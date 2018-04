Peltrám a Stádník o tendru

Ve čtvrtek 30.9.1999 byla na ministerstvu dopravy a spojů tisková konference s jediným tématem - vyhlášení vítěze výběrového řízení na třetího operátora. Tiskovou zprávu, rozdávanou při této příležitosti přinášíme v plném znění na jiném místě, zde uvádíme jen několik postřehů z konference.

Zájem novinářů samozřejmě odpovídal významu ohlašované události. Kdo však čekal nějaké převratné odpovědi nebo dramatické střety s ministrem Peltrámem či šéfem ČTÚ Stádníkem musel být notně zklamán.

Otázku týkající se veřejných pochybností o zkušenostech Českého mobilu, vyřídil ministr poznámkou, že "také čte tisk". Osobně tuto odpověď nepovažuji za dostačující, ale to na výsledku tendru nic nemění. Pozitivní je jistě ujištění, že kromě obchodních tajemství mají být všechny licenční podmínky zveřejněny. Takový krok můžeme jedině uvítat, i když jisté výhrady lze mít k definici "kromě obchodních tajemstí", protože nikde není psáno, jak široký tento pojem může být. Zároveň tak bude pozice třetího operátora opět poněkud ztížena oproti konkurentům, protože o jejich licencích je známo jen velmi málo.

Sama licence bude udělena v pátek 1.10., samozřejmě pokud s ní bude vítězná společnost souhlasit. Nesouhlas Českého mobilu je ovšem velmi nepravděpodobný.

D. Stádník také seznámil přítomné, kteří podle vlastních slov nemohli tuto informaci získat od Českého mobilu, s akcionářskou strukturou vítězného konsorcia: 48 % IPB; 51,5 TIW; 0,5% Priority Telecom. Potvrdil také bodové hodnocení prvních čtyř uchazečů o třetí licenci:

- 149,734 Český mobil

- 131,404 Orange

- 111,656 CrysTel

- 108,824 Vlna+

První kontrolní den stavu nové sítě je určen na 30.6.2000, což je také zároveň nejpozdější termín pro spuštění osmnáctistovky v ČR.

Na závěr to nejzajímavější. Případná odvolání proti výsledku výběrového řízení nebudou mít prakticky žádný význam. Licence bude udělana 1.10. a případné odvolání by se řešilo ve správním řízení, které je od procesu udělení licence zcela odděleno. Jakékoli odvolání tak prakticky ztrácí smysl, protože jen stěží lze uvěřit, že by ČTÚ třeba po čtyřech měsících výstavby sítě sebral dnešnímu vítězi licenci.

ČTÚ také ve čtvrtek umístil na své webové stránky oficiální seznam členů výběrové komise:

Seznam členů Řídícího výboru pro výběrové řízení na provozovatele veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM (GSM 1800)

Ing. Karel Berka - Úřad pro státní informační systém

Ing. Eduard Prandstetter - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. František Hesoun - Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad

František Králík - Ministerstvo životního prostředí

Ing. Libuše Litoborská - Ministerstvo financí

Ing. Jan Mládek, Csc. - Ministerstvo financí

Ing. Miloslav Nešleha - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. David Stádník - Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad

JUDr. Luděk Svoboda - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ing. Miluše Ševerová - Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad

Doc. Ing. Boris Šimák,Csc. - ČVUT - Fakulta elektrotechnická

Ing. Miloslav Vlček - Poslanecká sněmovna parlamentu ČR

Tolik ke čtvrtečnímu dění okolo třetího operátora.