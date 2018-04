Pevné připojení o 40% levněji

Český Telecom nabízí pod značkou Internet OnLine všem uživatelům internetu v ČR unikátní možnost získat pevné připojení prostřednictvím služby IOL Digital o přístupových rychlostech 64, 128 a 256 kb/s až o 40% levněji než je současná nabídka trhu. Podmínkou výhodné ceny je uzavření smlouvy v období od 1. srpna do 30. září tohoto roku. Služba IOL Digital je poskytována včetně digitálního pronajatého okruhu Premium a umožňuje zejména připojení k Internetu definovanou rychlostí bez počítaného objemu dat.



Služba IOL Digital zajišťuje uživateli jak vlastní připojení, tak router typové řady Cisco i veškeré související služby, mezi něž patří zejména přidělení a registrace IP adresního prostoru, poskytnutí a zajištění činnosti sekundárního (volitelně i primárního) DNS serveru, správa poštovních serverů a zpřístupnění prostoru o velikosti 20 MB na serverech poskytovatele pro potřeby www stránek klienta. Samozřejmostí je nepřetržitý dohled nad sítí a HELP DESK, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V rámci speciální nabídky ČESKÉHO TELECOMU mohou nyní získat toto špičkové řešení bez jakéhokoli limitu přenesených dat. Další benefit získá zájemce v podobě snížení zřizovacích poplatků na pouhou 1 korunu.



Zvýhodněné ceny platí pouze pro zákazníky, kteří mají zájem o nové připojení do Internetu a uzavřou smlouvu na dobu minimálně 12 měsíců. Další informace včetně smluvních dokumentů a podmínek pro poskytování služby lze získat na adrese www.iol.cz.