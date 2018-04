Peer-to-peer pro mobilní telefony: zrušte mobilní operátory - dokončení

Valenční registr

Pro telefonování je důležité vědět, odkud kam telefonujete. Pokud jste vy volající, pak zpravidla víte, odkud voláte (z telefonu, co držíte v ruce), ale nějak musíte zjistit, kam voláte. K tomu slouží takzvané valenční registry obsažené v každém mobilním terminálu. Tyto valenční registry obsahují informace o mobilních telefonech ve vašem okolí a zároveň o základnových stanicích ve vašem okolí. Také mohou obsahovat informace o telefonech, jejichž čísla máte v telefonním seznamu.

Pokud sestavujete odchozí hovor, jsou zdrojem informací o cílovém telefonu právě valenční registry. Pokud není cesta k mobilnímu telefonu uložena ve valenčních registrech, probíhá prohledávání buďto pomocí základnové stanice (ta má uloženu polohu všech telefonů, jež jsou v kontaktu s některou základnovou stanicí) nebo pokud není žádná v dosahu, pak pomocí ostatních mobilních terminálů. Ty znají jen polohu mobilů ve svém okolí, ale mohou se spojit se základnovou stanicí, když s ní mají kontakt, a odtud údaje získat.

Je jasné, že vyhledávání mobilního terminálu, u něhož není poloha známa, je dosti náročné a může trvat velmi dlouho, i několik minut. Je třeba si ale uvědomit, že v tomto případě by již GSM síť byla bezradná – pokud se v GSM síti nenachází uživatel v dosahu základnové stanice, nelze se mu dovolat. V PTP síti samozřejmě existují časové limity nastavené uživatelem – po tomto limitu se volaná stanice označí za nedostupnou.

Sestavení hovoru do vlastní mobilní sítě je oproti GSM síti pomalejší v případě, když nejste v dosahu základnové stanice, pokud jste v pokrytí základnovou stanicí, je sestavení hovoru stejně rychlé.

Základnová stanice

Základnová stanice je obdobou BTS a BSC v GSM sítích. Základnová stanice je vybavena anténním systémem a radiovou částí pro komunikaci s jednotlivými mobilními terminály a dále má vstup do telefonní sítě. Kromě toho je propojena s další základnovou stanicí a to buďto pevnou nebo radiovou linkou.

Node list

Základnová stanice kromě toho vlastní svoji verzi valenčního registru, takzvaný nodelist. Nodelist obsahuje informace o jednotlivých základnových stanicích a informace o mobilech, které jsou v dosahu těchto základnových stanic. V praxi tak každá základnová stanice nahrazuje HLR i VLR GSM sítě. Jak ale pravil jeden z tvůrců PTP mobilní architektury: „Záznamy o milionech mobilních účastníků jsou dnes uložitelné do flash paměti v ceně několika stovek dolarů.“

Nodelist obsahuje i další informace týkající se hlavně vyúčtování, o tom ale bude řečeno více později.

Hlavním rozdílem základnové stanice v GSM a PTP je její autonomie. Kdokoliv si může v PTP síti koupit vlastní základnovou stanici a tu následně instalovat, k propojení do sítě stačí dohodnout zapojení k jiné základnové stanici s majitelem této stanice. Preferováno je připojení ke dvěma základnovým stanicím najednou - jako záloha a také pro zrychlení funkčnosti.

Základnové stanice mají mít různou velikost i složitost, počítá se dokonce s takzvanými lokálními základnovými stanicemi node stations, které by byly podřízené některé velké základnové stanici přes klasické radiové rozhraní vlastní sítě. Tyto základnové stanice by fungovaly vlastně jako domácí základnové stanice – měli byste ji doma a domácí hovory v jejím dosahu by přepojovala ona. Tato node stanice by ovšem měla podstatně užší nodelist – byla by v tomto závislá na dotazu k nadřízené základnové stanici.

Důležitou činností základnové stanice je kromě spojování hovorů i předávání zúčtovacích informací do sběrného centra. Tím se dostáváme k ekonomicky nejzajímavější záležitosti: sběrnému centru a systému účtování hovorů.

Sběrné centrum a účtování služeb

Sběrné centrum provozuje firma nebo sdružení firem za účelem poskytování vyúčtování provozu mobilní sítě. U sběrného centra se centralizaci zřejmě nevyhneme. Proč?PTP mobilní síť je totiž placena poněkud jinak než klasické mobilní sítě. Místo peněz jsou v ní zavedeny kredity, virtuální měna. Kredit má sice pevný směnný kurs na lokální měnu, ale slouží hlavně ke clearingu vzájemných pohledávek. Za každou službu v PTP síti totiž přísluší odměna tomu, kdo službu poskytl, a službu platí ten, kdo službu vyžadoval. Platí se v kreditech.

