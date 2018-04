Pevní operátoři bojují za levnější telefonování na mobil u antimonopolního úřadu

Čtyři z členů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) zaslali společně Úřadu po ochranu hospodářské soutěže stížnost na výši propojovacích poplatků, které musí platit operátoři za telefonní hovory z pevné sítě do sítí mobilních operátorů Eurotel a T-Mobile.

Tento krok je součástí kampaně za snížení cen za volání z pevné linky na mobil, kterou APVTS zahájila již 29. května zasláním otevřených dopisů operátorům. Vysoké ceny podle APVTS diskriminují nejen operátory, ale i jejich zákazníky, kteří podle APVTS platí za hovory na mobilní telefony příleš mnoho. Pokud mobilní operátoři nabízejí svým koncovým zákazníkům v některých případech nižší ceny než operátorům fixních sítí, může se podle APVTS jednat buď o dumping v případě koncových zákazníků, nebo naopak o diskriminaci fixních sítí.

Zkušenosti ze světa

V letech 1996-1997 prověřoval britský telekomunikační regulátor Oftel (obdoba našeho ČTÚ) ceny za volání na mobily. Podle jeho názoru byly příliš vysoké a záležitost předal Competition Commission (britskému antimonopolnímu úřadu, obdoba našeho ÚOHS).Od roku 1999 pak byly snižovány ceny za propojení, v lednu tohoto roku vydal Oftel rozhodnutí, podle kterého musí mobilní operátoři dále snížit ceny za propojení o dalších 45 procent. Operátoři se odvolali k soudu, který v červnu dal za pravdu Oftelu.

K podobnému vývoji došlo ve Francii, Portugalsku i v sousedním Rakousku. Od 25. července platí v evropské unii nový telekomunikační rámec, podle kterého má každý mobiní operátor monopol na příchozí volání do své sítě. Každý národní regulátor proto musí tento monopol regulovat. Nový telekomunikační rámec bude po našem vstupu do Evropské unie platit i u nás.

Vysokými cenami za propojení v Evropě se paradoxně zabývá i americký telekomunikační regulátor FCC, podle něj jsou totiž při volání na evropské mobily poškozováni i američtí spotřebitelé. Američtí operátoři požádali FCC o zavedení pravidla, které by zakazovalo americkým operátorům dohodnout cenu za mezinárodní terminaci do mobilních sítí vyšší než o 5 až 10 procent nad úrovní terminace do pevných sítí.

Situace je složitější

Rozhodování Úřadu pro ochtranu hospodářské soutěže u ná bývá považováno za pomalé, nedeterministcké a politicky motivované. Není tedy jasné, čeho a v jakém časovém horizontu mohou operátoři pevných sítí sdružení v APVTS dosáhnout. Nabízí se i jiná možnost: Český Telecom by přinutil snížit propojovací poplatky Eurotel, který nyní vlastní již ze sta procent. Tím by se mohly snížit ceny za volání Eurotelu do pevné sítě i ceny za volání z pevné sítě na Eurotel, oba operátoři by dosáhli většího obratu a Eurotel by mohl odlákat zákazníky od konkurence. Na druhou stranu Český Telecom jistě nemá v úmyslu pomáhat konkurenčním operátorům ani snížit cenu Eurotelu, který možná bude chtít jeho nový vlastník odprodat.

Zajímavá je i problematika hovorů do hlasových schránek. Pokud se dovoláme do schránky, platíme plnou cenu, přestože se hovor nahrává uprostřed cesty mezi volajícím a volaným. Je proto zvláštní, že mobilní operátoři v některých případech účtují i vybírání hlasové schránky. Náklady na nahrání a přehrání hovoru jsou oproti cenám za volání zanedbatelné a operátoři provozují hlasové schránky především ve svém zájmu: Kdyby se hovor vůbec neuskutečnil, přišli by o byznys. Není tedy divu, že volání na hlasovou schránku musíme zaplatit, i když do ní nic nenahrajeme, a že dva ze tří našich operátorů nabízejí hlasovou schránku standardně aktivovanou. Zrušit si ji může až zákazník, největší borci si schránku ponechají a vzkazy z ní nevyzvedávají. Další pikantní kapitolou je čarování s cenami za předplacené sady, kdy je účetní cena za telefon relativně nízká a cena za kartu relativně vysoká, co nejvyšší část ceny se tak přesune do nižšího pásma. Je tedy patrné, že našim mobilním operátorům invence nechybí a že ani ve sporu s APVTS jistě neřekli poslední slovo.

