Perfektní miniatury: test Sony Ericsson Xperia mini a mini pro

Obě novinky sice oproti předchůdcům trochu povyrostly, stále ale patří mezi opravdu malinkaté smartphony. Drobný nárůst rozměrů je navíc ospravedlněný použitím výrazně kvalitnějšího displeje, který z miniatur dělá dospělé smartphony.

Malé xperie jsou ve světě chytrých telefonů i po inovaci stále velmi neobvyklá zjevení. Zatímco u většiny výrobců platí, že čím lepší výbava, tím větší displej a celkové rozměry zařízení, Sony Ericsson si to nemyslí. Modely mini tak nabízí výbornou výbavu v malém balení. Že se nám novinky opravdu hodně líbí, snad ani nemusíme dodávat.

Navíc přichází novinky s velmi atraktivními cenovkami. Čistě dotykový model mini stojí 4 950 korun, provedení mini pro s vysouvací klávesnicí je k mání za 6 550 korun. To je v případě smartphonů s nejnovější verzí Androidu, gigahertzovým procesorem a vynikajícím fotoaparátem opravdu lákavá nabídka.

Vzhled a konstrukce – mírný nárůst

Po stránce designu přebírají nové modely mini kabát od předchozích modelů, laik by si možná mohl novinky s původními modely dokonce i splést. Ale detaily hovoří jasně, novinky jsou zcela přepracované. U obou modelů došlo k mírnému nárůstu rozměrů.

Menší mini teď měří 88 × 52 × 16 milimetrů, což představuje nárůst o pět a dva milimetry v půdorysných rozměrech. Klávesnicový model mini pro přibíral v ploše méně: jen dva a jeden milimetr. O milimetr ale také ztloustl a teď měří 92 × 53 × 18 mm. Poměrně výrazné jsou i nárůsty hmotností na 99 (o 11) a 136 (o 16) gramů.

Mírně větší rozměry mají svůj důvod: milimetry navíc posloužily k tomu, aby se do těla telefonu vešel třípalcový displej. To telefonům po designové stránce velmi prospělo. Menší jsou okraje okolo displeje a i díky mírnému nárůstu rozměrů nevypadají modely mini už jako malí buřtíci.

Další designovou novinkou je provedení tlačítek pod displejem. Namísto tří nepodsvícených čudlíků v jedné řadě jsou tu teď dvě podsvícená senzorová tlačítka po stranách a oblé hardwarové tlačítko Home.

Z bočního a zadního pohledu se novinky asi nejvíce podobají svým předchůdcům. Stříbrná lišta okolo celého telefonu odděluje u modelu mini pro vysouvací část s displejem od základny s klávesnicí. Ta je nově vyvedena v barvě těla telefonu. Na výběr budou v obou případech bílá a černá varianta.

U modelu mini navíc výrobce v balení dodává i několik barevných krytů, tak jak tomu bylo u předchůdce. My jsme v balení u bílého provedení našli tmavě modrý a fialový kryt v lesklém provedení. Upřímně, dvoubarevné provedení vypadá trochu zvláštně, barevné kryty budou asi více slušet černé verzi telefonu.

Na lesklých krytech jsou vidět otisky prstů, standardní bílý kryt je matný a bílá verze telefonu se neupatlává. Kryt má u typu mini opět tvar písmene U. U mini pro je to opět vanička, která obejme celou zadní část a boky telefonu pod stříbrným rámem. Kryt u klávesnicového modelu si alespoň v černé verzi ponechal i své provedení s měkčeným povrchem. Na něm jsou vidět především mastné šmouhy.

Z hlediska zpracování není oběma modelům co vyčítat. Nikde nic nevrže, materiály jsou kvalitní, chod vysouvacího mechanismu je opět plynulý a bez nějakých "zarážek" v krajních pozicích. Zajímavostí obou modelů je opět odlišné umístění konektorů. Mini má napájecí konektor a 3,5 mm jack na spodní straně, mini pro na vrchní, kde má model bez klávesnice jen vypínací tlačítko a diodu.

