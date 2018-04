PF 2002, aneb co nás čeká, ale taky možná mine ...

Před klasickým popřáním do Nového roku 2002 mi dovolte jen několik odboček a zamyšlení nad očekávanými hlavními trendy a událostmi pro rok 2002 v PDA světě ...

PalmOS 5.0 - nebude to jen běžný upgrade ...

Rok 2002 očekává s napětím PalmOS komunita - letos by měl přijít na trh nový PalmOS 5.0, který bude hodně jiný, než ty předešlé. S ním tu bude nová generace PalmOS modelů, které vytvoří most mezi starými "PalmPiloty" (budou ještě nějakou dobu využívat ohromného softwarového bohatství) a Palmy nejbližší budoucnosti, kde již nebudeme tolik limitováni v multimédiích a komunikaci.

Ostatně na růžích ustláno nebude mít ani samotný Palm, Inc. - již v roce 2001 přišel o pozici hlavního PalmOS inovátora a s většinou novinek a vylepšení přišla konkurence :

Sony - rozlišení 320x320 pixelů, jog-dial, MP3 přehrávač

Handspring - 16 bitová grafika (Prism), telefon handheld (Treo)

HandEra - QVGA rozlišení, hlasový záznamník, virtuální graffiti, duální slot

Palm, Inc. měl prakticky celý rok finanční problémy a je možné, že jej čeká v roce 2002 akvizice, která firmu finančně posílí.

Nástup telefonů - komunikátorů

Visor Treo jakoby předznamenal souboj, který spolu od příštího roku začnou svádět ne operační platformy, ale technologické koncepce. Je handheld budoucnosti spíš mobilní telefon, nebo klasické PDA ? Osobně si myslím, že snad tyto úvahy a souboje ani nemají smysl, myslím, že handheld budoucnosti je prostě to nejlepší dohromady, jako když pejsek s kočičkou vařili dort a dali tam vše nejlepší. Takže zvítězí handheld se schopností hlasového přenosu, ale taky s pořádným displejem, přenosem dat, Bluetooth, GPRS, MP3 a dalšími smysluplnými funkcemi,. které díky miniaturizaci výrobci do handheldu dokáží dostat.

Klasický handheld se ještě určitou dobu rovněž udrží, zcela jistě v low-endové kategorii, která se ale díky cenám pomalu přestává výrobcům vyplácet. Zde již asi záhy dostanou prostor různí asijští tygři - "mistři s náklady", kteří dokáží se ziskem vyrábět i digitálky za 20 Kč ...

Zajímavé je v této souvislosti i obchodní úspěch komunikátorů Nokia, který přináší velký návrat systému Epoc (SymbianOS).

Boj o průmyslové trhy

Stagnace prodeje handheldů v posledních dvou letech je tak trošku paradoxem, neboť je zde prakticky handheldy nedotčený průmyslový trh, kde se prodej PDA zatím omezil na vybavení pár lidí z top-managementu - PDA zde mají často punc nezbytného technologického šperku - nikdo dohromady neví, jak by se daly PDA vlastně využít.

Přitom PDA jsou se svými cenami, schopnostmi a bohatstvím příslušenství (zejména modemy, snímače čárového kódu, GPS, mobilní tiskárny) jako stvořené k využití ve všech firmách, které se pohybují "v terénu" - nejčastěji v obchodních organizacích, hypermarketech, ale taky ve zdravotnictví, armádě i jiných odvětvích. Komplexní řešení je přitom většinou zlomkem ceny speciálních průmyslových terminálů.

Naštěstí přední PDA výrobci začali tento trh brát na vědomí a již v roce 2001 tu byly první signály o expanzi handheldů do těchto trhů. Začínají se objevovat i první softwarová řešení, uzpůsobitelná podmínkám konkrétních firem. Myslím si, že v roce 2002 již tento průnik nabude výrazných rozměrů.

Rok 2002 a Palmare.cz

Server Palmare.cz tu je od března 2001 a první rok existence tudíž oslavíme až za dva měsíce. I nadále se vám budeme snažit přinášet zpravodajství z PDA světa, i zamyšlení a recenze modelů i software. Chystáme, pochopitelně, i několik změn, o kterých je ale předčasné v této fázi mluvit.