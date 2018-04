Chytré hodinky, co mají smysl. Pebble Time jsou levné a originální

Ačkoliv je i na poli chytrých hodinek nespočet konkurenčních modelů, žádný nevybočuje z řady tak jako hodinky značky Pebble. Zatímco jiné modely sází hlavně na eleganci, jemný displej a dotykové funkce, značka Pebble se vydala svou vlastní cestou a výsledný počin nedopadl vůbec špatně.

První hodinky tohoto typu totiž vznikaly s pomocí crowdfundingového serveru Kickstarter, kde se zapsaly do historie jako jeden z nejúspěšnějších projektů. Na výrobu hodinek se totiž vybralo 10 milionů dolarů (asi 230 milionů korun). To byl ve své době rekord, jenže jeho nástupce vybranou částku ještě dvakrát navýšil. Na vývoj modelu Pebble Time se už lidé složili částkou 20 milionů dolarů. A právě tento model jsme měli možnost testovat.

Nejúspěšnější projekt Kickstarteru

Hodinky Pebble disponují většinou klíčových funkcí, které má i jejich nástupce Pebble Time, měly jiný design a chyběl jim barevný displej.

Pebble Time jsou oproti tomu už poměrně příjemně působící hodinky, které jsou kompaktní, co se rozměrů a hmotnosti týče. Oproti jiným modelům od konkurence, které jsou na ruce hodně cítit, se dá na Pebble Time zvyknout skutečně hodně rychle. Skoro se dá říct, že je pocitově nerozeznáte od nějakých levnějších tenkých digitálních hodinek.

Pouzdro tohoto modelu je z vrchní strany kryto sklem a kovovým rámečkem, zbytek je pokryt plasty. V prodeji jsou celkem tři barevné varianty - s červeným, bílým a černým gumovým řemínkem, pouzdro zůstává až na měnící se barvu tlačítek v závislosti na dané barevné variantě stejné.



Právě použití gumového pásku a celková tenkost a lehkost pouzdra dodává Pebble Time dojem hodinek pro sportovce. Což ještě v kombinaci s doinstalováním některých aplikací, které jsou schopny měřit vaši aktivitu (nikoliv však třeba srdeční tep) a vodotěsností skutečně podtrhuje ono domnělé zaměření na sportovní typy. Skutečné kouzlo Pebble Time tkví však jinde.

Největší přednosti = displej a výdrž

Vůbec nejzásadnějším prvkem celé rodiny modelů Pebble je použití technologie e-paper v displeji. Ten známe například z elektronických čteček knih a má jednu zásadní přednost - ve stavu klidu nespotřebovává téměř žádnou energii. Za hlavního žrouta baterie se v těchto hodinkách může považovat leda LED podsvícení, které se ovšem zaktivuje jen při podívání se na displej či po zmáčknutí některého z tlačítek.

Displej je jinak stále zapnutý, a co víc, je i na přímém slunečním světle krásně čitelný. Novinkou pro model Pebble Time je využití barevného e-paper 1,25palcového panelu s rozlišením 144 x 168 pixelů, takže celé prostředí je o dost víc živější než u původních čistě černobílých Pebble. Pokud však čekáte nějaké barevné hody, porozhlédněte se jinde. Klasickým IPS displejům se co do podání barev i jejich živosti samozřejmě nemůže Pebble rovnat.

Je až ohromující, jak v dnešní době působí nositelná elektronika, kterou sice používáte každý den, ale nabít potřebuje skutečně zhruba jednou za týden. Když hodinky opravdu hodně „vytěžujete“, přihlásí se o nabití třeba už po šesti dnech, naopak pokud je máte odpojené od telefonu a pouze na nich kontrolujete čas, můžete se dostat třeba i na 9 dní.

Nabíjení je vyřešeno pomocí magnetického konektoru a do plného stavu je nabijete zhruba za hodinu. Kapacita baterie je 150 mAh.



Jednoduché, ale funkční

Už vzhledem k použití zcela odlišné technologie pro displej je na místě očekávat také vlastní systém. Jeho ovládání nemohlo být jednodušší. Slouží k tomu čtveřice tlačítek, jedno na levém boku pro návrat a trojce na pravém boku - dvě krajní pro posouvání v menu nahoru a dolu a prostřední pro potvrzení volby.

Na domovské obrazovce je ciferník, který si můžete zvolit ze stovek nabízených volitelných, které stáhnete v aplikaci na mobilu. Posouváním nahoru a dolu z této domovské obrazovky otevřete časovou osu, kam se ukládají vaše nadcházející události z kalendáře, poznámky, informace o počasí a další. Pokud kalendář nevyužíváte, bude vám pravděpodobně tato funkce připadat nadbytečná, nám se však velice osvědčila.

Po stisku tlačítka pro potvrzení se dostanete do menu. Zde najdete základní sadu nástrojů, jako je měření denní aktivity, ovládání hudebního přehrávače, správce notifikací, budík, kalendář, stopky, časovač nebo třeba nástroj pro posílání zpráv. Ty sice nemůžete přímo psát, můžete je však diktovat hlasem nebo si vybrat z předpřipravených možností.

Dále se zde ukládají další doinstalované aplikace. Těch je opět v aplikaci na mobilu (kterou lze nainstalovat jako do mobilů s operačním systémem Android a iOS), přes kterou hodinky spravujete, na výběr z obrovského množství. Sami se až divíme, jak uzavřený systém dokázal naplnit svůj obchod takovým množstvím aplikací a her. Ano, čtete správně, na hodinkách můžete hrát i hry. Zkrátka ráj pro každého technologického nadšence.

Jasná volba, minimum nedostatků

Pebble Time jsme testovali poměrně dlouhou dobu a můžeme říci, že nám přirostly k srdci. Nejsou sice takový elegán, jako třeba Huawei Watch, nebo nemají tak velký nádech exkluzivity, jako Apple Watch, ale můžeme je nazvat srdeční záležitostí pro ty, který jsou ochotni dát jim šanci.

Ačkoliv jsou chytré hodinky poměrně specifickým odvětvím, které nemusí zaujmout každého, Pebble Time jsou dobrým příkladem, kde začít. Nejsou zbytečně velké a těžké, nesvítí barvami, vlastně jsou poměrně nenápadné. Ale už jen to, že vám vedle času ukážou třeba ještě kroky, zobrazí příchozí e-mail, přepnou písničku v přehrávači a upozorní na odpolední schůzku a zároveň vás neotravují nízkým stavem baterie každý druhý den, je něco, co zkrátka nelze přehlédnout.

Navíc za poloviční cenu než konkurenční modely. Pebble Time seženete za zhruba 4 700 korun, kovovou variantu Pebble Time Steel za 5 500 korun. Za podobnou cenu je na trhu poměrně omezený výběr alternativ. Namátkou například Asus ZenWatch 2, Huawei TalkBand 2 nebo náramky Fitbit. Za značkové modely od Samsungu, Sony nebo Huawei si však budete muset výrazně připlatit.