PenBexOS kompatibilní...

Malá poznámečka k operačnímu systému a vlastnímu zařízení BitsPower 528SM. Myslím si, že se jedná o velice zajímavé PDA za rozumnou cenu, které s možností přeflashování na čistokrevné PalmOS dokáže nabídnout a přiblížit PDA i těm, kteří mají hlouběji do kapsy, nemajetným studentům atp. Navíc zařízení za takovou cenu, s vestavěným MP3 přehrávačem, zvukovým záznamníkem, přiloženou 32 MB SD kartou, nabíječkou, sériovým kabelem a koženým pouzdrem, která je opravdu lákavá.

Nyní se však pojďme podívat na bratříčky tohoto zařízení:

Určitě se jedná o širokou škálu zařízení, která se od sebe liší nejenom rozměry, váhou, přidaným příslušenstvím, ale i typem použitého procesoru a vybavením pamětí ROM a RAM. Operačním systémem PenBexOS jsou vybavena všechna zařízení.

Závěr:

Jedná se o zajímavý segment lowendových PDA, které může být dostupné pro začátečníky, nebo lidi kteří začínají a nechtějí do svého prvního PDA zbytečně investovat peníze, protože nevědí co mají očekávat. Musíme zatím jenom čekat co k nám jednotlivé firmy dovezou, každopádně se můžeme těšit na nízké ceny :)