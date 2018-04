Perspektivy rozvoje WiFi sítí u nás

Datová komunikace v rozprostřeném spektru v pásmu 2.4 GHz již má u nás určitou tradici (shrnuje ji tento článek na serveru Lupa.cz). Zařízení spolu mohou v tomto pásmu komunikovat celkem svobodně na základě generálního povolení Českého telekomunikačního úřadu - pokud jsou ovšem řádně homologována a pokud jejich provozovatelé neporuší určitá pravidla (více tento článek na ISDN serveru).

Používání těchto technologií prošlo zajímavým vývojem: Původně měly být alternativou lokálního Ethernetu vedeného po kovových kabelech, proto se ostatně nazývají WLAN (Wireless Local Area Network, bezdrátové místní sítě). U nás však byla a jsou zařízení pro WLAN nasazována (za pomoci směrových antén) i pro dálkové spoje jako levnější a flexibilnější alternativa oproti vytáčenému datovému spojení po telefonním modemu nebo oproti pronájmu datových okruhů od Českého Telecomu.

Hardware pro WLAN v pásmu 2.4 GHz je finančně i technicky stále dostupnější, na druhou stranu zejména ve větších městech je éter stále zahlcenější, a využívání WLAN pro spojení na delší vzdálenost je tak omezeno na nižší přenosové rychlosti nebo znemožněno vůbec. Technologie WLAN se nyní postupně vrací tam, odkud přišla: do lokálních sítí.

WLAN v pásmu 2.4 GHz během svého vývoje zažily slepé uličky i unifikaci, standardem se stala norma IEEE 802.11b a od ní odvozený standard Wi-Fi. V poslední době se objevila ještě norma IEEE 802.11g nabízející díky odlišné modulaci signálu vyšší přenosové rychlosti ve stejném frekvenčním pásmu a dále navzájem odlišné normy IEEE 802.11a a HiperLAN2 pro rychlý přenos dat v pásmech 5.3 GHz a 5.8 GHz. Informace o normách 802.11a a 802.11g naleznete v článku na Technetu.

Ve Spojených státech i jinde ve světě se začaly objevovat veřejné hotspoty, tedy místní bezdrátové sítě umožňující na veřejných místech přístup do internetu; jejich rozvoj ovšem již stačil nabrat určitý časový skluz. U nás se v létě objevil projekt firmy Vanco.net, který předpokládá výstavbu většího množství komerčních hotspotů. Dále zde existuje projekt neziskové širokopásmové telekomunikační sítě v České republice jménem czfree.net, který je kromě neziskové komunikace mezi členy využíván k placenému přístupu na internet vyššími rychlostmi. Na trh komerčních bezdrátových hotspotů agresivně vstoupila i americká pobočka moilního operátora T-Mobile: Je tedy možné očekávat, že dříve nebo později se dalším subjektem provozujícím hotspoty stane i český T-Mobile.

Poměrně nečekaně vstoupil na scénu Eurotel. Následující schéma zobrazuje, jak vypadá jeho řešení.

Podle představ Eurotelu by měly hotspoty umožňovat přístup do internetu i k firemním VPN. Hotspot by podle nám dostupných informací měl být připojen do páteřní sítě Eurotelu rychlostí 8 Mb/s, počet access pointů (zařízení, které propojuje drátovou a bezdrátovou část LAN) závisí na podmínkách dané lokality. Eurotel chce do konce roku zřídit celkem 20 hotspotů, během jednoho roku do svých hotspotů hodlá podle našich informací instalovat 200 - 1000 access pointů.

Eurotel se ve svých hotspotech snaží o možnost filtrovat a zanamenávat IP a MAC adresy (IP adresa se používá na internetu, MAC adresa je vlastně výrobním číslem drátové nebo bezdrátové síťové karty, něco jako IMEI u mobilního telefonu). Bližší informace o důvodech a způsobu tohoto filtrování a zaznamenávání se nám od tiskového mluvčího Eurotelu nepodařilo zjistit. Pan Kučmáš mě pouze ujistil, že "Eurotel provozuje síť a zaznamenává údaje o jejím provozu v rozsahu a za účely, které jsou ve shodě se zákonnou úpravou a všeobecnými smluvními podmínkami WiFI Jet." Pan Janda z czfree.net nám sdělil, že členové jejich sítě IP a MAC adresy filtrovat nepotřebují a ani nechtějí.

Česká pobočka T-Mobile s uvedením vlastních hotspotů zatím vyčkává a snaží se vyvinout řešení, které bude uživatelsky jednoduché a které bude umožňovat i mezinárodní roaming. IP a MAC adresy hodlají ukládat také, a to pro případ, že by museli poskytnout policii informace o okolnostech nějakého trestného činu.

Těsně před uzávěrkou dorazilo do redakce vyjádření pana Maliny z firmy Vanco.net, které se týká budoucnosti bezdrátových služeb - zajímavá je zejména jeho poslední část: "Síť bude oficiálně spuštěna v pondělí 29.11.2002. První pokrytou oblastí je Václavské náměstí a postupně budou přibývat další lokality na území Prahy. Projekt je nyní plánován na počet asi 60 hotspotů. Přestože se jedná o projekt pilotní - je určen široké veřejnosti. Ceny jsou stanoveny velmi snesitelně."