Petici Internet proti monopolu projednána na půdě parlamentu

Podvýbor pro pošty a telekomunikace měl projednat ve středu 16. prosince 1998 petici Internet proti monopolu. K tomuto projednávání se sešla snad celá česká telekomunikační smetánka a já s Ondřejem Neffem a Ivem Lukačovičem, coby ti nejpodepsanější. Velému jednání byl kromě některých poslanců a členů podvýboru přítomen mimo jiné i vrchní ředitel ČTÚ pan Stádník, náměstkyně ministra Zlatohlávková a Gürlichová a za SPT Telecom pánové Čupa a Řezníček.

Projednáváním petice na parlamentní půdě tak vyvrcholil náš čtyřtýdenní maraton jednání a pochůzek po institucích, ministerstvech a orgánech státní správy, jenž následoval viditelnou "bojkotní" část aktivity Internet proti monopolu.

Podvýbor pošt a telekomunikací nás především upozornil, že v jeho silách není nakázat SPT Telecom úroveň cen - což ani nebylo to, co bychom čekali.

Po úvodních seznamovacích formalitách se ke slovu dostala náměstkyně ministra financí paní Zlatohlávková, s níž jsme jednali již dříve. Zevrubně seznámila přítomné se situací a uvedla je do problematiky. S první variantou tarifních úprav a změn přišel SPT Telecom 13.5.1998 - tehdy požadoval zvýšení měsíčního paušálu na 200 Kč a zvýšení ceny za impuls na 3,40 Kč.

Bohužel první skutečné jednání o podobě nových tarifů proběhlo až o několik měsíců později, tedy 8.9.1998, kdy také zástupci ministerstva návrhy SPT Telecom odmítli. Podle paní Zlatohlávkové s tímto odmítnutím nebyli zástupci Telecomu srozuměni a protestovali s tím, že jimi navrhované zvýšení je v intencích smluv a dohod, jež tak stát porušuje. Po dalších jednání se došlo ke konsensu mezi ministerstvem a SPT Telecom, kdy stát přistoupil na zvýšení paušálního poplatku na 130 Kč a na zdražení impulsu na 2,60 Kč. Zároveň s tím stát akceptoval - a zde cituji přesně - "mírné snížení doby trvání impulsu". Zde je dobré podotknout, že ono mírné snížení čítá 33 procent!

Paní náměstkyně Zlatohlávková také potvrdila, že v tomto okamžiku si nikdo neuvědomil dopad těchto sazeb na uživatele internetu. Podle ministerstva financí ovšem jsou datové přenosy službou neregulovanou a podle paní náměstkyně měl SPT Telecom s uživateli internetu jednat již dříve, čímž by k eskalaci vzájemných vztahů vůbec nemuselo dojít. Podle paní náměstkyně je také politováníhodná skutečnost, že trvalo několik měsíců, než vůbec začaly rozhovory ministerstva s SPT Telecom o podobě telefonních tarifů. Podle poslance Mlynáře šlo o problém střídání vlád.

Také náměstkyně ministra dopravy a spojů paní Gürlichová na jednání zdůraznila, že SPT Telecom včas nezvážil dopady zvýšení tarifů na uživatele internetu. Nicméně stanovení místních tarifů a tlak na jejich vyváženost je podle paní Gürlichové plně na straně ministerstva financí.

Vrchní ředitel Českého telekomunikačního úřadu pan Stádník připomněl, že ČTÚ nemůže zatím posoudit žádost SPT Telecom o výjimku z číslovacího plánu, která je potřebná k zavedení speciálních internetových čísel, protože Telecom zatím nepředal jednoznačné podklady. Nicméně i ČTÚ soudí, že tarifní politika vůči internetu je plně v rukou SPT Telecom za předpokladů zachování předepsaných mechanismů, jako je právě číselný plán. Pan Stádník také připomněl, že vůbec nebylo řešeno postavení ostatních telefonních operátorů vůči tarifu Internet 99.

Podle poslance Mlynáře je naprosto nemyslitelné, že podvýbor pro telekomunikace se má zaobírat touto kausou za stavu, kdy ani sami nejvyšší úředníci ministerstva neznají utajenou Smlouvu mezi TelSource, FNM a SPT Telecom, na níž jsou některé úpravy vázány. Vladimír Mlynář předložil návrh, aby tato smlouva byla členům podvýboru zpřístupněna - tento návrh poputuje do FNM a měl by být předmětem jednání s TelSource. Vladimír Mlynář také soudí, že stát by se měl výrazně angažovat v oblasti regulace cen za datové spojení v JTS v okamžiku, kdy pozdvihnutí obecné dostupnosti a rozšířenosti internetu je proklamováno jako jedna z hlavních částí telekomunikační politiky tohoto státu. Zároveň se intenzivně zajímal o opodstatnění sestavovacího poplatku v tarifu Internet 99.

