Za 99 korun si můžete vzít na chatu domácí LTE internet od T-Mobilu

16:38 , aktualizováno 16:38

T-Mobile letos v dubnu zjednodušil instalaci základního tarifu pevného internetu přes LTE. Nová služba vyžaduje pouze vnitřní modem, který stačí jen připojit do elektrické zásuvky. Pevný internet do zásuvky byl ovšem omezen na jedinou adresu. To se mění, nově je možné jej využívat na až pěti dalších adresách.