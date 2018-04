Peníze složenkou?  Vrať se do hrobu, pošli je emailem!

Bank One přináší novou službu, podle mého názoru na trhu velmi chyběla a také se velmi rychle rozšíří, minimálně po Spojených státech. Peněžní transfer prostřednictvím emailu. Potřebujete k tomu jen šekový účet, nebo kreditní kartu Visa a samozřejmě email.

Před prvním použitím si musíte nastavit uživatelský profil - jméno, emailovou adresu, uživatelské jméno a přístupové heslo. Poslat peníze komukoliv v USA pak vyžaduje jen tři kroky:

1. Zadejte jméno příjemce a částku v US dolarech



2. Vyberte si odkud budou peníze poslány - z šekového účtu nebo jako kredit k tíži vaší VISA karty. Je to bez poplatků, služba funguje de facto jako nákup, takže ušetříte někdy horentní sumy americké banky požadují za elektronický transfer peněz. Pokud chcete přenos ještě lépe zajistit, položte příjemci bezpečnostní otázku, takovou, na kterou zná odpověď jen on.

3. Odešlete email.



A takhle adresát peníze dostane:

Přijde mu email s hyperlinkem na eMoneyMail.com

1. Musíte se upsat - vytvořit profil uživatele a zodpovědět bezpečnostní otázku odesilatele - pokud se na ní ptal.,

2.Vyberte si jak chcete obdržet peníze; buď uložit na šekový účet, poslat na váš VISA účet a nebo si nechat poslat šek.



3. Potvrďte příjem

Kolik to stojí?

$1.00 za přenos nezávisle na částce pro odesilatele, $0.00 pro příjemce pokud má šekový účet nebo VISA kartu; vytisknout a poslat šek stojí $1.00.

Jak rychle to běhá? Peníze jsou přeneseny okamžitě v případu platby VISA kartou, v případě šekového účtu se čeká na clearing - až čtyři pracovní dny. V současné době je mazinální výše částky omezena na $500.



Prokop