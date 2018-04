Petice vývojářů - Nezrušíme "ž"?? - a další aktuality

šéf Iambicu zasahuje

Vidal Graupera je generální ředitel firmy Iambic, Inc. a po odporu PalmOS komunity k nedávné registraci domén s názvem konkurenčního produktu (DateBk4.com a DateBk5.com) se do věci vložil i on. CEO Iambicu zrušil registraci těchto domén a vydal stanovisko, ve kterém obhajuje postup firmy v této kauze, ale zároveň slibuje změnu marketingové politiky firmy.

Vývojáři chtějí odkaz na svoje stránky!

On-line petice vývojářské komunity protestuje proti tomu, že velké softwarové servery jako PalmGear a Handango stáhly z detailu aplikace hyperlink k výrobci.

URL vývojáře na těchto serverech odkazují pouze na přehled aplikací stejného výrobce a obsahují již jen e-mail.

Palmy u Fiatů

Obchodní konzultanti u Fiat Credit France, kteří mají ve svém popisu práce prodej a finanční leasing automobilů, používají handheldy značky Palm.

S handheldy mají kdykoliv po ruce informace o automobilech, a to i mimo kancelář, přímo ve výstavních halách, kde si zákazník automobil prohlíží a zkouší. Software umožní vytisknout i uzavřený kontrakt přes infraport přímo v hale - bez počítače.

Mindreader - nebudete tomu věřit!

Dnes bychom vám chtěli představit program, který byste opravdu neměli přehlédnout. Jmenuje se Mindreader a uhodne jednu z karet, na kterou si budete myslet.

Výsledek je ohromující, můžete s programem udivovat i svoje okolí, je to velké jen 6 kB a zdarma! Stahujte, stahujte!

Treo Mail

Firma Handspring oznámila, že spouští v betaverzi svoji službu Treo Mail. Ta je exkluzivně dostupná majitelům komunikátorů Treo a umožní jim přístup k e-mailu z jejich komunikátoru. Bude dostupná ve verzích TreoMail Corporate s přístupem k MS Outlook/Exchange či POP3 za firemním firewalelem. Druhá verze je TreoMail Internet Edition pro osobní použití s POP3 e-mailovým účtem.

Internet Edition stojí $50 ročně, Corporate Edition $100 ročně.