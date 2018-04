Personal Paint 1.0, nový grafický a efektový editor pro P800

Personal Paint v někom možná vyvolá vzpomínky na Amigu a na svou dobu velmi kvalitní grafický a efektový editor stejného názvu, se kterým ale Personal Paint pro smartphone Sony Ericsson P800 nemá vůbec nic společného. Jedná se totiž o relativně jednoduchý kreslící program s několika image processingovými funkcemi pro základní úpravy obrázků a fotografií nafocených přímo v P800. I když pro P800 už existují minimálně tři komerční či freewarové grafické a efektové editory, které lze označit za alespoň částečně použitelné (interní aplikaci Jotter s primitivními kreslícími funkcemi nepočítám), Personal Paint jako první z grafických editorů přináší možnost pracovat s libovolnou barvou, reálnou průhledností u brushe a poměrně slušným color processingem.



Všechny výše uvedená méně či více "luxusní" výrazy lze shrnout do jednoho programu s délkou necelých 200 kB, napsaného v Javě. Tolik totiž zabírá Personal Paint v paměti P800, naštěstí ho ale lze bez problémů nainstalovat i na paměťovou kartu. O upravovaných obrázcích už to ale bohužel neplatí, všechny otevírané obrázky a fotky musí být uloženy v interní paměti P800, Personal Paint 1.0 totiž soubory z paměťové karty zjevně otevírat neumí. Personal Paint zvládne načíst grafické formáty BMP, GIF, JPEG a PSD, ukládat lze soubory ve formátech BMP, JPEG a PSD. Podpora formátu PSD je pouze na té nejzákladnější úrovni a rozhodně nečekejte žádné možnosti manipulace s vrstvami (a už vůbec ne možnost jejich ukládání) nebo něco podobného. Personal Paint má vlastní náhledový systém usnadňující přehled o otevíraných souborech, generování náhledů u větších obrázků ale pár vteřin trvá. Práce s programem vyžaduje dostatek volné interní paměti, kterou nelze nahradit volnou pamětí na MS DUO. Chcete-li pracovat (efekty, funkce snapshot apod.) s obrázky většími než cca 320 x 200 bodů, budete potřebovat zhruba 8 MB volné RAM.

















































I přes svou velikost a relativně "primitivní" funkce můžeme Personal Paint označit za zřejmě první grafický editor, který přímo podporuje průhlednost u brushů (lze ji libovolně nastavit). Mezi samozřejmosti pak patří vyhlazování hran brushů a volba jejich velikosti a intenzity. Stopa brushe může být ve verzi 1.0 pouze kruhová, což ale pro jednoduché náčrtky bohatě stačí. Výběr barvy brushe pro kreslení si můžete nastavit sami pomocí RGB a HSB sliderů, 27 základních barev je už standardně předvoleno.Barvové úpravy neboli color processing spočívá v možnosti upravit jas, kontrast, saturaci barev i jejich jednotlivé složky. Nechcete-li korigovat barvy, jas a kontrast manuálně, můžete to nechat na Personal Paintu respektive jeho funkci. Samostatnou funkcí je AND, OR a XOR maskování umožňující například prohazovat jednotlivé RGB barvy, což se také může občas hodit. Mezi další základní funkce programu patří změna rozlišení grafické předlohy (včetně zachování poměru stran), úprava velikosti plátna, základní informační funkce (název + aktuální rozlišení obrázku), inverze obrázku a kapátko pro zjištění barvy.Personal Paint 1.0 obsahuje mimo color processingu také tři image processingové filtry. Jedná se o filtry pro rozostření či zaostření obrázku nebo fotografie, třetím filtrem je klasická mozaika nazývaná v některých grafických editorech někdy také jako tzv. Pixelate efekt. Všechny tři aktuálně podporované filtry () můžete aplikovat jak na celý obrázek, tak i na pravoúhlý výběr. Totéž platí o barvových úpravách grafické předlohy, u kterých máte k dispozici RGB slidery. Obrázky lze rotovat, zrcadlit, oříznout podle výběru nebo si je na displeji zvětšit či zmenšit na 200 % a 50 % případně nechat přizpůsobit jejich rozměry šířce či výšce. Personal Paint zatím nepodporuje funkci Undo, kterou ale lze částečně nahradit vytváření tzv. snapshotů kopírujících otevřený obrázek do paměti P800 a jejich následnou obnovou.Personal Paint je komerční aplikace s cenou 15 USD (trial verze neumí obrázky ukládat a je ke stažení zdarma) a naštěstí tak nepatří mezi v poslední době poněkud předražené programy (zejména některé hry) snažící se zaplnit poptávku po nových aplikacích pro Sony Ericsson P800. První verze Personal Paintu bohužel není nijak zvlášť odladěná a program občas bez zjevné příčiny spadne. Nejzásadnějším problémem je nedostatek volné paměti RAM, na kterou si musíte dávat pozor zvláště u obrázků a fotografií s větším rozlišením. Celkově se jedná o poměrně zajímavý grafický a image processingový editor, který přestože nesnese srovnání s žádným freewarovým nebo sharewarovým grafickým programem pro Windows či Mac OS toho na možnosti smartphonů umí přece jen poměrně hodně.