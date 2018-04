Pěkná a chytrá, ale předražená a pomalá – recenze Nokia 6500 Slide

Většina špičkových telefonů Nokie jsou smartphony. Pro fotomobily to platí ještě dvojnásob, vždyť prozatím jsme se se značkou Carl Zeiss mohli setkat právě a jen u nich. 6500 Slide je tedy prvním obyčejným telefonem, který se může touto optikou pochlubit.

Katalog mobilů: Nokia 6500 Slide a další třímegapixelové fotomobily od Nokie - 7390 a smartphony E90, N73, N80 a N93i.

Stručná charakteristika:

Elegantní vysouvací telefon z kvalitních materiálů s třímegapixelovým fotoaparátem Carl Zeiss.

I svou ostatní výbavou se 6500 Slide řadí na samotný vrchol nabídky nesymbianových telefonů – vybavenější mobil byste u Nokie asi hledali marně. Pravdou je, že je tu samozřejmě pár přístrojů s velmi podobnou výbavou, třeba dámské véčko 7390.

Co se hardwarové výbavy týče, oproti mnohým smartphonům chybí modelu 6500 Slide pouze podpora rychlých dat HSDPA. Jinak je výbava opravdu kompletní a Slide si s chytrými telefony v ničem nezadá.

Vzhled a konstrukce – poctivý kus oceli

Některým smartphonům se může 6500 Slide rovnat i v hmotnosti a rozměrech – na obyčejný telefon je Slide opravdu poměrně velký a hlavně těžký – konkrétní rozměry jsou 96,5 x 46,5 x 16,4 mm a hmotnost činí 125 gramů.

Vysokou hmotnost ovšem pochopíte ihned poté, co vezmete Slide do ruky. Většina plochy krytů telefonu je totiž z broušené oceli. V zavřeném stavu ocelový povrch zcela jasně vládne, tmavý plast nalezneme pouze na vrchní straně a ve spodní části telefonu. Po vysunutí displeje odhalíme černé barvy trochu více – černá je zadní část vysunutého dílu a stejnou barvu má klávesnice.

Ta vyplnila spodní část zcela beze zbytku a ačkoli jsou klávesy poměrně veliké, mohli by někteří uživatelé mít problém s používáním spodní řady tlačítek. Snadné vysouvání a zasouvání telefonu umožňuje úzký gumový proužek těsně pod displejem. Na první pohled vypadá, jako by vysouvání nijak usnadnit nemohl. Jenže je umístěn přesně tam, kam vám padne palec ve chvíli, kdy chcete telefon otevřít nebo zavřít.

Kombinace broušené oceli a lesklého černého plastu působí opravdu elegantně a z 6500 Slide dělá luxusně vypadající zboží. Vzhledu odpovídá i kvalita zpracování, není absolutně nic, na co bychom si mohli stěžovat. Pravdou ovšem je, že mezera mezi posuvnými částmi by mohla být méně výrazná, to je asi jediný prvek, který kazí estetický dojem z telefonu.

Velmi elegantně působí i zadní strana telefonu – je téměř plochá a opět dominuje kryt z broušené oceli. Oko pozorovatele rozhodně zaujme jméno výrobce a označení fotoaparátu vybroušené do oceli. Decentní čočce fotoaparátu s přisvětlovací diodou by možná normálně věnoval přehnanou pozornost málokdo, jenže nápis Carl Zeiss a hodnota rozlišení 3,2 megapixelu radí zpozornět. Spoušť fotoaparátu nalezneme na pravém boku, tamtéž se nachází i klávesa pro regulaci hlasitosti.

Zatímco většina stran 6500 Slide je poměrně prázdná, na vrchní je docela nacpáno. Krom obligátního konektoru nabíječky zde najdeme pojistku krytu baterie, konektor jack 2,5 mm pro připojení sluchátek a jednu novinku – jako datový konektor slouží konektor typu microUSB. 6500 Slide je prvním telefonem finského výrobce, u kterého se s tímto typem konektoru setkáváme, do budoucna by se však měl stát rozšířeným standardem.

Displej a ovládání – co ten font?

Nokia se snaží přiblížit ovládání a možnosti telefonů postavených na platformě S40 přístrojům s operačním systémem Symbian S60. Ikonové menu má tak již tradičně u obou platforem velmi podobné rozmístění položek a na aktivní pohotovostní režim jsme si u S40 již také zvykli.

Zvykli jsme si také na to, že položky v pohotovostním režimu můžeme ve velkém rozsahu měnit a přizpůsobit si tak ovládání telefonu a přístup k jednotlivým funkcím obrazu svému. Nokia po delších dobách nářků uživatelů už pamatuje i na barvu písma, kterou lze měnit, takže si můžete na pozadí zvolit i tmavou tapetu, na které by původní text nebyl čitelný.

To vše je velmi hezké, až na jeden podstatný detail. Tím je trochu podivný font, který Nokia především v pohotovostním režimu používá. Jednak je použité písmo někdy až příliš velké, celkově však font nepůsobí příliš elegantně. V době displejů s vysokým rozlišením jsme již poměrně zvyklí na hladkou kresbu s vyhlazovanými hranami písma, ale u S40 tomu tak není.

