Oprášili starou fintu. Pětinásobný zoom v mobilu bude konečně fungovat

Prototyp Oppo byl na stánku sice pečlivě zamaskován tak, aby nebylo vidět, jak nakonec bude chystaný špičkový smartphone s pětinásobným optickým zoomem vypadat, ale jisté je, že to nebude žádný tlouštík. Nový modul fotoaparátu byl totiž konstruován speciálně s ohledem na tenkou konstrukci.

Na první pohled má smartphone dnes čím dál obvyklejší duální uspořádání foťáku, ale u druhé čočky něco trochu nehraje – místo optiky se tu díváme na zrcátko. To je právě klíčem k tenké konstrukci. Mechanismus zoomu je schován v těle ve formě periskopu a díky tomu celý fotomodul na hloubku měří pouze 5,7 mm. U Oppa jsou si vědomi toho, že jejich nápad není nikterak revoluční, ostatně podobná řešení zkoušeli výrobci už před lety. Jenže firma tentokrát slibuje, že bude jejich novinka opravdu výborně použitelná.

Prototyp na stánku dovoloval přepínat mezi standardním přiblížením, dvojnásobným a pětinásobným zoomem. Oppo se zatím nepochlubilo, jestli půjde zoomovat plynule, ale domníváme se, že právě kvůli zachování tenké konstrukce nakonec budou změny přiblížení schválně skokové. To minimalizuje potřebu použít problematické pohyblivé části, které mají i negativní vliv na optickou kvalitu celé soustavy. A mimochodem, zoomový fotoaparát má i optickou stabilizaci obrazu.

U vystavených prototypů fungovalo přepínání mezi jednotlivými úrovněmi přiblížení opravdu rychle a jednoduše. I aktuální tři možnosti přiblížení by nám v praxi stačily, rozhodně je to více, než nabídne konkurence, a přitom opravdu nemá toto řešení vliv na velikost telefonu. Na displeji vystaveného prototypu bylo v porovnání s (rovněž pečlivě zamaskovaným) iPhonem 7 Plus vidět, že zoom alespoň v dobrém osvětlení přináší opravdu dobrou úroveň detailů. Zároveň by se nemusela dramaticky měnit při použití zoomu světelnost, takže i v horším světle by mohl být zoom použitelný. To byl velký problém dosavadních řešení s postupným zoomem, a proto to s nimi výrobci v podstatě vzdali a začali se soustředit na duální foťáky, které mohou nabídnout dvojnásobný zoom.

Inženýři Oppa mají samozřejmě ještě co řešit, třeba kvalita zpracování obrazu nebyla u prototypů ideální, ale to bude převážně softwarová záležitost. Samotná optika a celý modul fotoaparátu vypadají velmi nadějně a je možné, že se opravdu konečně dočkáme použitelného mnohanásobného zoomu v mobilech.

Dosavadní pokusy totiž za mnoho nestály. Tím posledním byl Asus Zenfone Zoom, který firma představila na CESu v roce 2015, ale uvedení na trh jí trvalo v podstatě rok. A pak telefon prodávala jen potichu, protože kvalita fotoaparátu s trojnásobným optickým zoomem nedosahovala požadovaných kvalit. Zázraky nepředváděly ani modely Samsung Galaxy S4 Zoom a K Zoom z let 2013 a 2014, které více připomínaly klasické kompaktní fotoaparáty a to i kvůli výsuvné optice.

Výrobci to však s optickým zoomem zkoušeli ještě před dobou dotykových smartphonů. V roce 2007 měl Samsung kovový vysouvací model G800 s trojnásobným periskopovým zoomem, který v mnohém může připomínat uspořádání u Oppa. Ale neměl dvě čočky, vystačil si s jednou a při použití zoomu obraz výrazně tmavnul. Nokia nabídla zoom u svého modelu N93 (a později N93i) s optikou CarlZeiss a rozlišením tři megapixely. Telefon měl kvůli pohyblivé optice fotoaparátu velmi nezvyklou konstrukci. A nejspíš prvním fotomobilem s optickým zoomem byl Sharp V602SH v roce 2004. Oppo tedy opravdu nevymýšlí nic nového, jen se jeho řešení zdá být konečně použitelným. Ale zda tomu tak skutečně bude, to ukáže až praxe.