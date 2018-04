Personální změny v EuroTelu

Ve společnosti EuroTel došlo počátkem tohoto týdne k některým významným personálním změnám, které stojí za to zde zaznamenat.

Funkci ředitele provozní divize opustil James W. Blaisdell, který se stal viceprezidentem marketingu v společnosti Iridium zabývající se provozováním satelitních komunikačních sítí. Novým ředitelem provozní divize se stal Jamie Macdonald, dosavadní ředitel marketingu a prodeje společnosti EuroTel.

Výkonným ředitelem divize prodeje a marketingu se stal Steve Langkamp, dosavadní marketingový manažer společnosti One 2 One, kterou rovněž vlastní spolumajitel EuroTelu US West.

Nově zřízen byl post ředitele pro marketing, jímž se stal Aleš Damm, dosavadní ředitel pro prodej a distribuci. Aleš Damm působí v EuroTelu od roku 1992, před tím pracoval ve spolčnostech Motokov, Chequepoint a IBM.