Displej a ovládání – tři palce a HVGA

Displej má úhlopříčku rovné tři palce, což je oproti dřívějším 2,55 palcům opravdu veliký nárůst. Výrazně vzrostlo i rozlišení, které místo drobného 320 × 240 posílilo na dvojnásobný počet pixelů, tedy 480 × 320. To znamená, že displej je také podstatně jemnější než dříve.

Displej přesto nepatří mezi špičku. Na druhou stranu, na to, že jde o klasický LCD panel, je jeho barevné podání velmi dobré. Další předností je slušná čitelnost na přímém slunci.

Displej opět podporuje i technologii Mobile Bravia, která pomáhá vylepšit obraz při přehrávání videí a prohlížení fotografií. Displej také na rozdíl od starší dvojice modelů podporuje i technologii multi-touch.

I přes nárůst úhlopříčky zůstalo zachováno uživatelské prostředí se čtyřmi ikonkami v rozích displeje z předchozích modelů.

Výraznou novinkou je ale možnost ikon do rohů vlastně nacpat více: do každého rohu rovnou čtyři. Pak se aplikace spouští tak, že klepnete na roh sdružující ikony, výseč se zvětší a odtud už jdou spustit jednotlivé aplikace. Je to hezký nápad, jak na obrazovku, kam se už místy vejde i víc než jeden widget, dostat zkratky k více často používaným aplikacím.

Pod UX Platform běží Android 2.3.3, brzy by se ale měly xperie dočkat aktualizace na nejaktuálnější verzi 2.3.4.

Větší displej s lepším rozlišením znamená, že se na obrazovku vejde podstatně víc informací. Krom více místa pro widgety je to vidět třeba v menu, kde jsou nyní aplikace uspořádány v matici 4 × 4. Snižuje to nutnost listovat mezi jednotlivými stránkami s aplikacemi.

Systém pohání gigahertzový procesor Snapdragon a grafická karta Adreno 205. Paměť RAM má kapacitu 512 MB. Daný hardware znamená, že malé xperie jsou opravdu výkonné smartphony. Běh uživatelského prostředí i aplikací je naprosto plynulý, telefon se nezadrhává a ani nedochází třeba k restartům a jiným zásekům.

Z hlediska ovládání nemáme k telefonu žádné zásadní výtky. Snad jen tlačítko Home umístěné zcela u spodního okraje telefonu nemusí každému vyhovovat.

Se samotným ovládáním pomáhá u modelu mini pro hardwarová klávesnice. Ta má směrové šipky, kterými se lze pohybovat v textu nebo po stránkách dokumentů. Po otevření telefonu lze také na klávesnici ihned začít psát text, který chcete vyhledat pomocí Google. Mezi prvními výsledky vyhledávání přitom ještě vyskakují aplikace, jejichž název začíná psaným řetězcem znaků. To může být rychlejší způsob nalezení aplikace.

Baterie – vybíjení přes noc

Obě Xperie mini mají shodnou vyjímatelnou baterii s kapacitou 1 200 mAh. To už je vcelku slušná porce a rozhodně se nám při testování nestávalo, že bychom při intenzivním používání museli mobil třeba odpoledne dobíjet, což u dřívějších typů párkrát nastalo.

Narazili jsme ale na jiný neduh, který trochu zkracuje praktickou výdrž baterie. Zdá se, že přístroje Xperia mini a mini pro nejsou příliš úsporné v pohotovostním stavu. Telefony se tak poměrně intenzivně vybíjely i přes noc. V praxi to znamenalo, že pokud jsme zapomněli večer dát mobil na nabíječku, měli jsme druhý den co dělat, abychom s ním druhý den vydrželi.

I to je ale samozřejmě oproti předchozím modelům velký pokrok. Reálně se opravdu lze u malých xperií dostat na dva dny praktické výdrže na jedno nabití. Tento úkol bude snazší, když nebudete využívat neustálou push synchronizaci s Exchange serverem a Gmailem, jako tomu bylo v našem případě.

Telefonování a zprávy – virtuální nápad zmizel

V oblasti telefonování a zpráv se toho příliš v zásadě nezměnilo. Nový Android například znamená, že telefon dostal standardního mailového klienta, který zvládá i synchronizaci s Exchange serverem a různými složkami na něm. Klient má i funkci náhledu e-mailu v rozdělené části obrazovky, na malém displeji ale tato funkce není k užitku. Ostatně, standardně je vypnutá.

