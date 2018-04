Penetrace, to je věc! Pravděpodobně jste zvyklí, že pojem penetrace uvádíme ve spojení s množstvím mobilních telefonů v populaci. My také. Ovšem včera začali dělníci na našem dvoře opravovat zdi a věnovali se také penetraci. V jejich pojetí je to ovšem natírání nějaké plochy nátěrem proti vlhkosti. Onen nátěr je cítit po naftě a asfaltu, nafta převažuje. Celý dům, v němž sídlíme,je cítit jako doupě narkomanů. Pokud se vám některé dnešní články budou zdát podivné, je to kvůli penetraci...