Podle mobilních operátorů je všechno úplně jinak

Požádali jsme o vyjádření oba dotčené mobilní operátory. Mluvčí Eurotelu Diana Dobálová z Eurotelu žádný důvod k dalšímu snižování propojovacích poplatků nevidí: "Za posledních 24 měsíců regulátor tyto poplatky prudce snížil pod úroveň běžných cen. Navíc, propojovací poplatky v ČR patří již nyní k nejnižším v Evropě. Při použití vzorce stanoveného v cenovém rozhodnutí a způsobem schváleným ČTÚ společnosti Eurotel vyšla při použití dat z roku 2001 cena propojovacího poplatku ve výši 3,90 Kč a za dat za rok 2002 pak ve výši 3,96 Kč, což je nad maximální sazbou stanovenou ČTÚ. Očekáváme, že použitím vstupů za rok 2003 se vypočítaná cena dále zvýší za hranici 3,96 Kč. Především pro to, že celkový počet hovorů se díky konkurenčnímu prostředí a nasycenému trhu nezvyšuje, ale odpisy již realizovaných investic, jakož i potřeba nových investic drží náklady na stejné úrovni. V případě, že by společnost Eurotel mohla do těchto nákladů zahrnout i náklady na prodej dotovaných telefonů (jak je tomu v jiných zemích, např. v Rakousku), překročily by propojovací poplatky za rok 2002 hranici 4,80 Kč."

Mluvčí T-Mobile Jiří Hájek poukazuje na fakt, že Oftel sice vydal zmíněné nařízení, to však reguluje cenu za propojení pozvolnou cestou, rozloženou do 3 let po 10 - 15% ročně. U nás byla cena za propojení na dnešních 3,66 Kč snížena skokově z původních 6,50 Kč, tedy o více než 50%. Prostor pro její další snižování se tak výrazně zmenšil.

Při srovnávání se světem je pominut fakt, že v ČR jsou propojovací poplatky v mobilní síti jedny z nejnižších v Evropě. Na rozdíl od poplatků v sítích pevných, kde je situace zcela opačná.

Jiří Hájek pokračuje: "Náklady na provoz mobilních a pevných sítí jsou zcela rozdílné. Tento rozdíl musí být samozřejmě zohledněn v odlišných cenám za ukončení hovorů. V Evropě je průměrná cena za ukončení hovorů v mobilní síti zhruba 15x vyšší než v pevné síti, zatímco v ČR pouze 7x. Navíc i skutečnost že cena ukončení v hovoru v mobilní síti je v průměru v Evropě 15 vyšší. Výše poplatků se totiž odvíjí od nákladové stránky oboru podnikání, která je u mobilních operátorů výrazně vyšší než u fixních (v ČR jsou tři GSM sítě, mobilní operátoři musí mít dostatečnou kapacitu sítě, která kopíruje přesun lidí např. o víkendech z měst do rekreačních oblastí).

Snížená poptávka po pevných linkách není způsobena výší poplatků za propojení do mobilních sítí, ale požadavky zákazníků být dostupní kdykoli a kdekoli. Dále pak tím, že mobilní operátoři jsou schopni nabídnout: širokou škálu inovativních služeb a produktů, kvalitní péči o zákazníky a cenově dostupné telefony, jež svojí funkčností výrazně převyšují aparáty používané ve fixních sítích."

Diana Dobálová z Eurotelu se neobává ani budoucího vývoje legislativy: "Stávající právní úprava platná v České republice, tj. Zákon o telekomunikacích a Zákon o cenách, poskytuje základ pro stanovování výše propojovacích poplatků na základě oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, resp. návratnosti vloženého kapitálu. Daný princip pro tvorbu cen zůstane i po přijetí nového zákona o elektronických komunikacích, který převezme principy evropských směrnic, stanovující nový telekomunikační rámec. To znamená, že veškeré náklady, které daný operátor má s vybudováním sítě, je oprávněn získat zpět spolu s přiměřeným ziskem i prostřednictvím propojovacích poplatků. Vzhledem k tomu, že velká část investic je fixních, tak se náklady na ukončení jednoho hovoru snižují s celkovým počtem zákazníků, kterým se volá."