Obrovským nedostatkem mailového klienta je ale neschopnost v emailech vyhledávat. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že Sony Ericssony nemají samostatné vyhledávací tlačítko a programátoři jej jednoduše zapomněli do aplikace dodělat.

Toto hloupé opomenutí ale nemusí trápit uživatele modelu mini pro s vysouvací klávesnicí. U něho totiž firma ponechala mezi aplikacemi klienta Moxier, který se umí o synchronizaci s Exchange serverem postarat také. A Moxier už vyhledávání zvládá bez problémů. Nečiní mu dokonce potíž vyhledávat například on-line v adresáři kontaktů na serveru, což je funkce, kterou se standardní androidí klient ještě nenaučil. Pro firemní použití je Moxier určitě lepší alternativou než systémová aplikace.

U předchozích malých xperií jsme velmi chválili virtuální klávesnici telefonu. Ta totiž v režimu na výšku nabízela klasickou telefonní klávesnici pro psaní se slovníkem T9. Umožňovala snadno přepínat mezi zadáváním textu, číslic a speciálních znaku pomocí vytahování patřičných znakových sad jakoby zpoza okrajů displeje.

O tuto vychytávku ale novinky přišly, zadávání znaků se přepíná klasicky pomocí tlačítek. To je podle nás méně pohotové a také méně přehledné. Na druhou stranu je to způsob, na který jsou uživatelé zvyklí.

Nově se také dá vybrat, jestli se v režimu na výšku má zobrazovat telefonní klávesnice nebo rovnou qwerty klávesnice. Doporučujeme první variantu, qwerty je v tomto režimu příliš stísněná. V režimu na šířku už je qwerty velmi pohodlná.

Samozřejmě se ale nevyrovná pohodlí, které při psaní delších textů poskytuje hardwarová qwerty klávesnice modelu mini pro. Pro tu máme jen slova chvály, oproti staršímu modelu X10 mini pro byla ještě vylepšena.

Stisk tlačítek je velmi jistý a přesný, zdvih kláves je přitom minimální a síla nutná pro zmáčknutí tlačítka je tak akorát. Na klávesnici se dají pohodlně a rychle psát i delší texty.

Zachována zůstala i směrová tlačítka v pravém rohu, takže se lze v psaném textu snadno posouvat. Jedinou nevýhodou klávesnice je fakt, že horní řada kláves je poměrně blízko hraně vysunuté části s displejem. To většině uživatelů nemusí vadit, ale třeba slečny s dlouhými nehty mají smůlu, k tlačítkům se nedostanou.

Poslední výtka v oblasti telefonování a zpráv směřuje k absenci inteligentního vyhledávání v telefonním seznamu. Telefonní klávesnice slouží pouze pro vytáčení čísel, pro hledání je potřeba otevřít kontakty a klepnout do vyhledávacího pole. Tento neduh řešíme instalací některé z aplikací třetích stran.

Organizace a data – klasika androidu

Pracovní výbava obou modelů je v podstatě shodná s předchůdci, o vylepšení se postaral především novější operační systém. Už tak není problém posílat soubory přes Bluetooth a telefon lze standardně použít jako wi-fi hot-spot. O navigaci se postarají Google Mapy, výrobce tentokrát navigaci Wisepilot nepoužil.

V obou malých modelech jsou aplikace OfficeSuite pro prohlížení kancelářských dokumentů. Za příplatek lze aktivovat licenci i pro editaci a vytváření dokumentů. Oba telefony také dostaly aplikace, které známe i z ostatních xperií poslední doby. Je tu tedy správce příslušenství LiveWare, který umožní automaticky spustit vybrané aplikace při připojení zvoleného příslušenství.

Nové jsou i aplikace, které umožňují uživateli snáze najít obsah pro svůj mobil. Jsou tu položky Získat aplikace, Získat hry a Extension Search, které slouží jako zkratky do Android Marketu. Uživateli servírují obsah vhodný pro dané telefony. V případě Extension Search jsou tím obsahem pluginy do aplikace Timescape. Oproti starším modelům chybí zálohovací software Backup&Restore.

