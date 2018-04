Pevní operátoři s paušálem za internet zaspali, Eurotel je předběhl

Eurotel má šanci přitáhnout mezi své zákazníky spoustu současných zákazníků Českého Telecomu a poskytovatelů připojení k internetu. Nabízí jim totiž to, po čem většina z nich volá. Paušální měsíční poplatek za přístup k internetu. Pevní operátoři a provideři s výjimkou vysokorychlostního internetu přes ADSL nic podobného nenabízejí.

Mobily by neměly být výhodnější…

Přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu má několik technologických nevýhod. Je většinou pomalejší než klasická telefonní linka a při srovnatelných rychlostech je mobilní připojení výrazně méně stabilní. I při špatném stavu pevné linky se připojíte vždy rychleji než při špatném signálu mobilní sítě. Mobilní telefon navíc při spojení k internetu spotřebovává více energie z baterií, zatímco modem je napájený z elektrické sítě.

Teoreticky by připojení přes modem mělo být vždy levnější než připojení přes mobil. Alespoň v telekomunikačně vyspělých zemích, jako je USA nebo Velká Británie, tomu tak je. I u nás stojí minuta připojení prostřednictvím mobilu několikrát více než stejné připojení přes pevnou telefonní linku. Jenže mobilní operátoři jsou výrazně pružnější, pokud jde o vztah k zákazníkovi, a tak díky moderní technologii GPRS nabízejí výhodné připojení k internetu. Neschopnost pevných operátorů dohodnout se na konkurenceschopné nabídce internetu za paušál ukázal minulý týden Eurotel. Zatímco jeho pevná konkurence o paušálech jenom diskutuje a stěžuje si na to, že paušál zavést z různých důvodů nejde, Eurotel jej od zítřka začne nabízet.

Komu se nabídka Eurotelu vyplatí?

Nabídku programu Data non-stop od Eurotelu můžete využít samostatně, pak budete platit paušál 1000 Kč (bez DPH) a budete moct neomezeně přenášet data pomocí GPRS. S tímto programem můžete i telefonovat, ceny však nejsou příliš výhodné (4 Kč/min do vlastní sítě, 6 Kč/min do ostatních, více zde). Data non-stop ale můžete aktivovat také k jakémukoliv hlasovému tarifu. Nejlevnější hlasový tarifní program, Eurotel Relax, přitom můžete mít již za 205 korun měsíčně. Pro srovnání: nejlevnější tarif Českého Telecomu, Home Mini, stojí měsíčně 190 korun. Nejrozšířenější tarif Home Standard stojí již 299 korun měsíčně. Telecom ale nenabízí paušál za přístup k internetu.

Pokud byste si chtěli spočítat, co dostanete za částku 1000 korun v pevné síti, tak s tarifem Home Mini je to 14,5 hodiny na internetu ve špičce a 47,5 hodiny mimo špičku. S Home Standard je to necelých 21 hodin ve špičce a 67 hodin mimo špičku. Pro spoustu uživatelů tak může být stále výhodnější zůstávat v pevné síti, kde mají i větší rychlost. Jenže pokud chtějí být neustále připojení, například kvůli stahování e-mailu, může jim tisícovka za pohodlí on-line připojení přijít jako velmi výhodná.

Eurotel nasadil v současnosti paušální poplatek poměrně vysoko vzhledem k přenosové rychlosti. Může jej ale kdykoliv změnit, ať už v reakci na chystanou nabídku T-Mobile nebo obecně na trh s připojením k internetu. Důležité je, že pevným operátorům prakticky přes noc vyrostla konkurence, která jim může odlákat dost hodně zajímavých zákazníků, které osloví vedle paušálu i možnost s internetem cestovat.

Eurotel chce být mobilní datovou jedničkou

I když to v minulosti vypadalo, že český T-Mobile převálcuje v mobilních datech díky spolupráci s jinými T-Mobily v Evropě své české konkurenty, v současnosti se situace obrací. Eurotelu se i přes to, že není členem žádné globální skupiny, podařilo získat přinejmenším srovnatelný počet roamingových partnerů pro datové přenosy, pokud jich v současnosti nemá více. Vedle GPRS může Eurotel nabízet i mnohdy vhodnější technologii HSCSD, kdy navíc díky službě Eurotel Global Access poskytované ve spolupráci s AT&T mají zákazníci v roamingu cenově zvýhodněné připojení.

Také v oblasti datových tarifů se Eurotelu podařilo lépe trefit do vkusu zákazníků. S úplným paušálem za přístup k internetu přichází Eurotel navíc jako první u nás. T-Mobile přitom paradoxně na členství ve skupině T-Mobile International doplácí. O záměru zvýhodnit připojení k internetu ve všech společnostech skupiny se totiž již několik týdnů ví. Český T-Mobile ale musí počkat na oficiální uvedení v rámci celé skupiny. Eurotel tak mohl T-Mobile pohodlně předběhnout. Český T-Mobile tak svých několik paušálních tarifů pro přístup k internetu prostřednictvím GPRS představí až ve čtvrtek, několik dnů po Eurotelu…