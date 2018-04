Pět operačních systémů pro jediný komunikátor Axia

O komunikátoru Axia A108 jsme již psali. Výrobce tento model představil před nedávnem a dnes si ho již můžete objednat za cenu 525 amerických dolarů (přes 12 000 Kč bez dopravy) na stránkách výrobce. Zatím se tento komunikátor nabízí pouze s operačním systémem Microsoft Windows CE.NET 4.2.

Singapurský výrobce Oswin však připravuje tento komunikátor se shodným hardware, u kterého si zákazník bude moci vybrat operační systém podle svého přaní. Na výběr bude vedle stávajícího operačního systému také OS Microsoft Windows Mobile for Pocket PC, operační systém MXI (Motion eXperience Interface od singapurské společnosti Radixs), Linux a nový operační systému od Palmu OS6 Cobalt. Axia A108 by měl být první telefon s tímto novým operačním systémem od Palmu. Verze s různými operačními systémy by měly být k dispozici ve třetím čtvrtletí letošního roku, verze s Linuxem ve čtvrtém čtvrtletí.

Komunikátor Axia A108 prozatím s operačním systémem Microsoft Windows CE.NET.

Oswin je bývalou dceřinou společností hongkongského výrobce chytrých telefonů s operačním systémem Palm, Group Sense Limited, který prodává své modely pod označením Xplore.

Komunikátor Axia A108 má rozměry 110 x 48 x 22,25 milimetru a hmotnost 120 gramů. Komunikátor má dotykový displej s rozlišením QVGA a podporou zobrazení 262 000 barev. Výbava telefonu zahrnuje podporu paměťových karet formátu mini SD, infračervený port, GPRS třídy 10, 1,3 megapixelový fotoaparát s možností videozáznamu a hlasitý odposlech. Bluetooth tento komunikátor nenabízí.