nad alfanumerickou klávesnicí se nachází čtyřsměrná navigační klávesa, klávesy pro přijetí a ukončení hovoru, potvrzovací tlačítko OK a korekční klávesa C. Klávesa C při delším podržení slouží k uzamčení klávesnice. Zdvih kláves je optimální, jistotě a přesnosti ovládání však vadí použitý měkký materiál. Efektní je výrazné modré podsvícení klávesnice.

Základní barvou Philipsu nejnižší třídy stříbrná. Tu doplňuje jedna ze čtyř barevných provedení zbytku krytu. K dispozici jsou čtyři barevná provedení: černé Black Onyx, červené Red Ruby, stříbrné Silver Crystal a stříbrné Silver Quartz. Rozměry nového Philipsu 162 jsou 98 x 44,7 x 18,5 milimetru. Hmotnost telefonu je 82 gramů.

Displej - malý a pasivní

Nový low-endový Philips má displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit pouze 4 096 barev a je pasivní (CSTN). Zobrazovací možnosti displeje jsou na nízké úrovni, čemuž přispívá i hrubý rastr. Zejména na přímém slunečním světle je displej hůře čitelný.

Vzhledem k určení telefonu jsou však možnosti displeje dostačující. Na displej je možné uložit některou z předinstalovaných tapet. Nastavit spořič displeje není možné, standardně se jako spořič zobrazují digitální hodiny. Hodiny se zobrazují bílými číslicemi na černém pozadí a jejich čitelnost je poměrně dobrá. Kontrast displeje je možné nastavit v pěti krocích. U zobrazení hodin v klidovém stavu je možné si vybrat ze tří zobrazení nebo hodiny vypnout.

Baterie - slušná výdrž

Philips 162 používá Li-ion baterii s kapacitou 720 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet až 300 hodin v pohotovostním čase nebo až čtyři hodiny hovorového času. V našem testu vydržel nový Philips na jedno nabití se sporadickým využitím a bez vypínání na noc přibližně osm a půl dne.

Na vrchu telefonu nechybí očko pro provlečení poutka.

Ovládání - karuselové menu opět v akci

Hlavní menu nového low-endového Philipse je opět karuselové, i když od něj výrobce u ostatních nových modelů opouští. Karuselové menu (menu tvořené kruhem ikon, mezi kterými se pohybuje stiskem navigační klávesy vlevo nebo vpravo) je vzhledem k velikosti displeje asi nejlepší řešení. Ikonové menu by se na displej nevešlo nebo by bylo nepřehledné, stejně jako menu listové.

Pro snazší ovládání je možné ke klávesám 2 až 9 přiřadit zkratky k jednotlivým položkám menu. Ke stiskům navigační klávesy jsou v klidovém stavu napevno přiřazeny jednotlivé funkce. Stisk navigační klávesy dolů umožňuje vstup do telefonního seznamu, stisk vzhůru nabízí nastavení nebo vypnutí vyzvánění, stisk vpravo aktivuje editor textových zpráv a stisk vlevo umožňuje výběr vyzváněcí melodie.

Porovnání se Siemensem A65.

Telefonování - pohodlné vyhledávání

Telefonní seznam Philipsu 162 má kapacitu 250 kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit jméno, příjmení, pět telefonních čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Vlastní vyzvánění a obrázek není možné ke kontaktu přiřadit. To je možné pouze u skupin volajících, kterých je dvacet a které je možné libovolně pojmenovat.

V telefonním seznamu je možné vyhledávat podle prvního písmene nebo vyhledat celé jméno. Philips 162 zobrazuje kontakty z telefonu nebo ze SIM karty zvlášť, což je známý neduh telefonů této značky. Nechybí možnost kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonui. Vyzváněcí melodie Philipsu 162 jsou šestnáctihlasé. Skladby ve formátu MIDI však trochu tahají za uši.

Zprávy - bez podpory MMS

Philips 162 nenabízí podporu multimediálních zpráv MMS. Na výběr jsou pouze klasické textové zprávy nebo rozšířené zprávy EMS. U nového low-endového Philipsu 162 již není nutné zadávat číslo před napsáním zprávy, jak je u telefonů holandského (francouzského) výrobce zvykem. Philips 162 píše textové zprávy ze zapnutým slovníkem T9 bez diakritiky. Při psaní i čtení textových zpráv se na displej vejdou tři řádky.

Porovnání s Philipse 355.

Philips 162 podporuje několikanásobné dlouhé textové zprávy. Pořadí právě psané zprávy se zobrazuje v pravém horním rohu displeje spolu s počtem zbývajících znaků. Nechybí funkce SMS chat, automatické uložení došlé zprávy a doručenky. Textové zprávy je možné odesílat několika příjemcům najednou a ke každé zprávě je možné automaticky přidávat vlastní podpis. Velikost paměti na textové zprávy telefon nezobrazuje, k dispozici je archív textových zpráv.

Další funkce - vytáčený Wap a tři hry

Výbava Philipsu 162 je pouze základní a zahrnuje jednoduchou kalkulačku a budík. Na buzení je možné nastavit tři časy a je možné zvolit opakování buzení. Philips 162 by měl podle specifikace také mít převodník měn, v námi testovaném vzorku však tato funkce chyběla. Philips 162 nenabízí datové přenosy GPRS, k dispozici je pouze vytáčené připojení. To je možné použít pro Wap 1.2.1.

Philips nabízí tři hry. První hrou je pro telefony Philips klasické rozbíjení zdí míčkem Cihly. Druhou hrou je je had a třetí hra se nazývá Procvič mysl a je logická. Úkolem je postupně uhádnout sekvenci čtyř znaků. Uživatelská paměť námi testovaného telefonu má hodnotu 320 KB.

Zhodnocení - absolutní základ, ale levný

Philips 162 je velmi jednoduchý telefon. Uspokojit může pouze mobilní začátečníky nebo starší uživatele, kteří se bez některých funkcí obejdou. Telefon má malý barevný pasivní displej, ale při zadávání čísel a psaní textových zpráv nabízí dobrý kontrast, který přivítají uživatelé s horším zrakem (použitý font je velký a tučný). Chybějící podpora multimediálních zpráv MMS by neměla cílové skupině uživatelů vadit.

Plusem Philipsu je dlouhá výdrž na jedno nabití a přehledné hlavní menu. Pochválit však nelze alfanumerickou klávesnici, kterou tvoří poměrně malé klávesy vyrobené z měkkého materiálu. Cena Philipsu 162 na českém trhu by se měla pohybovat okolo 2 000 Kč včetně daně. Hlavní konkurent Siemens A65 se dá pořídit za 2 500 Kč včetně daně. Siemens toho ale nabízí více a je k němu možné připojit i externí fotoaparát. Nový low-endový Philips by se měl začít prodávat v květnu.