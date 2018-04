Periodická soustava prvků - česky a zdarma

Periodická soustava prvků, kterou si dnes můžete u nás zdarma stáhnout, má dvě části: přehled prvků (tabulku) a detail prvku. Je vytvořena do prvku s protonovým číslem 109.

Tabulka je rozložena na dvě části (levou a pravou) - přepínat mezi nimi můžete pomocí šipky na displeji, či kurzorem na PDA/PC (na PDA musíte ale předtím kliknout kdekoliv na displej).

Když chcete zobrazit detail prvku, klikněte na něj (pozor - odezva nemusí být okamžitá).

U každého prvku najdete jeho chemickou značku a po kliknutí na ni obrazovku s detailem - český, anglický a latinský název, nukleonové a protonové číslo, relativní atomovou hmotnost, elektronegativitu, hustotu a nejběžnější oxidační čísla, eventuálně pak symbol radioaktivity. Zpět na tabulku se vrátíte kliknutím do modrého pozadí.

INSTALACE na PocketPC:

- zkopírujte soubory "psp.swf" a "psp.html" do stejného adresáře

- u souboru "psp.html" vyberte "kopírovat"

- v adresáři "My Device\Windows\Start Menu\Programs" dejte "vložit zástupce"

- přejmenujte zástupce tak, jak Vám to bude vyhovovat

- kliknutím na zástupce v nabídce "programs" se otevře okno IExploreru s aplikací

INSTALACE na Sony Clié:

- zkopírujte pomocí MS Import soubor "psp.swf" do adresáře Palm/Programs/MMFlash/

- spusťte aplikaci FlashPlayer a otevřete soubor psp.swf