Platí se ovšem i za retranslaci služby. Každý telefon, který je schopen retranslace služeb (tedy například předání hovoru ze vzdálenějšího telefonu na jiný telefon nebo na základnovou stanici) za tuto poskytnutou retranslaci inkasuje určitý počet kreditů. Kolik, to záleží na majiteli telefonu poskytujícího retranslaci – majitel mobilního terminálu i majitel základnové stanice si mohou v menu svého přístroje nadefinovat, kolik kreditů za kterou službu budou požadovat.

V okamžiku, kdy je sestavován hovor, se sečtou požadavky na kredity pro všechny přístupové cesty k volanému účastníkovi a podle preferencí uživatele se vybere ta nejlevnější, nebo naopak ta nejkvalitnější, nebo kompromis. Může se také stát, že sestavená trasa bude příliš drahá a nebudete chtít s účastníkem za tu cenu hovořit – tím se pro vás stane nedostupný. Telefonní kontakty si můžete rozdělit do skupin podle toho, kolik kreditů za hovor s nimi chcete utratit a při hovoru také zároveň vidíte, kolik kreditů vás hovor stojí.

Informace o tom, kolik kreditů jste utratili, se přenese do Sběrného centra. Tam se také přenese informace o tom, kolik kreditů jste si vydělali retranslací služeb. Na konci měsíce vám přijde vyúčtování, kde vidíte rozdíl příjmů a výdajů – ten zaplatíte, nebo na váš učet přibudou peníze.

Peníze samozřejmě můžete vydělávat i tak, že vlastníte základnovou stanici. Nezapomínejte ale na to, že základnová stanice má své konkurenty a že uživatelé si mohou vybrat jinou základnovou stanici, která jim bude poskytovat služby. V praxi se sice nejvíce využije rozdělení základnových stanic do skupin podle cen, je ale možné ignorovat základnovou stanici, která má nesympatického majitele…

Základnová stanice sama nemůže ale odepřít služby uživateli – musí je poskytovat všem a za stejných podmínek, může ale definovat množstevní slevy, ovšem opět platné pro všechny. Dokonce se základnové stanice mohou sdružovat do obchodních sítí a uživatel si může zvolit, že chce tuto obchodní síť preferovat.

Sběrné centrum kromě účtování služeb provádí i další důležitou věc – údržbu blacklistu klientů. Vyřazuje neplatící klienty. Blacklist se zavádí jako součást nodelistu, a tak objevení se v blacklistu znamená, že uživateli celá síť odepře služby.

Nabídka služeb a zákaznický servis

Nabídka služeb v PTP sítích je kapitola sama pro sebe. Je jasné, že nabídka služeb vychází především z možností jednotlivých základnových stanic, a tak se může snadno stát, že určité služby jsou dostupné jen v části sítě. Existuje ovšem množina služeb, které musí nabízet všechny základnové stanice – hlasové a datové přenosy, SMS zprávy a další služby jako CLIP, CLIR atd.

Další zajímavou pasáží je zákaznický servis. I na ten bylo pamatováno. Pokud jste si koupili služby sítě, můžete použít více zákaznických servisů – helplinky může provozovat každý. I za provoz helplinek se získávají kredity, a tak čím více spokojených tazatelů máte, tím více kreditů máte.

Výhody a nevýhody sítě Peer-to-Peer

decentralizovanost a problematické vyřazení celé sítě z provozu

větší flexibilita v nabídce služeb

snadnější výstavba

možnost lepšího pokrytí (pokrytí je tam, kde jsou lidé)

Hlavní výhody PTP mobilních sítí jsme zmiňovali:

PTP sítě mají i svoje nevýhody a rizika

neexistuje jeden garant sítě

problémy s harmonizací frekvencí a sítě

nutnost dodržování standardů pro vzájemnou komunikaci technických prostředků sítě

potenciálně nevyvážená kvalita sítě i služeb

vyšší nároky na hardware mobilních terminálů

O výhodách jsme myslím mluvili dostatečně. Především decentralizovanost a flexibilita jsou výhody, nad kterými nelze pochybovat. Ale i nevýhody stojí za zvážení.

Prvním hlavním problémem jsou potíže s harmonizací frekvencí. Část těchto nevýhod sice kompenzuje navrhované technické řešení, kdy mobilní síť používá rozprostřené spektrum a vzájemnou komunikaci jednotlivých částí sítě o využívání a výkonu základnových stanic, v praxi se ale asi nebude možno ubránit vzniku regulačního orgánu, jenž by dohlížel na řešení sporných událostí spojených s provozem takové sítě.

Právě technické řešení harmonizace frekvenčního spektra značně prodlužuje vývoj takové PTP mobilní sítě a nároky na vyšší objem frekvenčního přídělu budou komplikovat případné nalezené volné frekvence pro PTP mobilní sítě.

Další problém je s kvalitou sítě – návrh sítě počítá s tím, že místo centrálního provozovatele bude mnoho poskytovatelů služeb, a kvalita nemusí být tedy centrálně zajištěna. V praxi se ovšem počítá s tím, že bude existovat jakýsi minimální požadavek na kvalitu služeb, jenž bude dohlížen servisní firmou provozující Sběrné centrum.