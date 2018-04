Pětimegáč od LG. A s manuálním ostřením navrch

Po několika letech paběrkování nabralo jihokorejské LG evidentně dech a podařilo se mu – na rozdíl třeba od Motoroly – odpíchnout se od úspěšného Chocolate několika dalšími modely, které jeho úspěch překonávají. Možná je to tím, že se nesnaží zákazníky zničit jediným konceptem, kdy se jednotlivé modely od sebe liší maximálně barvou. Dobře je to vidět na Black Edition, kterou začal (trochu zvláštně) stříbrný Shine. Jednoznačným hitem – a to i prodejním – je ale pro LG v poslední době Prada.

A právě na vlně vybroušeného designu Prady se nesou i nové modely, které LG postupně uvádí na trh. Dvě velmi slibné novinky předvedlo na výstavě IFA v Berlíně, jednou z nich byl Windows Mobile telefon KS20, druhou pak LG KU990 Viewty. Právě od něj si LG hodně slibuje, ovšem v Berlíně kolem něj dělalo velké tajnosti. Nyní se tento opravdu zajímavý kousek začal prodávat na několika evropských trzích (včetně sousedního Slovenska) a my dostali exkluzivní možnost si ho krátce osahat.

Zaostřete manuálně

Jedním z největších lákadel téhle novinky je manuální ostření. Pokud nás paměť neklame, jde o vůbec první komerčně dostupný fotomobil s touto funkcí. Když si uvědomíme, že téměř současně dorazil na trh nový Samsung s trojnásobným optickým zoomem (stejně jako má Nokia N93), je jasné, že mobily se zase o krok přiblížily levnějším kompaktům. Samozřejmě, pořád budou mít jistý handicap v optice, ale to ostatně mají ty nejlevnější kompaktní fotoaparáty také.

Pravda je, že manuální ostření na KU990 není nijak zvlášť komfortní, dá se ovládat pomocí kolečka nad objektivem nebo pomocí dotykového displeje. Obojí je trochu zdlouhavé a odezva na sebe nechá maličko čekat, v některých případech jsme ale díky této funkci byli schopni dosáhnout viditelně lepších výsledků než při automatickém nastavení.

Jako bonus nabídne Viewty ještě stabilizátor obrazu, podobně jako vyšší modely Cybershotů od Sony Ericssonu. Je pravda, že ne vždy zafungovala stabilizace úplně korektně, na druhou stranu ale telefon, který jsme měli k dispozici, neměl ještě zcela definitivní software.

Od optiky Schneider-Kreuznach jsme čekali opravdu hodně, příjemně nás totiž překvapila už u předchozích modelů. A jak můžete sami posoudit v našem souboji 5Mpx fotomobilů, ani tentokráte se neztratila. Telefon nabídne i manuální nastavení ISO, dovolí sice nastavit hodnotu až 800, ale ta je v praxi prakticky nepoužitelná kvůli vysokému šumu. V interiéru ale skvěle funguje xenonový blesk. Start fotoaparátu byl mírně pomalejší než v případě N95, nešlo ale o nijak nadstandardní dobu. Fotoaparát nabízí poměrně slušnou škálu voleb, takže výslednou kvalitu fotografií můžete hodně ovlivnit.

Ohromíte okolí

Za co si KU990 zaslouží opravdu jedničku, je design. Telefon se hodně podobá Pradě a musíme říci, že to není ani trochu na škodu. Telefon vypadá opravdu elegantně a nenajdete na něm žádné rušivé momenty. Ostatně právě od designu si LG hodně slibuje, a pokud se podíváme do finančních výsledků za poslední čtvrtletí, zřejmě nikoli neprávem. LG KU990 má poměrně příjemné rozměry 103,5 x 54,4 x 14,8 mm, takže se dá velmi efektně nosit v kapsičce u košile. I když 112 gramů váhy je dnes už trochu nadstandard. Objektiv je zcela schován v těle přístroje a nijak neruší linie přístroje.