Tento krok je trochu podivný, protože 6500 Slide pochopitelně špičkovým displejem s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů disponuje. I další jeho parametry ho řadí na špičku – schopnost zobrazit 16 000 000 barev se pozitivně podepsala právě na barevném podání displeje. Často totiž Nokii vytýkáme, že jsou barvy na displeji vybledlé nebo naopak přesycené – nikoli však u 6500 Slide, tam je barevné podání zcela v pořádku. Poměrně dobrá je i čitelnost displeje na přímém slunečním světle.

Ovládání platformy S40 jistě představovat nemusíme a tak se jen zastavme u klávesnice. Ta je u 6500 Slide velmi kvalitní a platí to pro všechny klávesy. Jejich zdvih je příjemně nízký a stisk přesný a jasný. Výborný je potvrzovací střed navigační klávesy, který je hodně veliký a vždy se do něj dobře strefíte. Vysouvací část je navíc poměrně tenká, takže při přehmatávání z numerické na funkční část klávesnice nijak nevadí schod daný konstrukcí.

Pokud tedy překousnete trochu podivný font v menu, je potud všechno naprosto v pořádku a 6500 Slide je uživatelsky poměrně přívětivý telefon. Jenže pak jej opravdu začnete používat a ihned zjistíte jeden z hlavních nedostatků telefonu – 6500 Slide je neskutečně pomalý přístroj. Je dokonce pomalejší, než mnohé symbianové smartphony a to je už co říci. Otevírání menu chvíli trvá, SMS zpráva se otevírá klidně dvě sekundy a přijetí hovoru vysunutím telefonu je doslova noční můra. Čím je to způsobeno netušíme, snad jde pouze o nedokonalost aktuálního firmware.

Pokud se smíříte s pomalými reakcemi telefonu, začne vás za chvíli jistě štvát zámek klávesnice. Ten je automatický, ale funguje stejně jako u telefonů klasické konstrukce. Sice se telefon po vysunutí automaticky odemkne a po zasunutí je volba zamknutí přístupná přes středové tlačítko, ale na klasické zamknout – odemknout při vysunutí – zasunutí zapomeňte. Hrůzné je ale také to, že telefon se po nastavené době automaticky zamkne i v otevřené poloze. Pokud tedy nechcete po každém zasunutí telefonu ještě uzamčení potvrzovat středovou klávesou, můžete si nastavit nejkratší interval automatického zámku – 5 sekund.

To bohatě stačí na to, aby si telefon v kapse nezačal dělat, co se mu zachce. Jenže po 5ti sekundách se Slide zamkne i v případě, že jste jej právě otevřeli. Stačí tak třeba otevřít telefon, abyste si přečetli zprávu, na chviličku odvrátit pozornost třeba k hovoru s kolegou a když se podíváte zpět na displej, telefon je opět blokován. Otravné. Samozřejmě k blokování nedochází, pokud už se nacházíte někde v menu.

Baterie – solidní život

Žádné zázraky nemůžeme od 6500 Slide očekávat v případě výdrže baterie. Slide sice disponuje akumulátorem o solidní kapacitě 900 mAh, ale na druhou stranu je žroutů elektrické energie v telefonu také hodně. Při našem relativně krátkém testu jsme si ověřili, že přístroj nemá zásadní problém se standardní třídenní dobou výdrže. To se samozřejmě mění s tím, jak využíváte jeho datové, hudební a fotografické schopnosti. Není samozřejmě problém nabíjet i každý den, ale to už je telefon vystaven opravdu hodně vysoké zátěži.

Telefonování a zprávy – co chcete více?

V oblasti telefonování a zpráv je 6500 Slide zcela kompletně vybaveným telefonem. GSM modul je čtyřpásmový a užít si můžete i videohovory v sítích UMTS. Adresář má sdílenou paměť, takže kontaktů do něj nacpete bezpočet. Samozřejmostí jsou vyzváněcí profily nebo filtrování hovorů, stejně tak vyzvánění v MP3 formátu.

Profily ale u 6500 Slide musíte přepínat trochu složitě až v menu – telefon totiž nemá tradiční nokiácké vypínací tlačítko, pomocí něhož se profily přepínají. K zapnutí/vypnutí telefonu slouží klávesa pro ukončení hovoru. Pomocí ní profily nepřepnete, přitom třeba u symbianové Nokia 6110 Navigator to tak jde.

Dalším důkazem „rychlosti“ 6500 Slide je fakt, že přijetí hovoru vysunutím telefonu trochu trvá. Telefon pak ještě několik sekund zvoní a teprve poté přijme hovor. Přitom pokud hovor přijmete tlačítkem, jste spojeni okamžitě.

Editor SMS zpráv je již také tradiční a tradičně u něj budeme trochu žehrat, že plýtvá místem. Příjemce zprávy si můžete vybrat v prvním kroku, ale poličko pro jeho zadání stále překáží na displeji. Pravdou je, že font u psaní zpráv může být hodně malý a tak se i do zbylého omezeného prostoru vejde poměrně hodně textu. V editoru je naopak příjemná dolní lišta, která vám umožní snadné přidání obrázku, klipu, zvuku, položky kalendáře nebo jména z adresáře do zprávy.

