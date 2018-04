Pěstujeme Bonsai 3.1 (3) - dokončení

Klíčová slova - Keywords

Klíčová slova (keywords) nejsou výtvorem Natary a objevily se v podobě Tagů již dříve třeba v Shadow Planu. Přesto i zde Natara udělal velký kus práce a uživatel bude velmi potěšen.

Klíčová slova jsou kritéria, která je možno přiřazovat jednotlivým položkám v souborech, a to i vícenásobně - jedna položka může mít víc keywords. Význam klíčových slov je tom, že můžete položku identifikovat podle různých kritérií ve filtrech, kde můžete filtrovat přes klíčová slova. Další přínos je v tom, že si můžete klíčová slova nechat zobrazit v souboru jako zvláštní sloupec a získat tak další informace. A že je displej příliš malý? I na to Natara myslela a ke každému klíčovému slovu si nyní můžete přiřadit ikonu a nechat ji zobrazit namísto názvu.

Příklad: Dejme tomu, že máte projekt s mnoha úkoly a některé z nich se musí zpracovat na počítači. vytvořte si keyword "PC" (třeba s ikonkou počítače). V přehledu úkolů vám bude hned jasné podle této ikony, které úkoly je třeba dělat na PC. A pokud si vytvoříte filtr "PC" s filtrem přes toto klíčové slovo, zobrazí se vám po jeho vyvolání rychle seznam úkolů, které můžete dělat na PC.

Linkování

Linkování do ostatních databází je dalším důležitým komponentem programu. Pokud řídíme a připravujeme nějaký projekt (od stěhování chaty po zavedení čtvrtého mobilního operátora), budeme asi chtít položky (=úkoly a schůzky) propojit s našimi dalšími PIM databázemi, a to tak, aby se nám úkoly a schůzky zobrazily v našem diáři a abychom měli i vazbu úkolů na kontakty z našeho adresáře.

Bonsai umí linkovat na úrovni detailu položky, a to do kontaktů a variantně do jedné z variant - schůzka, úkol, jiný soubor Bonsaie. I linky a kontakty lze nechat zobrazovat jako ikony a dostat tak na displej PDA maximum informací. Pomocí přiložené utility se lze z prolinkovaných úkolů zase dostat zpět do Bonsaie.

Desktop a synchronizace

Nakonec jsme si nechali lahůdku pro majitele desktopové verze programu. Bonsai se dodává se synchronizací a desktopovým programem pro Windows. Aplikace Bonsai pro Windows je opravdu špičkově udělaná a pracuje se s ní velmi intuitivně a rychle. Skoro bych ji doporučil i lidem, kteří nemají PDA. Kooperace a spolupráce s palmem je ovšem obrovskou výhodou.

V PC můžete editovat soubory podobně jako v PDA a ještě hromadu nezbytných věcí navíc, jako jsou exporty v různých formátech a tisky. Dektopový Bonsai umí dokonce i linky do MS Outlook (Palm Desktopu)! Snad jediné, co jsem v desktopu nenašel, byly ikony u keywords a kategorií, snad je Natara v dalších verzích zapracuje.

Závěr

Častým dotazem lidí začínajících s PDA, či s tímto typem programů, bývá - "A opravdu nějak využiji takovýto program? Není outliner jen něco pro odborníky?".

Přitom málokterou aplikaci využijete ve svém PDA lépe, než hierarchický outliner! Problém je možná jen v tom, že jste to ještě nezkusili. (Ostatně to není problém - i Natara poskytuje trial verzi na odzkoušení programu).

Úspěch outlinerových aplikací a jejich nabídka pramení právě z toho, že jsou velmi žádané. Investice v řádech několika stokorun to sice je, zato obdržíte aplikaci, ve které si můžete například:

zapisovat a později nějak organizovat myšlenky a nápady. Nenahraditelná může být i u brainstormingu.

připravovat, organizovat i řídit projekty. Od nejmenších z nich (vymalování bytu) po implementaci nového produktu ve firmě vám outliner pomůže naplánovat a řídit celou akci, včetně výstup ve formě kontrolovatelných úkolů, sledování pokroku v plnění, priorit, odpovědných osob s obvyklými výstupy a tisky.

vytvářet seznamy úkolů různě hierarchicky tříděných s odpovědnými osobami, termíny, vazbami na schůzky v diáři apod.

vytvářet strukturované seznamy všeho druhu - obsah diplomové práce, studijní plán, strukturu knihy, atd.

připravovat prezentace a roadshow

A co vy, už jste někdy vyzkoušeli pořádný outliner? Bonsai patří na PalmOS rozhodně mezi špičkové volby!