Pestrobarevní „frantíci“ ve Španělsku překvapili: ochutnávka stánku Sagem

Kdo by čekal, že se bude Sagem krčit jen tak někde v koutku, velmi by se zmýlil. Výrobce totiž s typicky francouzskou hrdostí vystoupil na hlavní "evenue" haly 2 a postavil svůj (možná až zbytečně megalomanský) stánek hned vedle upadající Motoroly a dalších silných hráčů telekomunikačního trhu.

Navíc se ani během konání veletrhu nenechal jen tak zahanbit; představil tři novinky, u kterých dal jasně najevo své sebevědomí. Co na tom, že oproti konkurenci je tak rok dva pozadu, hlavní je, že svým produktům věří a je to na něm vidět. A ještě důležitější je, že právě onou ležérní bojovností oslovuje i zákazníky.

Ledový mobil s elegantním designem

První novinkou Sagemu je "tak ledový" mobil, že by vám z něj mělo zamrazit v zádech. Alespoň to tvrdí tradiční marketingová omáčka. A pojďme ještě dále; model my721X "So Ice" je totiž i moderní, elegantní a může se pochlubit jak jinak než propracovaným designem a navíc: perfektně doplněným o povrch z leštěného hliníku.

Smršť superlativů naštěstí brzy nahrazuje neúplná technická specifikace; aktivní displej TFT s podporou 262 tisíců barev a úhlopříčkou 2", kompaktní a lehké tělo s parametry 105 × 62 × 12.6 mm/90 gramů, fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix s šestinásobným digitálním zoomem, hudební přehrávač, MMS, WAP 2.0, FM rádio s RDS, Bluetooth a slot pro paměťové karty microSD.

S novým "ledovým" mobilem si navíc zavoláte i za velkou louží a to po dobu tří hodin nepřetržitého hovoru. V kapse bez povšimnutí vám dokáže dělat společníka celých 200 hodin a hudbou si vás bude konejšit hodin šest.

Pokud vás tenhle frantík okouzlil, musíte si počkat do dubna. V Česku na něj ale jen tak nenarazíte. Kolik peněz ukradne vašemu prasátku známo bohužel není.

Fantom z Paříže s velkou výbavou

Dalším novodobým cizincem z Paříže je model my855C; tradiční véčko s výbavou, za kterou by se před rokem nemusel stydět ani chladný Fin. V těle s parametry 96 × 49 × 16 mm/95 gramů se ukrývá pracovně-zábavní duch v čele s podporou HSDPA/EDGE, 54 MB vnitřní paměti rozšiřitelné pomocí microSD karet a vytrvaleckou výdrží čítající 300 hodin klidu či čtyři hodiny plného nasazení.

Svůj šarm dává v obdiv pomocí malého vnějšího (96 × 64 bodů) displeje, nebo naplno pomocí většího bratříčka s rozlišením 320 × 240 bodů a podporou 262 tisíců barev. Potěší nás i technologií Bluetooth či 2mpix foťákem, který díky podpoře 3G sítí dostal i VGA sourozence. Ve chvílích volna potěší i tenhle rudokrevník podporou nul a jedniček dohromady tvořících hudební skladby. Navíc je lze snadno zkrotit díky přímému ovládání přehrávače.

Bohužel i tenhle fešák dá přednost spíše prosluněnému Saint Tropez než podřipské zemi zaslíbené. Za blíže nespecifikovanou cenu dorazí opět v dubnu.

Hravost a dravost

Poslední novinka, model my750X, působí v kontrastu s předchozími modely podobně jako čerstvý syreček vedle tři týdny uleželého, vyzrálého tvarůžku. Jeho mladický vzhled však není na škodu, ba naopak. V Barceloně se za ním otáčely i ty nejkrásnější návštěvnice veletrhu. Zkrátka tady jde hlavně o styl a mladý "look."

Tenké (11 mm) černé tělo z jedné strany ozvláštněné jednou z pěti výrazných pastelových barev promítajících se i do podsvícení klávesnice, uhlazený a mladistvý design a rozšířená podpora hudby, to je jen část kladů, které hrají novince do not. Ty další najdeme ve specifikaci: podpora HSDPA/EDGE, 3,2mpix fotoaparát, velký QVGA aktivní displej s podporou čtvrt milionu barev a paměť 54 MB rozšiřitelná o microSD karty.

Na dnešní poměry sice žádný zázrak, kdo by ale odolal nezaměnitelnému hravému vzhledu? Jste-li na zajíčky, do země galského kohouta jej nejezděte balit dříve než v třetím čtvrtletí letošního roku.

Další elegáni na podstavcích

Kromě výše uvedených novinek na stánku postávali i starší generace, které stále mají co říci. Jejich ochutnávku naleznete ve fotogalerii článku. - více zde