Podobně jako Prada a KS20 se i Viewty ovládá pomocí dotykového displeje. Nejde sice o multitouch jako u iPhonu, ale bez problémů se obejdete bez dotykového pera. Ovládání je podobně jako u Prady hodně intuitivní a v menu se velmi rychle zorientujete. Ostatně není nijak složité, má jen čtyři sekce a drtivá většina aplikací a funkcí je dostupná hned v první úrovni menu. Nečeká vás tedy žádné složité hledání. Velmi příjemné je, že na každý dotek reaguje displej jemným zavibrováním. Díky tomu vám ovládání a potřebná síla stisku vejde do krve během pár hodin používání.

Vibrační odezva zpříjemní také psaní SMS. Na rozdíl od iPhonu LG zachovalo klasickou alfanumerickou klávesnici, takže zprávy se píší podobně jako na klasické klávesnici. K dispozici je i český slovník T9, který se ovládá o něco lépe než v případě Prady. Celkově se potvrdil náš původní dojem, že prostředí telefonu je o něco svižnější než u Prady.

Kino na cesty

Vzhledem k rozměrům telefonu působí velký 3“ displej skoro nepatřičně, na tuhle úhlopříčku jsme zvyklí spíše u modelů s operačním systémem, u klasických telefonů se nevidí tak často. Displej pracuje v mírně nadprůměrném rozlišení 240 x 400 bodů a je možná trochu škoda, že LG nesáhlo po nějakém modelu s 16 miliony barev. Na druhou stranu, rozdíl mezi Nokií N95 a KU990 s "pouhými“ 262 tisíci není nijak velký. Displej je hodně kontrastní a jasný, takže s čitelností není problém ani na přímém slunci.

Kvality displeje oceníte při přehrávání filmů. Telefon podporuje přehrávání DivX, bohužel jsme během krátkého testu neměli možnost vyzkoušet, jak je to s titulky. Zajímavé je, že telefon dokáže natáčet i video rychlostí 120 snímků za sekundu, ale to pouze v rozlišení 320 x 240 bodů. Fotky i videa je možné ukládat na MicroSD kartu.

Docela zajímavá je plná integrace služeb Google. Nejenže v menu najdete vyhledávač, ale nechybí ani přímý odkaz na Google Maps stejně jako e-mailový klient GMailu nebo odesílání videí a fotek do blogu. Stejně je integrován YouTube – videa z něj si můžete přehrávat stejně jako přímo z mobilu odesílat na web. Do práce není KU990 asi úplně nejvhodnější, ačkoli zaujmout by mohl podporou HSDPA.

Kalendář i Kontakty postačí pro běžného uživatele, ale samozřejmě komfortu přístrojů s operačním systémem nedosahují. Všimnete si toho hlavně u kalendáře, který je omezen například délkou popisku. Jinak je ale docela přehledný. V kontaktech můžete mít samozřejmě více položek u jména, takže zde si většina lidí omezení vůbec nevšimne. Vestavěný e-mailový klient zvládne i přílohy ve formátech JPEG, 3gp, MP3, .ppt, .doc, .xls a .pdf.

Když chcete něco zvláštního

Novinka od LG v nás zanechala více než dobrý dojem, kombinace podařeného designu s efektním ovládáním, a navíc k tomu velmi dobrý fotoaparát. Manuální ostření je rozhodně zajímavá drobnost, důležitější je ale asi xenonový blesk.

Pro náročnějšího uživatele by asi byla lepší KS20, ale na druhou stranu, pro někoho může být právě fakt, že telefon nemá operační systém, výhodou. Plusem je rozhodně podpora HSDPA, ve standardní dodávce je i USB kabel, přes který se telefon i nabíjí. Zkrátka, LG KU990 je rozhodně hodně zajímavý stylový telefon. Bohužel na český trh dorazí až někdy začátkem příštího roku.