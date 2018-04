Pěstujeme Bonsai 3.1 (2) - pracujeme se souborem

Práce se souborem je podobná, jako u ostatních outlinerů. Strukturovaný seznam položek se vytváří pomocí povelů z menu a dolní nástrojové lišty. Funguje samozřejmě přesun položek tažením, stejně tak jako úprava hierarchie. Edituje se přímo v políčcích a Bonsai podporuje i běžné externí klávesnice.

Titulní lišta se dá schovat a podobně jako u seznamu souborů můžete určovat zobrazení ve sloupcích a měnit jejich šířku tažením. V tomto zobrazení těchto schopností využijete určitě nejvíc.

Z ostatních věcí připomeňme:

možnost nechat si zobrazit jen jednu z větví souboru ( zoom= lupa ) tu najdeme v menu, pokud ji používáte častěji, doporučuji přidat do lišty 2

) tu najdeme v menu, pokud ji používáte častěji, doporučuji přidat do lišty 2 f unkci hledání spojenou s funkcí Find Again

unkci spojenou s funkcí Find Again možnost rychlého rozbalení a sbalení souboru na určitou úroveň - je možné z menu, ale patří jednoznačně do lišty 1.

a souboru na určitou úroveň - je možné z menu, ale patří jednoznačně do lišty 1. funkci řazení ( sort ), vyvolává se z menu, nebo kliknutím na záhlaví patřičného sloupce.

( ), vyvolává se z menu, nebo kliknutím na záhlaví patřičného sloupce. Bonsai umí importovat úkoly z ToDo databáze i stromové soubory z DayNotez.

úkoly z ToDo databáze i stromové soubory z DayNotez. možnost přímého tisku (PalmPrint a TealPrint)

Nastavení souboru

Jak jsme si řekli v první části recenze, můžete si v Bonsai vytvořit jeden ze čtyř typů souborů - seznam úkolů, outliner, "standardní" a "prázdný". Tato volba určuje zobrazená políčka (a můžete je kdykoliv změnit), na úrovni souboru na vás ovšem čeká i další řada preferencí. Většinu z nich můžete nastavit jako "defaultní" na úrovni seznamu souborů, či je pak upravovat přímo v konkrétním souboru. K dispozici jsou tato nastavení (Outline prefs):

Display - v tomto oušku nastavujete údaje, které se budou zobrazovat v textu každé položky (stav plnění, priorita, číslování), určujete počet zobrazených řádků u víceřádkových položek, formát data a časový posun položek.

Number - zde nastavujete způsob číslování položek, a to až do osmé úrovně. Dole určujete, do které úrovně se mají zobrazovat i čísla nadřízených položek.

Item - v tomto menu si můžete definovat styl nově vkládaných položek platný pro tento soubor.

Font - určíte typ fontu v položce a v poznámce.

Color - důležité menu, kde se naučíte, jak umí Bonsai pracovat s barvou. Oproti Shadow Planu zde nemůžete obarvit libovolně položku, barvy zde používáte zajímavějším způsobem. Můžete totiž definovat barevná schémata pro obarvení jednotlivých položek souboru podle:

kategorií - položka bude mít barvu kategorie

priority - položka bude mít barvu priority v rozsahu 1-5

úrovně v outlineru - každá úroveň zde může mít svoji barvu

termínu splatnosti - velmi působivé zbarvení podle data splatnosti úkolů!

Icons - další příjemností Bonsaie je přiřazování ikon jednotlivým kategoriím. Ikony si pak můžete nechat zobrazit namísto názvů kategorií, což šetří místo a výrazně zpřehledňuje vaše data! Dobré je to, že se jedná o standardní ikony formátu Iambic (20x18, resp. 10x9 pixelů).

Detail položky

Kromě nastavení programu a souboru existuje ještě třetí úroveň, kterou je detail konkrétní položky. Umožní vám vkládat a upravovat tyto parametry:

General - určujete zde typ položky (Simple = bez indikátoru plnění, ToDo - úkol s checkboxem, Task - s percentuelním plněním), prioritu a kategorii.

Dates - data vytvoření položky, zahájení, termínu a data kompletace.

Links - linkování do jiných databází, klíčová slova a asociované kontakty. Bude popsáno dál.

Poslední dvě ouška detailu jsou vlastní text položky a poznámka.

Filtry

Filtrace patřila u Natary vždy k silným stránkám a nejinak je tomu i u Bonsaie. Rozbalovací menu s filtry najdete vpravo nahoře a obsahuje velmi pokročilá nastavení na obrazovkách s čtyřmi oušky. Popisovat je zde nebudeme; jejich účel a smysl je zřejmý z obrázků. Filtrů můžete mít vytvořeno několik a pak je jen vyvolávat z menu a filtrovat přes ně svoje soubory. Kombinací různých nastavení lze vytvářet skutečně velmi působivé filtry!

Zmínil bych zde přepínač Flat Display, který umí přepnout na bezhierarchické zobrazení úkolů! Natara zde ale zůstala, bohužel, jen v půli cesty, protože v tomto zobrazení nefunguje řazení dle sloupců - nemůžete tedy vytvořit filtr ÚKOLY se zobrazením všech úkolů nezávisle na hierarchii a setřídit je dle termínu splatnosti.

Zobrazení (Views)

Další vítanou novinkou posledních verzí Bonsaie jsou různé pohledy na vaše data, tedy zobrazení (Views). Fungují nezávisle na filtrech a slouží zejména k nastavení zobrazených sloupců jejich šířky i určení základních parametrů k zobrazení.

Views sice nemají tak hezké menu jako Filtry, můžete si je ale nastavit jako ikonu v nástrojové liště a vyvolávat odtud. Přesto si myslím, že by stálo za to mít Views jako další menu nahoře - třeba namísto názvu souboru, či někde uprostřed. Další věc, která Bonsai zatím chybí, je možnost přiřadit Views automaticky některý z filtrů, což by výrazně zvýšilo užitnou hodnotu programu.

Zítra naši recenzi outlineru Bonsai dokončíme. Podíváme se na dvě důležité komponenty programu - klíčová slova (keywords) a linkování. Taky si prohlédneme desktopovou verzi programu a její možnosti.