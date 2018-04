Pevná linka do kapsy,přijímání e-mailových práv nejenom do PalmPageru

V předchozím článku jsme se zmínili, že se do PalmPageru dají přijímat e-mailové zprávy. Způsobů, jak přijmout do PalmPageru e-mailovou zprávu je několik. Abychom odpověděli na vaše časté dotazy, přinášíme přehled postupů, jak lze na PalmPager poslat e-mailovou zprávu. Některé níže uváděné postupy mohou být obecné a dají se aplikovat kromě PalmPageru také na klasické pagery. Některé jsou však speciální a dají se využít pouze s PalmPagerem.

Ve všech případech platí, že uživatel pageru i PalmPageru nemusí být uživatelem internetu, protože s koupí pageru nebo PalmPageru také získává automaticky e-mailovou schránku. Tu tvoří váš vlastní pager a její jméno je shodné s číslem tohoto pageru.

Definice formátu e-mailové zprávy



- základní mód



Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz Předmět (Subject:) Vzkaz - 1 Tělo (Body:) Vzkaz - 2

kde:

XXXXXXXX se rozumí konkrétní volací číslo operátoru (resp. skupinové volací číslo), přičemž lze do části Komu zadat kombinaci čísel a pomlček, např. 135-047@operator.cz, 0-135-047@operator.cz, 135047@operator.cz.

Váš vzkaz napíšete do Předmětu a/nebo do Těla zprávy. Bude-li vzkaz zapsán v obou dvou částech zprávy, je odeslána na operátor zpráva ve tvaru:

Vzkaz - 1/

Vzkaz - 2

E-mailová zpráva, pokud je doručena na PalmPager, se pak chová jako standardní zpráva a nepřenese se do aplikace Mail v PalmPilotovi.

V základním módu je český text vzkazu automaticky zkonvertován tak, že neobsahuje diakritická znaménka. Podporovány jsou mimo jiné kódové stránky ISO-8859-2 a Win1250. Zvláštním případem jsou přílohy (Attachment), Pokud bude odesílaný mail obsahovat přílohy, pak je seznam jejich jmen uveden ve vzkazu odesílaném na operátor. Jednotlivé názvy příloh jsou uvedeny mezi lomenými závorkami a jsou řazeny ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v těle mailu.

- rozšířený mód



Komu (To:) XXXXXXXX.sABCDE@operator.cz Předmět (Subject:) Vzkaz - 1 Tělo (Body:) Vzkaz - 2

kde:

XXXXXXXX se rozumí konkrétní volací číslo operátoru (resp. skupinové volací číslo) a sABCDE je sada pěti přepínačů, které ovlivňují zpracování klientských požadavků, přičemž platí, že nemusí být uvedeny vždy všechny přepínače.

Lze tedy odeslat e-mail ve tvaru XXXXXXXX.sAB@operator.cz. Písmeno s za tečkou značí (s)peciální funkci pro odesílání vzkazů. Nejsou-li některé přepínače A .. E uvedeny, pak jsou chápány jako kdyby byly uvedeny s nulovými hodnotami.

Přepínač A pro odesílání vzkazů:

Hodnota přepínače A rozhoduje o tvaru odpovědi od pagingové ústředny. Přepínač A můžete využít zejména při automatizovaném zaslání kopie klasické e-mailové zprávy na operátor. Přepínač může nabývat následujících hodnot:





0 standardní chování ústředny, tj. posílají se odpovědi o statusu provedeného požadavku 1 od ústředny není zasílána žádná odpověď 2 ústředna zasílá jen odpovědi na chybné požadavky 3 ústředna zasílá odpovědi jak na chybné požadavky tak i na požadavky, které vygenerovaly varovná hlášení 4 ústředna zasílá jen odpovědi na požadavky generující varovná hlášení

Přepínač B pro odesílání vzkazů:

Hodnota přepínače B rozhoduje o max. délce vzkazu, kterou bude pagingová ústředna akceptovat. Využití přepínače B lze najít zejména při automatizovaném zaslání jen části kopie klasické e-mailové zprávy na operátor. Přepínač může nabývat následujících hodnot:





0 standardní chování ústředny, tj. délka vzkazu odesílaného na operátor není omezena; limitem je jen povolená délka vzkazu konkrétní předplacené služby 1 odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 80 znaků 2 odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 160 znaků 3 odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 200 znaků 4 odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 400 znaků 5 odesílaný vzkaz na operátor je ústřednou oříznut na délku 1000 znaků

Přepínače CD pro odesílání vzkazů:

Hodnota této dvojice přepínačů C a D rozhoduje o konverzi textu zasílaného na operátor a zároveň určuje, které položky e-mailu budou zpracovány.





00 automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu 01 automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojeny přílohy, tak jsou ignorovány 02 automatický převod do ASCII (Předmět i Tělo zprávy) a pokud jsou připojeny přílohy, tak jsou jejich jména ignorována a jejich obsah se zpracuje, v pořadí tak, jak jsou v Těle e-mailu 03 zatím nepoužito 04 zatím nepoužito 05 v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 00 06 v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 01 07 v odesílaném vzkazu jsou první dvě slova z dekódovaného FROM: (případně prvních 30 znaků z adresy odesilatele) a dále stejně jako pro 02 99 mail bude ponechán beze změn

- Specifický formát pro PalmPager:

Forwardujete-li si e-maily na Slyfox (pagerový nástavec pro PalmPilot-PalmPager), pak lze zprávy předávat přímo do aplikace Mail v PalmPilotovi. Požadovaného efektu docílíte pomocí nastavení příznaků CD na následující hodnoty:





