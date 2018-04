Personality Pack pro Palm m5xx

Vlastní kryt je zhotoven z polykarbonátů, který je dostatečně pevný a přitom pružný tak, že nepraskne při namáhání. Vlastní kryt překrývá pouze displejovou část a nezasahuje do tlačítek. Což může být důvodem nepořízení si tohoto příslušenství, protože mít věčné obavy, že se mi v kapse zapne kdykoliv můj Palm, pokud zavadím o tlačítka, a poté se můj miláček vybije, je dosti nepříjemná skutečnost. Vlastní ochranný kryt displeje je upevněn na zadní straně PDA a to ve dvou úchytech, které jsou určeny

Dobrá zpráva je to, že kryt nezasahuje do horní části PDA v tom smyslu, že neblokuje všechny prvky na horní hraně. Nebrání v používání SD / MMC slotu, a tak můžete bezproblémově používat paměťové karty a příslušenství. Pant ochranného krytu sice vychází přímo do oblasti, kde je umístěno okénko infračerveného portu. Ale pant je zhotoven z průhledného plastu, a tak nebrání průchodu infračerveného paprsku. Autor recenze testoval Beamování dat a nečinilo to žádné problémy.