Petice za Symbian - Lepší A-Č slovník - a další aktuality

Sony vyvinula nový typ dotykového displeje?

Dotykový displej patří nerozlučně k PDA již odnepaměti. Podle serveru Brighthand ale vyvinula Sony úplně nový typ displeje, který přinese novou revoluci nejen do používání handheldů. Uživateli dá nové hmatové pocity - po stisku "tlačítka" na displeji prý budete mít pocit jako při stisku opravdického tlačítka. Tohoto pocitu je údajně dosaženo vibračními materiály s piezzo efektem.

Server spekuluje i tom, jestli bude mít nový typ Sony Clié právě tento displej - svědčila by o tom absence hardwarových tlačítek pod displejem.

Dell AximX3 - superlevný PocketPC handheld

Když na konci loňského roku dával DELL na trh nový handheld, zmínil jeden z jeho ředitelů i přípravu PocketPC handheldu s barevným displejem a s cenou někde kolem 150 USD. Postupně se začalo šuškat, že by se mohlo jednat o Axim X3 a jeho design by mohl být založena na koncepci levného PocketPC handheldu, kterou vloni ohlásily společně firmy Samsung a Microsoft. Handheld by mohl využívat procesor Samsung ARM9 a měl by mít SDIO slot.

Pohybujeme se samozřejmě zatím v oblasti spekulací a neoficiálních vyjádření, nicméně je jasné, že PocketPC výrobcům, kteří hrají na náklady a "ekonomiku z rozsahu" jistě nedává spát komerční úspěch levných PalmOS modelů Zire. To je typicky firma DELL a je možné, že nám Dell nabídce opravdu cenově velmi lákavý model, který nebude mít tolik kompromisů, jako černobílé Zire s pomalým procesorem, malou pamětí a bez rozšiřujícího slotu...

Petice za Symbian/Epoc!

Nedávno jsme na Palmare psali o chystaném nástupci Psionu netBook Pro. Kromě některých technických zlepšení zaujala zejména radikální změna operačního systému - nový netBook Pro by totiž měl být dodáván výhradně s operačním systémem MS Windows CE.net 4.1. Toto řešení vyvolalo u zastánců Psionu spíše negativní ohlasy, které vyústily až ve vypsání petice za alternativní možnost použití operačního systému Symbian či Epoc v novém netBooku Pro. Na serveru Petition Online (http://www.petitiononline.com/nbookpro/) si můžete (v angličtině) přečíst text petice včetně odůvodnění navrhovaného řešení a případně se k petici připojit i svým hlasem.

Anglicko-český slovník dokonalejší: VFS, barvy atd.

Dne 13.6.2003 byla uvolněna nová verze aplikace Anglicko-český slovník pro PalmOS. Současná verze 2.0 obsahuje celou řadu významných vylepšení a nových funkcí. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří podpora barevných modelů s operačním systémem PalmOS 5.0 a vyšší, podpora paměťových karet a v neposlední řadě významné snížení velikosti databází, při zachování stejného počtu výrazů.

Upgrade na verzi 2.0 je pro stávající zákazníky k dispozici zdarma. Noví zákazníci mají možnost využít mimořádné slevy programu z 390,- Kč na 320,- Kč, která platí do 31.7.2003. Více informací získáte na stránce programu, kde si také můžete stáhnout demoverzi programu.

PocketPC kancelář zase lepší

Cerience po nedávném update PalmOS verze prohlížeče kancelářských souborů RepliGo připravil i novou verzi pro PocketPC handheldy. Nová verze 1.1 přináší konečně rotaci displeje o 90 stupňů, což výrazně přispívá k přehlednosti řady dokumentů, integraci tisku HP Mobile Printing, vylepšení navigace a lepší správu dokumentů.