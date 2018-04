Pevné linky od Telecomu už jsou plně mobilní

Český Telecom nabízí zákazníkům od února novou službu Telekonto. Pokud si ji aktivujete, budete moci volat z libovolné budky nebo telefonního přístroje – pokud budou připojeny do sítě Českého Telecomu. O placení se nemusíte starat, protože provolanou částku vám Telecom připíše k nejbližšímu měsíčnímu vyúčtování. Služba Telekonto je výhodná zejména tehdy, když mimo domov nebo kancelář potřebujete volat na pevnou linku a nechcete platit až několikanásobně více za hovor z mobilu. Zejména pro firmy může znamenat Telekonto výraznou úsporu.

Cena za aktivaci Telekonta:

Home Mini, Zero Nelze zřídit Home Standard 230 Kč Home Maxi, Maxi Plus, Internet 16 Kč Všechny tarify ISDN2 16 Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Za Telekonto neplatíte žádné měsíční poplatky, platíte pouze za zřízení služby. Za samotné hovory platíte podle svého tarifu stejně, jako kdybyste volali z domácí či firemní pevné telefonní linky. O aktivaci můžete požádat na infolince Telecomu (800 123 456) nebo v prodejnách Telepoint a Telepoint Partner. Využít můžete i on-line objednávku přímo na internetu. Po úspěšném zřízení služby vám domů přijde obdoba telefonní karty, na jejíž zadní straně jsou napsány všechny potřebné údaje k používání Telekonta. Těchto karet můžete mít i více, nebo si můžete údaje opsat.

Funguje doma i v zahraničí

Když budete chtít Telekonto využít, zavoláte na bezplatné telefonní číslo 822 112 233. Poté zadáte číslo karty (účtu Telekonto), vložíte PIN (nastavujete si jej sami) a nakonec zadáte telefonní číslo, které chcete volat. Pokud se tímto způsobem chcete připojovat k internetu (například z notebooku), můžete si tuto číselnou sekvenci uložit do nastavení připojení k internetu. S Telekontem můžete volat kamkoliv, kam můžete volat i ze svého telefonu – tedy i do zahraničí.

Ještě zajímavější ale je, že s Telekontem můžete volat ze zahraničí. Český Telecom tak nabízí něco jako roaming v pevné síti. Telekonto v zahraničí funguje prakticky jako Karta X – jenom si nemusíte nic dopředu předplácet, ale útratu vám Telecom strhne z účtu doma. V zahraničí se Telekonto používá naprosto stejně jako doma – vytočíte bezplatné přístupové telefonní číslo (najdete jej na letáku s kartou), vložíte kód, PIN a zadáte telefonní číslo.

Malý telefonní seznam přístupný odkudkoliv

Když vám přijde karta Telekonto domů, najdete v zabezpečené obálce kód PIN a kód pro změnu nastavení karty. Tento kód (v hantýrce mobilních operátorů by šlo zřejmě o PUK) slouží ke změně kódu PIN a k potvrzení všech změn v nastavení karty. Bez tohoto kódu karty nemůžete provádět žádné změny – a když vám kartu někdo ukradne, třeba i s PINem, můžete si jej s pomocí tohoto kódu změnit, nebo kartu deaktivovat.

Měnit můžete především dvě věci – měsíční limit provolatelných minut na kartu Telekonto (100, 300, 500, 1000 a 5000, pokud limit neurčíte, můžete volat libovolně dlouho) a čísla pro rychlou volbu. Těchto čísel můžete mít až devět. Rychlá volba funguje stejně jako na pevném telefonu nebo mobilu – až se přihlásíte do systému a zadáte správně všechny kódy, stisknete jenom jednu klávesu a síť vás spojí s přednastaveným číslem. Stačí si jenom zapamatovat, který volající je pod konkrétními čísly rychlé volby, a nemusíte přemýšlet nad správným zadáním čísla. Zvláště v zahraničí tak můžete ušetřit dost peněz za chybné hovory.

Telekonto asi využije každý

S Telekontem mohou ušetřit především firmy – právě v těch se totiž velmi intenzivně používají pevné linky. Když budou zaměstnanci na cestách, nebudou muset za hovory na pevné linky (třeba i do kanceláře) platit až několikanásobně vyšší cenu za hovor z mobilu, ale mohou si zavolat z budky nebo z jiné pevné linky. Také hovory do zahraničí jsou z pevných linek levnější než v případě mobilních operátorů. Pro domácnosti bude mít Telekonto smysl asi především na dovolené, kdy nebudou odkázáni na místní telefonní karty a nebudou muset utrácet peníze za jejich nákup nebo roamingová volání z mobilu.

Nevýhodou Telekonta oproti mobilním telefonům a klasickým telefonním kartám (oběma způsobům volání se Telekonto snaží konkurovat) je v menším pohodlí pro uživatele. Nemůže jednoduše volat, ale musí se nejdříve autorizovat do systému. Je ale na zvážení každého, zda mu v konkrétních příkladech pohodlí stojí za dražší hovor.

Nevýhodou Telekonta je, že není použitelné při volání z mobilu. Na přístupové číslo se zkrátka nedovoláte. A i kdyby mobilní operátoři tyto hovory spojovali, nemohli byste platit stejné minutové ceny jako v případě volání z vlastního telefonu. Telecom by totiž musel mobilním operátorům zaplatit za každou minutu takového hovoru propojovací (originační) poplatek, což by se mu už tolik nevyplácelo. A navíc tyto poplatky zatím nejsou pro mobilní sítě stanoveny a po zkušenostech s jinými záležitostmi v propojování sítí se nedá předpokládat, že by se Telecom s mobilními operátory dokázal bez asistence Českého telekomunikačního úřadu dohodnout, natož v rozumném čase.