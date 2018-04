Pečujete správně o svůj mobil?

Pořídíte si nový mobilní telefon a máte z něj radost. Jistě byste si ho rádi pořádně a co nejdéle užili. Proto je třeba, aby přístroj vydržel. Samozřejmě, výdrž jednotlivých modelů se liší, závisí na pevnosti konstrukce, odolnosti proti nárazům, vodě a nečistotám. Ovšem základní pravidla, jejichž dodržování by mělo vést k co nejdelší životnosti, jsou pro všechny mobily stejná.

Péče o baterii

Pozor na tekutiny

S mobilem je lepší neházet

Nečistoty

Baterie je jednou z nejvíce trpících součástek mobilního telefonu. Největší zátěží je pro ní dobíjení. Základní pravidla jsou prostá - baterii nechte vybíjet pokud možno až do konce a nabíjejte jen tak dlouho, než je akumulátor plný. Životnost baterie může být dodržováním či porušováním těchto pravidelně znatelně ovlivněna. Pokud aktivně používáte více než jednu SIM kartu v jednom telefonu, neustálé měnění baterii také neprospívá. Slot pro kartu je totiž u valné většina mobilů umístěn pod baterií a její neustále vyjímání a vkládání někdy dokáže úchyty opotřebovat natolik, že se baterie ve svém lůžku viklá. To je zaprvé nepříjemné a navíc i nebezpečné. Baterie může vypadnou, případně se díky netěsnostem může do telefonu dostat více nečistot. Důležité upozornění se týká také baterií s adaptérem na více SIM karet. Dnes se již vyrábí baterie na dvě i tři karty, které vám umožní přepínat z jednoho operátora na jiného, aniž byste museli měnit karty. Všechny tyto speciální baterie jsou však neznačkové, a proto se jejich používáním připravíte o záruku. To vás ještě může někdy bolet. Více o fungování baterií a péči o ně se dočtěte v článcích Za tajemstvím baterií Tím největším nepřítelem pro celý telefon je jakákoliv tekutina. Vniknutí vody především zbavuje mobil záruky. Nezapomeňte, že pára je také voda, takže brát s sebou mobil do koupelny může být stejně nebezpečné, jako ho strčit pod tekoucí vodu. Následky jsou stejné, jen se projeví později. Dobrou základní ochranou proti tekutinám je pouzdro, třeba jen obyčejné plátěné za 100-150 korun. Při pádu do vody sice příliš nepomůže, ale déšť na nějakou chvíli zastaví. Mobil se do vody často dostane v situacích, které sice vypadají hloupě, ale jsou až překvapivě časté. Oblíbené je vypadnutí telefonu z náprsní kapsy do umyvadla. Téměř stejně "oblíbeným" je topit telefon v záchodové míse, když při neopatrné manipulaci se stahovanými kalhoty přístroj opustí své místo za páskem a přesně podle Murphyho zákonů si to namíří rovnou do vody. A nakonec je tu ještě tzv. "hospodské nebezpečí", tedy zvrhnutá káva, limonáda, pivo či víno. Přestože k těmto nehodám nedochází výhradně v restauračních zařízeních, právě tam bývá schopnost stolování podrobeno zkoušce nejtěžší. Výsledkem je někdy převrácená sklenice a mobil ležící na desce stolu si o malér přímo říká. V každém případě, pokud už se tekutina do vašeho telefonu dostane, pokuste se ho co nejdříve vysušit. Nechte vodu vytéct a přístroj umístěte na teplé, suché místo. Ideální je samozřejmě zajít do servisu. Záruka se ovšem na tyto opravy nevztahuje, protože vniknutí tekutiny ruší záruky. Odborné očistění spojů však může zachránit vašemu mobilnímu telefonu život. Více o tom, jak řešit problémy s namočeným mobilem naleznete v článku Jak zachránit vykoupaný mobil Pokud nemáte outdoorový, tedy zvlášť odolný telefon, je lepší si na pád a jiné nárazy dát pozor. Nejhorší jsou pochopitelně nepříjemné pády na beton či asfalt, ke kterým běžně dochází například při ukládání telefonu do pouzdra za pochodu, obecně však kdykoliv při pobytu venku, přesněji řečeno ve městě.Pokuste se svůj telefon nenechávat delší dobu na extrémně prašném místě. Malé částečky nečistot sice nevypadají nebezpečně, ale stejně jako u každé elektroniky, i telefonu příliš neprospěje, pokud bude plný prachu. Je dobré alespoň někdy prohlédnout zákoutí v telefonu , například pod baterií nebo okolo displeje. Pokud se nános hromadí, pokuste se ho jemně, za použití např. párátka a štětečku odstranit. Důležité je myslet na to, že mobil zkrátka nevydrží všechno. Je s podivem, kolik uživatelů mobilního telefonu na něj pomýšlí jako na stálou součást své výbavy, kterou nehodlá odložit ani při návštěvách přírody nebo jiných akcích, během nichž může mobil snadno přijít k úhoně. Někdy je zkrátka lepší se alespoň na chvíli se svým telefonem rozloučit, protože jinak by se mohlo stát, že se s ním rozloučíte navždy.