Pestrobarevné překvapení: nový tenký Sony Ericsson K660i

Bez vydané tiskové zprávy, tedy bez oficiálního představení, se objevil na britských stránkách Sony Ericssonu nový model K660i. Tento mobil nepřekvapí designem, ale v záplavě podobných mobilů Sony Ericssonu je zpestřením jeho barevné provedení. Novinka K660i se totiž bude nabízet ve dvou atraktivních barevných verzích Lime on White a Wine on Black, které kombinují výrazné žlutozelené nebo vínové prvky s bílým nebo černým zbytkem.

Nový Sony Ericsson K660i má tenkou konstrukci, s rozměry 104 x 47 x 14,7 milimetru se však nejedná o nejtenčí mobil výrobce. 95 gramů vážící telefon má, stejně jako například model K810i, kulatá tlačítka alfanumerické klávesnice, která se nezdají být příliš velká. Uvidíme, jak se bude telefon ovládat pomocí nepříliš vysokého joysticku.

Nový model K660i přináší mezi Sony Ericssony novinku v podobě možnosti prohlížet internet v prohlížeči NetFront i v horizontálním zobrazení. Telefon má pro tento způsob prohlížení připraveny i klávesové zkratky, které jsou přiřazeny pravé krajní řadě kláves. Vylepšena je i RSS čtečka, která je vždy k dispozici.

Displej novinky má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je samozřejmě aktivní typu TFT. K fotografování slouží dvoumegapixelový fotoaparát bez automatického ostření. Jelikož telefon zvládá práci i v sítích třetí generace UMTS, nechybí druhý fotoaparát pro videohovory.

Nechybí hudební přehrávač, hudbu lze poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Pro uložení hudebních souborů je připravena podpora paměťových karet formátu Memory Stick Micro (M2). Vestavěná paměť má kapacitu 32 MB. K dispozici je i FM rádio s RDS.

Ve čtyřech pásmech standardu GSM (850/900/1800/1900 MHz) telefon zvládá datové přenosy EDGE. V sítích třetí generace UMTS nechybí podpora rychlých dat HSDPA. Připojit nový Sony Ericsson k počítači bude možné přes zmiňovaný Bluetooth nebo pomocí USB datového kabelu. Nechybí e-mailový klient.

Vzhledem k chybějící oficiální tiskové zpravě není jasné, kdy se nový Sony Ericsson K660i začne prodávat. Stejně tak není známa cena přístroje. Očekáváme, že by se novinka K660i, vzhledem k zařazení do nabídky na internetových stránkách, mohla začít prodávat do konce letošního roku.