Pět nových Samsungů pro Ameriku

Samsung představil na veletrhu CES konaném v Las Vegas pět nových mobilních telefonů určených pro americký trh. První novinkou je model A800 (telefon nemá nic společného se starším modelem pro sítě GSM SGH-A800) určený pro sítě CDMA, který je vybaven dvoumegapixelovým fotoaparátem s CCD snímačem. Samsung A800 je koncipován jako výsuvný typ a má anténu integrovanou do těla telefonu. Rozměrný barevný displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů dokáže zobrazit až 262 000 barev. Telefon používá paměťové karty TransFlash, známé především z telefonů Motorola. Ve výbavě Samsungu A800 se nachází funkce OCR (Optical Character Recognition), která dovoluje „přečíst“ údaje z vizitky a uložit je do paměti telefonu.

Samsung A800.

Všechny fotografie pocházejí ze serveru Phone Scoop .

Další novinkou je model P777 určený pro sítě GSM (800/1800/1900 MHz), který jako první telefon pro americký trh nabízí podporu datových přenosů EDGE. Samsung P777 vysouvací koncepce má integrovaný 1,3 megapixelový fotoaparát s bleskem, nabízí přehrávání souborů MP3 a dokáže nahrát až jednu hodinu dlouhý videozáznam. Vestavěná paměť má hodnotu 100 MB.

Samsung P777.

Samsung P207 také nabízí podporu EDGE, je však véčkové koncepce. Telefon je třípásmový GSM 800/1800/1900 MHz. Samsung P207 má dva barevné displeje. Vnější dokáže zobrazit 65 000 barev, hlavní 262 000 barev. Telefon podporuje vyzvánění ve formátu MP3, obsahuje klient pro Instant Messaging a má integrovaný VGA fotoaparát. Unikátní funkcí je možnost diktování textu pomocí aplikace od společnosti VoiceSignal.

Samsung P207.

Další nový model je Samsung A890, který je jako první telefon výrobce určen pro sítě CDMA EV-DO. Telefon véčkové koncepce má integrovaný 1,3 megapixelový fotoaparát s možností pořizovat videozáznamy, pokročilé vytáčení hlasem a aplikaci QuickPhrase, která dovoluje diktovat předdefinované fráze.

Samsung A890.

Poslední novinkou je komunikátor i730, který používá operační systém Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC Second Edition. Komunikátor používá vysouvací koncepci – po vysunutí telefonu je k dispozici malá QWERTY klávesnice. Samsung i730 je určen pro sítě CDMA EV-DO. Výbava zahrnuje Bluetooth, rozšíření pomocí SDIO a stereo reproduktory. Dotykový displej má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a je možné využít landscape mód (zobrazení na šířku). Paměť telefonu je 64 MB a je ji možné rozšířit pomocí SD paměťových karet. Telefon by měl existovat ve verzi s integrovaným megapixelovým fotoaparátem nebo integrovaným Wi-Fi.

Samsung i730.