10 automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu 11 automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak je ignorovat 12 12 automatický převod do ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak jejich jména ignorovat a obsah zpracovat, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu

Přepínač E pro odesílání vzkazů:

Hodnota přepínače E udává, zda je k pagingové ústředně zasíláno vstupní heslo. Příznak může nabývat následujících dvou hodnot:





0 standardní chování, vstupní heslo není v pagingové ústředně aktivní 1 Předmět (Subject) obsahuje pouze heslo a to v nezakódované podobě, heslo není zasíláno na operátor

Příklad:

Asi nejčastějším příkladem tvaru e-mailové adresy PalmPageru jsou následující tvary:





7819782.s1010@operator.cz A=1 od ústředny není zasílána žádná odpověď

B=0 standardní chování ústředny, tj. délka vzkazu odesílaného na operátor není omezena; limitem je jen povolená délka vzkazu konkrétní předplacené služby

CD=10 automatický převod e-mailu do ASCII formátu a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména vypíší v lomených závorkách, v pořadí tak jak jsou v Těle e-mailu 7819782.s1011@operator.cz CD=11 automatický převod e-mailu do formátu ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak jsou ignorovány 7819782.s1012@operator.cz CD=12 automatický převod e-mailu do formátu ASCII a pokud jsou připojené přílohy, tak se jejich jména ignorují a obsah se zpracuje v pořadí, tak jak jsou v Těle e-mailu



Když vám někdo pošle e-mail na PalmPager a uvede-li do pole pro příjemce jeden z výše uvedených tvarů vaší e-mailové adresy, PalmPager vás při jejím obdržení upozorní na příchozí zprávu. Spusťte aplikaci Slyfox Viewer a stiskne multifunkční tlačítko. Po přenosu dat z PalmPageru do PalmPilota se zobrazí okno Mails, Events & ToDo Items. V tomto okně jste dotázáni, zda chcete přenést data do interních aplikací PalmPilota.

Zobrazí se položka Mail s textem hlavičky došlé e-mailové zprávy. Pokud ukážete tužkou na tlačítko Accept, došlá e-mailové zpráva se přenese do interní aplikace Mail do složky Inbox.

Zkuste poslat krátký mail na první z výše uvedených adres s číslem pageru a nechejte se překvapit.

- Upozornění na příchozí e-mail na pager nebo PalmPager

Hlavní výhodou této funkce je, že nemusíte neustále kontrolovat, zda vám do schránky přišla nějaká e-mailová zpráva. Pokud jste předplatiteli pagingových služeb, můžete si nastavit svoji poštu tak, že vám budou chodit na Váš pager či PalmPager upozornění o právě příchozí došlé poště.

Upozornění na příchozí e-mailovou zprávu může být ve tvaru jednoduchého číselného kódu nebo může mít podobu kompletně přesměrovaného e-mailu včetně příloh. Podobu upozorněmní si můžete nastavit vy sami.

Postup pro zajištění služby upozorňování:

Je dobré, pokud kontaktujete svého poskytovatele připojení k Internetu (Internet Service Provider), se kterým projednáte podmínky pro zavedení této služby. V případě, že máte přímo ve své firmě instalován "Internet poštovní server" (POP3/SMTP server), může potřebnou úpravu provést správce vaší sítě.

Správce musí zajistit, aby odpověď z ústředny OPERATOR nezpůsobila vygenerování dalšího upozornění (došlo by tím k nekonečné smyčce). Nejsnazší způsob je nastavení příznaku A pro odeslání vzkazu na hodnotu 1.

Příklad nastavení pro pro textový pager a PalmPager:





Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz Předmět (Subject:) prvních -m- znaků z Od (From) původní zprávy, oddělovací znak kolmička (pipe - 7Chex), prvních -n- znaků z Předmětu (Subject) a Těla (Body) původní zprávy, kde platí:

-m- je menší nebo rovno 30

-m- + -n- je menší nebo rovno 60 Tělo (Body:) nevyužívá se

Příklad nastavení pro numerický pager:





Komu (To:) XXXXXXXX@operator.cz Předmět (Subject:) 3 (mezera)(mezera)3 Tělo (Body:) nevyužívá se

Pokud není vytvořená speciální aplikace, která by zpracovávala příchozí e-maily a dále pak odesílala jednoduché upozornění, je možno použít klasického přesměrování (forwarding) na jinou adresu, kterou může být např. adresa textového pageru nebo PalmPageru, nevyužívající zpětné potvrzení od pagingové ústředny a délky vzkazu 80 znaků:



Příklad:

XXXXXXXX.s11@operator.cz. Můžete pochopitelně volit i další možnosti, vše závisí na nastavení výše uvedených přepínačů pro zaslání vzkazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Jako velmi vhodné se jeví nastavení XXXXXXXX.s1105@operator.cz pro služby RDS Text, PC Way a základní verze ERMES Standard a Pro, případně XXXXXXXX.s1405@operator.cz ve spojení se službou ERMES Pro Plus a rozšířené verze ERMES Standard a Pro. Tato nastavení jsou však pouze doporučením nikoliv jako jediná správná

Problematika posílání e-mailových zpráv na pager nebo PalmPager je samozřejmě mnohem širší. Snažil jsem se vybrat alespoň ty příklady, které byste mohli nejčastěji použít pro svou každodenní práci. V případě dotazů je dobré se obrátit na svého prodejce pageru nebo PalmPageru nebo přímo na Radiokontakt OPERATOR

Relevantní odkazy:

Gate, posílání e-mailových zpráv na pager nebo mobilní telefon

PalmPager Slyfox, nová dimenze pagingu u nás









[První strana]