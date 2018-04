Pevní operátoři si dluží desítky miliónů korun

Uplynulo sedm měsíců od vydání cenového rozhodnutí Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), které mimo jiné reguluje minimální ceny za terminaci internetového volání. Některým firmám přineslo těchto sedm měsíců opravdu krušné časy, protože jim možná narůstají miliónové dluhy a možná také ne, což zatím není úplně jasné. Na hrozící problémy jsme přitom upozorňovali již den po jeho vydání. - více zde...

Český Telecom si vyložil stanovenou minimální cenu za terminaci internetového volání jako jedinou správnou. Alternativní operátoři, kterým Telecom regulované ceny proplácí, si vykládají cenové rozhodnutí tak, že pokud nemají sjednány s Českým Telecomem ceny nižší než minimální (což nemají), nemění nové cenové rozhodnutí vůbec nic a platí dál ceny dohodnuté. Českému Telecomu proto posílají faktury dle cen, které platily ještě před 25. dubnem 2005, protože Český Telecom námi dotazované operátory zatím nepožádal o to, aby se s ním dohodli na cenách nových.

Kde je zakopán pes

Ve špičce přitom jde o rozdíl mezi 0,40 Kč a 0,09 Kč za minutu strávenou uživatelem na internetu a mimo špičku jde o rozdíl mezi 0,15 Kč/min a 0,03 Kč/min. V celkovém objemu internetového volání se tak vedou spory v řádech desítek milionů korun, což je pro alternativní operátory, u nichž významná část příjmů pochází právě z dial-upu (tj. zejména Tiscali, Volný, Contactel), nemalá částka.

Do Českého Telecomu tak chodí od některých operátorů každý měsíc faktury na milionové částky počítané podle cen, které obě strany uznávaly až do 25. dubna 2005. Český Telecom ale platí pouze části těchto faktur s tím, že reklamuje fakturované částky jako neoprávněné. Alternativní operátoři reklamace zamítají jako neoprávněné a obracejí se na ČTÚ. Regulátor už má v současné době na stole několik žádostí o vydání opatření, která by přinutila Český Telecom faktury doplatit.



Co vlastně říká nové cenové rozhodnutí?

Existují celkem dvě klíčová a platná cenová rozhodnutí, která se týkají cen za terminaci internetového volání – jedno říká, jaká je minimální možná cena za terminaci a druhé, které říká, že výpočet ceny za terminaci je založen na výpočtu průměrného nákladu na 1 minutu provozu na straně terminujícího operátora a kalkuluje s přiměřeným ziskem ve výši 12 % z vloženého kapitálu. ČTÚ navíc udává, že ceny za terminaci uvedené v prvním rozhodnutí byly vypočteny pouze na základě údajů společnosti Český Telecom.

ČTÚ tedy operátorům nařizuje vypočítat cenu za terminaci individuálně na základě průměrného nákladu terminujícího operátora na 1 minutu provozu a zahrnout do ní přiměřený zisk ve výši 12 % z vloženého kapitálu. Zároveň také říká, že minimální cena za terminaci, kterou si operátoři musí platit, byla stanovena na základě tohoto výpočtu provedeného u Českého Telecomu na určitou nominální výši.

Na první pohled se zdá logické, že pokud operátorovi XY vyjde nákladově orientovaná cena vyšší než minimální, je to v pořádku a je oprávněn si ji účtovat. Zároveň to také říká, že pokud by operátor XY měl nižší náklady než Český Telecom, má si účtovat minimální cenu (tedy tu stanovenou na základě nákladů Českého Telecomu).

Minimální cena nebo jediná správná?

Postup Českého Telecomu by tak byl bez pochyby oprávněný, kdyby měl každý alternativní operátor identické nebo nižší náklady než on. Například zástupci společnosti Tiscali ovšem uvádějí, že jejich náklady jsou vyšší než ty, které má pokrývat minimální cena za terminaci a že jsou schopni a ochotni to kdykoliv doložit. Stanovisko Telecomu je následující:

„Český Telecom postupuje dle vzájemných smluvních ujednání, cenových rozhodnutí ČTÚ i rozhodnutí ČTÚ ve správních řízeních. Český Telecom hradí společnosti Tiscali veškeré své závazky včas a v dohodnuté výši."

Telecom se tedy domnívá, že k účtování minimálních cen jej opravňuje dohoda o propojení, kterou má uzavřenu s Tiscali. Tiscali si to samozřejmě vykládá jinak, ale ČTÚ to v tomto případě vidí stejně jako Český Telecom, a proto mu také rozhodnutím tohoto sporu zjevně dalo za pravdu.

Stejný postup aplikoval Český Telecom také vůči společnosti Volný a tentokrát svůj spor u ČTÚ prohrál a musel doplatit zpět původní částku, byť zatím jen za konec dubna. Důvodem prohry však s největší pravděpodobností byla odlišná smlouva o propojení. Ani zde ČTÚ - dle našich informací - nezkoumal další souvislosti a spory za další měsíce zatím nerozhodl.

Podivuhodné placení faktur

Dle vyjádření společností Tiscali a Volný Český Telecom postupuje tak, že faktury neplatí v plné výši a rovnou je reklamuje namísto toho, aby faktury nejprve zaplatil a poté reklamoval tak, jak ještě donedávna požadoval např. od svých zákazníků. Částka, kterou Český Telecom platí, odpovídá nižším regulovaným cenám. Zkusili jsme se tedy zeptat Českého Telecomu, jestli tak mají postupovat i jeho vlastní zákazníci.

Jak mají postupovat zákazníci Českého Telecomu, pokud nesouhlasí s výší faktury?

„Jak již bylo uvedeno, Český Telecom postupuje v případě sporu s Tiscali v souladu s dohodou uzavřenou s obchodním partnerem."

Výklad této odpovědi poskytnuté tiskovým mluvčím společnosti Český Telecom necháme na vás...