Peroon přenáší aplikace ze Symbianu na mobilní Windows

Zatímco stolním PC dominují Windows, Macintoshe jsou marginální záležitostí a Linux pro desktop nezískal významný podíl na trhu, trh s chytrými telefony je mnohem pestřejší. Rozdělen je mezi nejméně čtyři různé platformy, které jsou ještě dále fragmentovány. Asi největší část trhu okupuje Symbian a Windows pro mobilní zařízení, v závěsu za nimi se nachází Palm a Linux. Pokud chtějí progamátoři vytvořit nativní aplikaci ve strojovém kódu pro danou platformu, většinou sáhnou po standardním programovacím jazyce, jako je C či C++. Liší se však prostředí operačního systému, na kterém aplikace poběží, portování aplikací mez platformami je proto obtížné. Společnost Peroon vyvinula technologii, která umí "překlopit" aplikaci ze Symbianu do Windows.

Do určité míry je možné pro muliplatformní vývoj aplikací využívat jazyk Java a technologii J2ME nebo Visual Basic a nástroj AppForge Crossfire. Vývojáři pracující s jazykem C++ však mají smůlu, operační systém na různých platformách nabízí různé funkce operačního systému.



Překlenout propast

V roce 2000 se softwaroví vývojáři Dan Amir a Anatoly Kardash zamysleli nad problémy s přenosem aplikací mezi mobilními zařízeními s různými operačními systémy. Jako dva nejslibnější kandidáti se jim jevily Windows CE, na kterých jsou nyní postaveny platformy Pocket PC a Microsoft Smartphone, a EPOC32, který se stal základem platforem vyvíjených sdružením Symbian. PalmOS byl v roce 2000 poměrně primitivním operačním systémem bez multitaskingu a multithreadingu a podoba Linuxu pro mobilní zařízení byla ještě nejasná. Založili společně firmu Peroon, která na zakázku přenáší aplikace ze Symbianu na Pocket PC a mezi větvemi Symbianu označovanými jako Series 60 a UIQ.

Dvě řešení jsou nazvána E2W (EPOC32 to Windows) a S2S (Symbian to Symbian). Peroon vyvinul technologii DIMA (Direct Mapping, přímé mapování), která emuluje služby operačního systému pro uživatelské aplikace (API, Application Program Interface) platformy, pro kterou byla aplikace původně vyvinuta. Amir a Kardash původně uvažovali o přenosu z Windows na Symbian, API Windows se jim však jevilo příliš zmatené. Rozhodli se proto překlápět aplikace ze Symbianu do Windows. K výslednému souboru s aplikací ve strojovém kódu je pak přiložena knihovna funkcí, která překládá volání API Symbianu do volání API Windows. Velikost této knihovny se podle rozsahu použitých funkcí pohybuje řádově mezi 50 kB a 350 kB.

Přenos aplikací pro Symbian mezi Series 60 a UIQ je jednodušší. Operační systém je skoro stejný, liší se však uživatelské rozlišení displeje a uživatelské rozhraní. Telefony Series 60, jako Nokia 6600 nebo Siemens SX1 se ovládají klávesnicí, zatímco telefony s UIQ jako Sony Ericsson P900 disponují dotykovým displejem s relativně vyšším rozlišením.

Firma Peroon zatím nabízí portování aplikací ze Symbianu do Windows a mezi dvěma větvemi Symbianu jako službu, časem by však vývojovén nástroje měla nabízet i jako samostatné produkty, připravuje i nástroj pro portování aplikací z PalmOS verze 5 nebo 6.