Velká srážka se totiž strhla v okamžiku, kdy zástupci Telecomu presentovali nutnost sestavovacího poplatku coby úlitbu antimonopolního úřadu. Poslanec Mlynář totiž kontroval tím, že antimonoponímu úřadu předložil dotaz na sestavovací poplatek a dostal vyjádření, v němž jej antimonopolní úřad ujistil, že nedostal žádné podklady, žádné rozhodnutí nevydal a ani žádné nechystá.

Pan Řezníček z SPT Telecom poslance ujistil, že když se pro hlas i pro data používá telefonní síť, tak že je to vlastně to samé a že se již o sestavovacím poplatku rozhodli, čímž nám jasně dal znovu a opakovaně najevo, že se můžeme postavit na hlavu, ale Telecom svůj sestavovací poplatek mít bude.

Zde je třeba připomenout, že sestavovací poplatek Telecom odmítal zrušit na všech předchozích společných setkáních (bojím se použít slovo jednání, anžto nevystihuje situaci). Jediným ústupkem bylo, že Telecom svolil s posunem sestavovacího poplatku na šedesátou vteřinu od sestavení spojení. To ovšem nebude možné na starých polských ústřednách E10 a sestavovací poplatek se tak týká potenciálních cca 60 000 účastníků.

Ústředny E10 obsluhují oblast Vlašimi a okolí a pak tyto pražské číselné dekády: 627, 628, 643, 644, 651, 683, 684, 688, 689, 691, 692, 798, 99 (vesnice v okolí Prahy).

Na jednání bylo znovu členy podvýboru i zástupci SPT Telecom zopakováno, že tarif Internet 99 v současné podobě je považován za přechodné řešení do doby, než bude dokončena Inteligent Network, což by mělo být v polovině roku 1999.

Na celém jednání byla patrná existenční převaha, jíž SPT Telecom požívá - stanovení tarifní politiky vůči internetu závisí zcela na jeho libovůli. Na druhou stranu je třeba přiznat pravdu průzkumu, který si SPT Telecom nechal zpracovat. Pro obyčejného člověka není hlavní překážkou využívání internetu sama jeho cena, ale většinou absence počítače. A bez počítače může být internet zdarma a stejně se k němu nepřipojíte.

Buď jak buď, podoba tarifů Internet 99 je již dána a podle SPT Telecom by se v prvních týdnech příštího roku měla uvést v praxi. Toliko závěrečné resumé celé aktivity.

Jen několik mých osobních slov na závěr.

Přiznám se, že jsem zhnusen sprchou, která se snesla naše hlavy koncem listopadu. Nechutné pomluvy a nemysly, které veřejně šíří lidé jako Zajíček, Stanovský, Pospíchal a jim podobní, berou naprostou motivaci o cokoliv se snažit. Je nám vyčítáno, že jsme neničili ústředny Telecomu, že jsme neškrtili jeho zástupce a vůbec že jsme si počínali jako kultivovaní lidé. Je nám vyčítáno, že jsme k jednacímu stolu zasedli ve čtveřici, namísto abychom k němu přivedli sbírku tisíců takyodborníků. Spousta mudrců udílí podle jejich názoru nesmírně cenné rady - všichni tito lidé naprosto perfektně vědí, jak se vedou obchodní jednání, díky nimž bychom neskončili tím, co označili za fiasko.

Pro všechny kritiky mám nyní malý úkol, který reálně prověří jejich schopnost dosáhnout čehokoliv v okamžiku, kdy druhá strana má všechny trumfy v hrsti. Vezměte do rukou smlouvu, kterou jste sepsali s SPT Telecom o připojení telefonní linky. A nyní jednejte - chtějte, aby v této smlouvě zástupce Telecomu ve vaší oblasti doplnil smlouvu o závazek SPT Telecom zajistit datovou propustnost například na minimálně 19,2 kbps.

Takto si krásně můžete na užitečné věci vyzkoušet, jak se uzavírají dohody s někým, kdo o ně nejeví zájem...

