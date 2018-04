Personální změny v EuroTelu a jeden soud

Také ve společnosti EuroTel dochází k personálním změnám. Podle neoficiálních informací odchází ze společnosti pan Bohumil Mazač, po němž převezme na starosti dealery paní Řezníčková, kterážto doposud měla na starosti značkové prodejny. Tato personální změna ale bude zajímat především dealery a zákazník by si jí ani neměl příliš všimnout. Zatím nevíme, kam se B. Mazač chystá.

Zajímavá byla středa pro EuroTel také z jiného důvodu. Na EuroTel totiž podalo v minulosti několik jeho bývalých zaměstnanců žaloby týkající se způsobu, jakým se jich EuroTel zbavil. V září totiž provedl EuroTel rozsáhlou čistku zejména v PR oddělení a oddělení předplacených karet, kdy na hodinu vyhodil několik zaměstnanců.

Tito zaměstnanci si ovšem myslí, že EuroTel neměl pro vyhazov důvod a temné mručení se ozývá z obou stran. Zatímco EuroTel naznačil, že za odchodem zaměstnanců by mohly být machinace s Go kartami, vyhození zaměstnanci poukazují na to, že jejich vyhazovem se EuroTel snaží chránit skutečné viníky. Kdo má pravdu, je v tomto případě samozřejmě těžko tak jednoznačně říci, již dříve jsme ale publikovali materiály, z nichž vyplývá, že EuroTel o problému s Go kartami věděl dostatečně dopředu a nic nepodnikl (21.9.1999 - EuroTel o díře v Go kuponech věděl dva měsíce a nehnul prstem! či Pátek - černý den EuroTelu). Nyní se však několik těchto zaměstnanců soudí s EuroTelem o zákonnosti a opodstatněnonsti propuštění.

Ve středu se mělo u soudu Prahy 9 odehrávat první stání mezi jedním z propuštěných zaměstnanců a EuroTelem. Rozřešení se nekonalo - obhájce EuroTelu na soudní jednání nedorazil. Snad to příště stihne - celý případ je totiž docela zajímavý a výrok soudu bude leckým napjatě očekáván.