Internetový prohlížeč tentokrát už podporuje Flash a reaguje na multi-touch gesta. Celkově je daleko použitelnější než ve starších modelech, což je dáno především větší úhlopříčkou a rozlišením. Někoho možná překvapí, s jakou rychlostí a lehkostí si Xperie mini poradí s vykreslováním stránek. To je ale důkaz silného hardwaru.

Zábava – vylepšený fotoaparát

Ani výbava xperií mini v zábavní oblasti není vůbec chudá. Hudební přehrávač přebírá svou jednoduchou logiku ovládání od starších modelů. Výbava čítá FM Rádio a pochopitelně tu jsou třeba aplikace YouTube nebo Facebook.

Novinkou je samostatná aplikace Hudba a videa přátel, která uživateli předkládá multimediální obsah sdílený na nejpopulárnější sociální síti. Pro Sony Ericsson je typické, že v telefonu chybí pokročilejší video přehrávač, který by zvládl třeba DivX videa.

O dodávku her se opět postaraly PopCap Games. V telefonech najdeme jen jednu plnou hru: Chuzzle. Aplikace PopCap také nabízí demoverze her Plants&Zombies a Peggle.

Fotoaparát obou telefonů zůstal u původního rozlišení 5 megapixelů a má pochopitelně automatické ostření i přisvětlovací diodu. Na rozdíl od starších modelů má ale fotoaparát tentokrát kompletní možnosti nastavení.

V nastavení normálního režimu fotografování (k dispozici je i režim automatického rozpoznání scény) tak lze nastavovat kompenzaci expozice, vyvážení bílé, volit režim ostření nebo měření expozice. A dá se zapnout stabilizátor obrazu. Blesk má i plně automatický režim a není tedy nutné ho mít buď jen zapnutý nebo vypnutý.

Snímky jsou velmi kvalitní a potvrzují, že Sony Ericsson dnes pravděpodobně nemá mezi fotomobily konkurenci. Snad jen snímky za zhoršených světelných podmínek vykazují až příliš šumu, jinak ale výhrady k fotoaparátu nemáme. Podobně jako ostatní gigahertzové xperie umí i nové modely mini nahrávat video v rozlišení 720p. Kvalita videa je rovněž slušná, ale tady umí konkurence i lepší.

Shrnutí – skvělá výbava v malém balení za dobré peníze

Malé Sony Ericssony Xperia mini a mini pro jsou skvělé mobily bez výraznějších nedostatků. Je až s podivem, že se žádný z velkých výrobců nepustil se Sony Ericssonem na poli malých, ale špičkově vybavených smartphonů do boje.

I nové modely mini totiž vlastně zůstávají na trhu takřka osamoceny. Typ mini pro s vysouvací klávesnicí opravdu nemá přímého konkurenta, výbavou by mu snad mohl do zelí lézt facebookový qwerty mobil HTC ChaCha. Přístroj ale nabízí přeci jenom o něco slabší hardware. Cena je velmi podobná a pohybuje se rovněž na úrovni 6 500 korun.

Malý model Xperia mini bez hardwarové klávesnice ale také mnoho soupeřů neposbíral, důvod je opět kombinace výkonného hardwaru v malém těle. Konkurovat může mini snad opět hardwarově o něco slabší HTC Wildfire S. To má ale vcelku mizerný fotoaparát a je o kapku dražší než Xperia, která startuje na příznivých pěti tisících korunách.

Soupeřem by mohl být i chystaný Samsung Wave Y, který ale opět nedosahuje hardwarových kvalit malých Xperií. Velmi silným a opravdu přímým soupeřem pro model mini by pak mohla být Nokia 500, která nabízí o fous větší displej s lepším rozlišením a rovněž disponuje gigahertzovým procesorem. Pětistovka je ale především na výšku výrazně větší a opět nenabízí patřičně kvalitní fotoaparát. I cena 5 390 korun je o něco vyšší.

Výčet soupeřů tak ukazuje, že malé Xperie jsou opravdu výbornou nabídkou. Tak dobře vybavený chytrý telefon za dané peníze asi nikdo nenabízí.