Organizace a data – slušný rychlík

Zatímco v případě reakcí na uživatelské pokyny je Slide poměrně pomalý, internet si na něm můžete naopak užívat poměrně slušnou rychlostí. Telefon sice nepodporuje HSDPA, ale i tak je surfování přes 3G příjemné. Nechybí samozřejmě ani EDGE. Dále telefon disponuje Bluetooth, infraport chybí. Internet funguje slušnou rychlostí téměř kdekoli, jen internetový prohlížeč pochopitelně nedosahuje kvalit toho u symbianových sourozenců a například prohlížeč v Sony Ericssonech se nám také jeví o něco lepší, než ten v Nokiích. Možná proto v Slidu standardně naleznete ještě Operu Mini.

K počítači můžete Slide připojit pomocí datového kabelu, telefon pak může fungovat jako klasické USB MassStorage zařízení. Slide pochopitelně podporuje paměťové karty – v balení naleznete kartu microSD o kapacitě 256 MB. To je podle našeho názoru trochu málo, k takto drahému telefonu by jistě měla patřit karta s kapacitou alespoň dvojnásobnou.

Ani funkce pro organizaci času nejsou nikterak zanedbány. Luxusní kalendář je samozřejmostí, příjemné je, že i v měsíčním náhledu telefon ukazuje v jednom políčku seznam událostí na právě zvolený den. Tak můžete rychle zkontrolovat svoji agendu na následujících pár dní, aniž byste museli jednotlivé dny otevírat.

Z dalších funkcí také nic nechybí – je tu budík, kalkulačka, úkoly, poznámky, stopky, minutka, telefon má samozřejmě i hlasový záznamník a mezi java programy nalezneme třeba aplikaci Světový čas, převodník měn a jednotek, nebo program pro ovládání prezentací v Power Pointu.

Zábava – Carl Zeiss jasným lákadlem

Nokia 6500 Slide je i solidním multimediálním přístrojem. Najdeme v něm přehrávač hudby i videa, nechybí ani vestavěné rádio. S telefonem dostanete v balení i sluchátka. Ta ale opět nedosahují kvalit, kterých by vzhledem k ceně přístroje dosahovat měla. Zvukově sice postačí, ale i u Nokie jsme již zažili lepší. Samotné zpracování sluchátek taktéž nenadchne, troufáme si tvrdit, že se budou rychle ničit. Nechápeme, proč k Slidu Nokia nepřibaluje stejná sluchátka, jako třeba k modelu 7390. Z dalších zábavních záležitostí samozřejmě nemůžeme zapomenout na podporu javy, Slide standardně nabízí dokonce 5 her pro ukrácení dlouhé chvíle – Backgammon, Golf Tour, Highroller Casino, Rally 3D a Snake III.

Hlavním lákadlem telefonu je však třímegapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním a optikou Carl Zeiss. Fotoaparát vyrábí snímky v rozlišení 1536 x 2048 bodů a fotí se s ním v poloze naležato. Spoušť je poměrně měkká a chvíli vám bude trvat, než si přesně zvyknete na místo, kdy ještě máte pouze namáčknuto a kdy už fotíte. Má to ale i svou výhodu – při domáčknutí spouště nemusíte vynakládat příliš síly a tudíž tolik nehrozí, že s telefonem pohnete. Šance pořídit ostrý snímek je tak o něco vyšší, než u mnohých konkurentů a stájových kolegů.

Možnosti nastavení fotoaparátu sice nejsou tak veliké, jako u CyberShot Sony Ericssonů, ale základní volby nechybí – tedy vyvážení bílé, kompenzace expozice, regulace jasu, samospoušť nebo efekty, to vše zde je. Možné je i sekvenční snímání, ale to telefon nezvládá v plném rozlišení. Nokia však Sony Ericssony válcuje v případě videosekvencí – 6500 Slide je umí natáčet ve VGA rozlišení. A video je vcelku použitelné a kvalitní.

Ještě lépe na tom jsou snímky pořízené fotoaparátem. Ačkoli je 6500 Slide prvním obyčejným telefonem Nokie se značkovou optikou, rozhodně není žádným chudým příbuzným podobně vybavených smartphonů. Ba naopak, kvalitou fotografií některé z nich předčí. 6500 Slide fotí na mobilní telefon opravdu dobře a troufáme si tvrdit, že jde o jeden z nejlepších, ne li vůbec nejlepší třímegapixelový fotomobil na trhu.



Fotografie a videa si můžete velmi snadno prohlížet doma na televizoru. V balení s telefonem totiž dostanete kabel, který připojíte do miniJack konektoru v telefonu a do vstupu na televizoru. Pak stačí jen v menu telefonu vybrat patřičnou funkci a můžete se kochat obrázky v pohodlí svého křesla.

Shnutí – hezká, ale drahá