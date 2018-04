Bude to větší hit než Facebook? Hodnocení lidí se může zvrhnout

Aplikace Peeple, prezentována autory jako „Yelp pro lidi“, vyvolala minulý rok řadu kontroverzí. Jedna ze dvou žen stojících za celým nápadem, Julia Cordrayová, totiž řadu lidí vyděsila, když svou představu sdělila ve Washington Post. A to jak poněkud nešťastným způsobem, kterým svou vizi představovala, tak i samotnými plány na podobu hodnocení.

Původní představa totiž opravdu působila jako služby Yelp nebo Foursquare, kde je možné hodnotit restaurace a jiné podniky. Podle Juliiných plánů byste se totiž vůbec nemuseli o zařazení do „katalogu“ hlásit, ale mohl vás tam přidat kdokoli, kdo má vaše telefonní číslo. Následně už byste neměli ani téměř žádnou možnost se bránit: jedinou zábranou měla být lhůta 48 hodin pro zveřejnění negativního hodnocení. Jinak by vaše osoba byla zcela na ráně a dá se předpokládat, že nespokojený zaměstnavatel nebo třeba bývalá přítelkyně by vás nemuseli hodnotit zrovna objektivně. Postačilo by jim k tomu mít účet na Facebooku a být starší 21 let - jediný požadavek pro zanechání hodnocení.

Po vlně hněvu, která se vůči ohlášenému programu zvedla, na chvíli zcela zmizel z webu a plánované spuštění v listopadu minulého roku neproběhlo. K úplnému odpískání celého projektu ale nedošlo a po dlouhém testování byl Peeple spuštěn v severní Americe. Aplikace, která je zatím dostupná jen v App Store pro iOS, se od verze plánované minulý rok přeci jen liší a na první pohled by se zdálo, že se autoři poučili.

Cordrayová Peeple prezentuje jako „pozitivní program pro pozitivní lidi“ a nynější verze se snaží jejím slovům dostát tím, že místo hodnocení hvězdičkami nabízí pouze skóre podle počtu jednotlivých „doporučení“, které mohou být osobní, pracovní nebo vztahové, přičemž poslední dimenze má jít zcela zablokovat. Hodnocení si navíc máte možnost na profilu skrýt, nebo celý účet deaktivovat. S tím souvisí i fakt, že se musíte zaregistrovat sami a nikdo vás už nemůže přidat bez vašeho vědomí.

Jenže až tak nevinné všechno zřejmě není. Ač se v poněkud ublížené tiskové zprávě píše, že lidé dali tvůrcům lekci vyhrožováním a že se na základě toho autoři Peeplu poučili a udělali ho lepším, alespoň jedna z funkcí stále budí obavy. Nese vznešený název „The Peeple Truth License“ a dovoluje vidět všechny komentáře a hodnocení, i pokud si je hodnocený rozhodne schovat. Bude se jednat o službu placenou a má prý sloužit k tomu, aby byli komentující odpovědní za to, co píší.

Bude jistě zajímavé sledovat, zda bude Peeple aplikací úspěšnou, nebo rychle upadne v zapomnění. Podle Julie Cordrayová se však již během testovací fáze přihlásilo přes 10 000 lidí.