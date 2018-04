Pencil Box - šikovné pastelky pro Pocket PC

Možnost rychle si něco nakreslit na displej kapesního počítače či smartphonu s dotekovým displejem je už dávno zcela běžnou záležitostí. I přes poměrně slušný počet nejrůznějších grafických editorů pro Pocket PC rozhodně nelze říci, že by si další kreslící programy nenašly své místo na trhu a na paměťových kartách Pocket PC. Největší výhodou freewarového grafického editoru Pencil Box a jeho dokonalejší shareware verze Pencil Box Deluxe je nejen solidní rychlost programu při kreslení s barevnými pastelkami, ale především "pracovní" filozofie aplikace samotné.



Pencil Box totiž funguje výhradně na celé obrazovce, kde část spodního dílu displeje zabírají různobarevné pastelky, guma a další ovládací ikonky. Freewarová verze Pencil Boxu nabízí kreslení osmi pastelkami s pevně danou barvou, přičemž kreslená čára imituje reálné (spíš skoro reálné) pastelky. Vybraná barva je indikována o něco delší pastelkou, kresbu lze umazávat přes animovaný symbol gumy. Poslední dvě tlačítka slouží k rychlému smazání kreslící plochy a k ukončení programu. Aktuální kresba se automaticky ukládá ve formátu BMP do adresáře "My Documents".



O něco vyspělejší verze Pencil Box Deluxe stojí 12 USD a mimo výběru barvy pro každou z pastelek umožňuje přepínat mezi šesti kreslícími plochami. Dalším vylepšením verze Deluxe je možnost nastavit si rozdílnou sílu přítlaku při kreslení a částečně tak simulovat intenzitu dané barvy pastelky stejně jako při reálném kreslení na papír. Samozřejmostí je také volba velikosti profilu hrotu pastelky a stejně jako u freewarového Pencil Boxu automatické ukládání všech šesti možných kreslících ploch ve formátu BMP. Všechny ovládací prvky lze navíc schovat a pracovat s vybraným nástrojem na celé ploše displeje. Skrytí pracovních nástrojů lze provést hardwarovými tlačítky Pocket PC, kterými lze ovládat i přepínání jednotlivých kreslících ploch.



Záleží už je na vás, jak dokážete Pencil Box využít. Od malování s několika pastelkami sice nelze čekat žádnou velkou kreativitu, pro rychlé "čmáranice" ale může být Pencil Box docela užitečný. Verze Pencil Box Deluxe má o něco víc funkcí, musíte za ně ale zaplatit 12 USD. Nespornou výhodou programu jsou "minimalistické" ovládací prvky a u verze Deluxe také možnost práce ve fullscreenu. Stručně řečeno, Photoshop to rozhodně není, pohotové grafické poznámky ale lze s Pencil Boxem pořídit celkem snadno a s dostatečným komfortem.

Aplikaci si můžete stáhnout zde.